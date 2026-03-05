قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
فريق 80 % منه ناشئين.. أول قرارات أمير مرتضى حال وصوله لرئاسة الزمالك
بدون ما تروح السجل.. طريقة إستخراج قيد عائلى جديد
هل استنشاق بخار الماء في نهار رمضان يفسد الصيام؟.. دار الإفتاء تجيب
مواعيد مباريات اليوم الخميس 5-3-2026 والقنوات الناقلة
أسعار الدواجن والبانيه تفاجئ الجميع اليوم الخميس.. كم يصل سعر الكيلو؟
8 سيارات إطفاء.. ماس كهربائي يشعل النيران في مول مفروشات بالغربية
تقارير: إسرائيل حاولت تصفية مسئول كبير في حماس بشمال لبنان
طائرات مسيرة وصواريخ.. إيران تشن هجمات صاروخية تهز وسط إسرائيل
النصف من رمضان .. ردّد دعاء الفجر يفتح لك أبواب الرزق من حيث لا تحتسب
رسميا.. سعر العملات العربية مقابل الجنيه مستهل تعاملات الخميس
حالة الطقس اليوم .. الأرصاد تحذر من أجواء باردة ونشاط للرياح
أسعار الدواجن والبانيه تفاجئ الجميع اليوم الخميس.. كم يصل سعر الكيلو؟

شيماء مجدي

شهدت أسعار الدواجن خلال الأيام القليلة الماضية قفزة جديدة فى أسعارها ، وذلك نتيجة زيادة الإقبال على الشراء نتيجة المواسم المتتالية .

يقدم موقع "صدى البلد" خدمات لمتابعيه يوميا ومن أهمها أسعار الدواجن والبيض والتي أصبحت مصدرا لاهتمام المواطنين بعدما شهدت ارتفاعات وانخفاضات خلال الآونة الأخيرة.

أسعار الدواجن اليوم

وتراجعت أسعار الدواجن البيضاء في المزرعة  ووصل سعر الكيلو إلي 100 جنيه بالمزرعة بعدما وصل إلى 90 جنيها منذ أيام ، أى ارتفعت 10  جنيهات وتصل  للمستهلك بسعر 110 جنيهات، كما ارتفعت أسعار الدواجن الأمهات عند حوالى 67 جنيها للكيلو  وتصل للمستهلك بسعر 80 جنيها.

كما ارتفع سعر الكيلو من الدواجن الساسو "الفراخ الحمراء"  لتصل إلى 107 جنيهات بعدما كان سعرها 100 جنيه وتصل للمستهلك 120  جنيهًا.

كذلك استقر سعر كيلو الفراخ البلدي بالمزرعة إلى 120 جنيها وتصل للمستهلك بسعر  130 جنيهًا.

سعر كيلو البانيه

كما ارتفع سعر كيلو البانيه بالتبعية اليوم من  200 لـ 230 جنيها في بعض المحلات.

سعر الأوراك من 90 لـ 110  جنيهات.

وكيلو الأجنحة يتراوح بين 70 و 80 جنيها.

سعر زوج الحمام 190 جنيهًا.

أسعار البيض

وتصل سعر كرتونة البيض الأحمر لـ 110 جنيهات جملة لتصل للمستهلك بسعر 135 جنيهًا بعدما كانت تباع للمستهلك بنحو 120 جنيها.

كما استقر سعر كرتونة البيض الأبيض 110 جنيهات جملة لتباع للمستهلك بنحو 130 جنيهًا.

كما يبدأ سعر كرتونة البيض البلدي 135 جنيها جملة وللمستهلك بنحو 150 جنيها

أسعار الكتاكيت

سعر  الكتكوت الأبيض "شركات": بين 25 و35 جنيها.

الكتكوت "ساسو": 8 جنيهات.

الكتكوت البلدي الحر: بين 5 و6 جنيهات.

كتكوت فيومي 9 جنيهات

بط مسكوفي 25 جنيهاً

بط مولر  25 جنيهاً

بط بيور  20 جنيهاً

سمان عمر أسبوعين 8 جنيهات

أكد الدكتور ثروت الزيني، نائب رئيس اتحاد منتجي الدواجن، أنه حاليا هناك ارتفاع فى أسعار الدواجن، نظرا لأننا فى موسم رمضان وزيادة الاستهلاك بنسبة 35% عن الطبيعي، مشيرا إلى أن الدواجن والبيض يعتبروا سلع حية وعلى حسب العرض والطلب.

وأضاف خلال تصريحات له، أن الإنتاج فى الدواجن كبير، ولكن الأداء فى المزارع خلال الشتاء يكون متراجع والتدفئة تكون عالية، وجزء كبير جدا فى حدوث خسائر لبعض المربين أو جزء كبير جدا من منتصف 2025 حتي ديسمبر 2025.

وتابع: “الدواجن عرض وطلب، ويمكن بعد الجو ما يدفي قليلا تنخفض الأسعار، وفيما يخص الإستيراد يكون تكلفته أكثر من المحلي، والأساس لدينا هو الإنتاج والحفاظ على المربين، ونتمني إنتظام الإنتاج والأداء فى المزارع لأن هذا سينعكس على المواطن”.

