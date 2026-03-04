قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
صواريخ إيران تطرد الأمريكان .. واشنطن تفتح باب الإجلاء لموظفيها في السعودية
لبنان تحت القصف .. غارة جوية إسرائيلية على فندق في ضاحية الحازمية ببيروت
الهروب من الجحيم.. مئات الآلاف من الأوروبيين يفرون في رحلات مكثفة بعد اشتعال الحرب ضد إيران
أسواق الطاقة على المحك .. ترامب يُعلن حماية الملاحة البحرية في الشرق الأوسط
5 سنن نبوية عند سماع الأذان .. لا تفوت ثوابها في رمضان
سعر الجنيه الذهب في مصر اليوم الأربعاء 4-3-2026
بعد الزيادة الأخيرة .. أسعار الدواجن والبانيه اليوم الأربعاء
إبراهيم سعيد يُوجّه رسالة لـ أحمد حسن بعد سحور الجيل الذهبي
بالأسماء .. إصابة 5 أشخاص باشتباه تسمّم غاز داخل منزل في المنيا
مصرع وإصابة 10 أشخاص في غارة إسرائيلية على مدينة بعلبك اللبنانية
ضهري وسندي| مصطفى غريب يُوجّه رسالة مُؤثرة لهشام ماجد بعد ظهوره كضيف شرف في «هيا كيميا»
ذكرى 20 عامًا على بطولة إفريقيا.. سحور رمضاني مع أبطال الجيل الذهبي بحضور خالد عبدالعزيز
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

أسعار الدواجن في أسوان اليوم الأربعاء 4-3-2026

الدواجن
الدواجن
محمد عبد الفتاح

شهدت أسواق بيع الدواجن في أسوان اليوم الأربعاء 4-3-2026 حالة من الاستقرار النسبي في أسعارها.

وتتباين أسعار الدواجن بأنواعها من سوق إلى آخر ومن بائع لآخر أيضًا، تحديدًا أسواق مراكز محافظة أسوان، ولم يكن هناك فارق فى أسعار الدواجن التي يتم تداولها اليوم عن أمس، إلا فى بعض أماكن البيع والعروض لجذب أنظار الأهالي لشراء كميات من الدواجن. 

جاءت الأسعار كالتالي: تراوح سعر طبق البيض مابين 165 و170 جنيهًا وتراوح سعر الفراخ البيضاء مابين 80 و85 جنيهًا للكيلو في المزرعة، وهناك بعض العروض عليها من بعض المحال، وكفتة والبرجر المصنوعة من الدجاج بـ150 جنيهًا بنظام أطباق بالوزن. 

أسعار الدواجن

وبينما استقرت باقى الأسعار، حيث بلغ سعر الفراخ الحمراء 120 جنيهًا للكيلو، والفراخ الحشو 118 جنيهًا، والبط البلدى 165 جنيهًا، والحمام 220 جنيهًا، وراك الدجاج 90 جنيهًا للكيلو، دبوس الدجاج 135 جنيهًا للكيلو، وتراوح بيع كيلو الأجنحة مابين 60 و90 جنيهًا للكيلو. 

بينما بلغ سعر كيلو البانيه، ما بين 195 لـ210 جنيهات للكيلو، والحمام الكذاب 95 جنيهًا، سعر كيلو الكبد الصافى 150 جنيهًا، وسعر كيلو الكبد والقوانص 140 جنيهًا، فضلًا عن شاورما الفراخ قطع 240 جنيهًا للكيلو، وسعر الشيش طاوق 165 جنيهًا للكيلو.

وتختلف أسعار الدواجن في محافظة أسوان عن المحافظات الأخرى فى الجانب البحرى ، نظرًا لبعد المحافظة وموقعها الجغرافي، لذا تعتمد الأسواق على البورصة اليومية للأسعار سواء في الارتفاع أو الانخفاض. 

تجدر الإشارة إلى أنه يتوافد العديد من الأهالي علي الأسواق الأسبوعية لشراء مستلزماتهم المتعددة من السلع الغذائية واللحوم والدواجن والخضروات، نظرًا لتناسب الأسعار بالنسبة لهم مقارنة بالأسواق المحلية الدائمة. 

أسوان محافظة اسوان اخبار محافظة اسوان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

موعد انتهاء فصل الشتاء2026

عودة التوقيت الصيفي2026 .. موعد انتهاء فصل الشتاء رسمياً

باسم سمرة

الموت يفجع باسم سمرة

مشغولات ذهبية

350 جنيها تراجعا.. هبوط قوي في أسعار الذهب الآن

الدولار

رسميًا الآن .. سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في البنوك اليوم الأربعاء 4-3-2026

الدواجن

بعد الزيادة الأخيرة .. أسعار الدواجن والبانيه اليوم الأربعاء

توروب

توروب غاضب من الجناح الطائر.. سر استبعاده من مواجهة الأهلي والمقاولون

مشغولات ذهبية

تذبذب محدود .. أسعار الذهب اليوم الأربعاء

الكويت

مأساة في الكويت .. مقتـ.ـل طفلة 11 عامًا بسقوط شظايا على منطقة سكنية

ترشيحاتنا

اسكواش

بمشاركة 5 مصريين.. انطلاق دور الـ16 ببطولة نيوزيلندا المفتوحة للإسكواش

اتحاد الطائرة

نتائج الجولة الثانية من الدور الأول لبطولة كأس مصر للكرة الطائرة

خالد طلعت

بعد أشرف داري.. خالد طلعت يثير الجدل بشأن ملف الإعارات بالأهلي

بالصور

الكافيين وتأثيره على الدماغ .. اعرف فوائده ومخاطره

كيف يعمل الكافيين داخل الدماغ؟
كيف يعمل الكافيين داخل الدماغ؟
كيف يعمل الكافيين داخل الدماغ؟

طرق تجنبك طرطشة الزيت في المطبخ .. بخطوات بسيطة

لماذا يطرطش الزيت أثناء القلي؟
لماذا يطرطش الزيت أثناء القلي؟
لماذا يطرطش الزيت أثناء القلي؟

فوائد تناول الطماطم على السحور في رمضان .. يدعم الترطيب والطاقة

لماذا تعد الطماطم مناسبة للسحور في رمضان؟
لماذا تعد الطماطم مناسبة للسحور في رمضان؟
لماذا تعد الطماطم مناسبة للسحور في رمضان؟

أطعمة تزيد من الشعور بالشبع على السحور.. اختيارات صحية تساعدك على الصيام دون جوع

أطعمة ينصح بها الخبراء لوجبة سحور مشبعة وصحية
أطعمة ينصح بها الخبراء لوجبة سحور مشبعة وصحية
أطعمة ينصح بها الخبراء لوجبة سحور مشبعة وصحية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: جنود توضأوا بالصبر فاستحقوا النصر

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: فارس وحصان

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: نيران الإقليم

شعبان رأفت

شعبان رأفت يكتب: العاشر من رمضان .. يوم حمى الله فيه مصر

سالي عا

سالي عاطف تكتب: كيف تفقد فرنسا أفريقيا التي حكمتها بلا جيوش

المزيد