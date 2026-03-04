طريقة عمل كنافة أساور .. مقرمشة وشهية

تعد طريقة عمل كنافة أساور من أشهر حلويات رمضان التي تتميز بالشكل المميز والطعم الغني، ويمكن تحضيرها في المنزل بخطوات سهلة وبسيطة.

وقدمت الشيف نجلاء الشرشابي وصفة بسيطة لعمل كنافة أساور، والتي يمكن تحضيرها في المنزل بخطوات سهلة ومكونات متوفرة.

طريقة عمل كنافة أساور

المكونات:

نصف كيلو كنافة مفروكة جيدًا

كوب سمنة مذابة

كوب قشطة أو كريمة للحشو

نصف كوب سكر بودر (اختياري)

شربات بارد (قطر) للتحلية

طريقة التحضير:

ـ تُفكك الكنافة جيدًا وتُخلط بالسمنة حتى تتشربها بالكامل.

ـ تُؤخذ كمية صغيرة من الكنافة وتُشكل على هيئة أسورة صغيرة.

ـ تُحشى القشطة داخل كل أسورة وتُغلق جيدًا.

ـ تُرص الأساور في صينية مدهونة بالسمنة.

ـ تُخبز في فرن مسخن مسبقًا على درجة 180 حتى تكتسب اللون الذهبي.

ـ تُخرج من الفرن ويُصب عليها الشربات البارد فورًا.

نصائح لنجاح كنافة الأساور

ـ استخدام الشربات البارد يمنحها قرمشة أفضل.

ـ يمكن إضافة فستق أو جوز هند للتزيين.

ـ يفضل تقديمها دافئة مع كوب شاي أو قهوة.