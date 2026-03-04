قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تجاوز الـ50 لأول مرة منذ شهور.. سعر الدولار رسميا الآن في البنوك
من خلاف على طعام قطط إلى سحل وإصابات.. القصة الكاملة لفيديو الاعتداء داخل عمارة سكنية
تحذير ناري من وليد صلاح الدين للاعبي الأهلي بعد تعادل زد
رسميًا.. أسعار البنزين اليوم في مصر
بعد الاستهداف الإيراني .. قرار عاجل من واشنطن بشأن سفارتيها في الرياض ومسقط
تطوّر خطير غرب إيران .. خطة أمريكية كردية لشن هجوم بري ضد طهران
الدفاع السعودية: اعتراض وتدمير صاروخين من نوع كروز بمنطقة الخرج
تربص وشر.. «المستكاوي» يُعلّق على إصابة المدنيين في الخليج من قبل إيران | ماذا قال؟
نمت واستيقظت على جنابة فهل أكمل الصيام ؟.. الإفتاء توضح رأي الشرع
وزارة النقل: تصوير جوي يكشف تقدّم تنفيذ المرحلة الأولى من مترو الإسكندرية | شاهد
الحكم في استئناف اللاعب إبراهيم سعيد على قرار منعه من السفر .. اليوم
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

طريقة عمل كنافة أساور .. مقرمشة وشهية

طريقة عمل كنافة أساور
طريقة عمل كنافة أساور
آية التيجي

تعد طريقة عمل كنافة أساور من أشهر حلويات رمضان التي تتميز بالشكل المميز والطعم الغني، ويمكن تحضيرها في المنزل بخطوات سهلة وبسيطة.

 وقدمت الشيف نجلاء الشرشابي وصفة بسيطة لعمل كنافة أساور، والتي يمكن تحضيرها في المنزل بخطوات سهلة ومكونات متوفرة.

طريقة عمل كنافة أساور

طريقة عمل كنافة أساور

المكونات:
نصف كيلو كنافة مفروكة جيدًا
كوب سمنة مذابة
كوب قشطة أو كريمة للحشو
نصف كوب سكر بودر (اختياري)
شربات بارد (قطر) للتحلية

طريقة عمل كنافة أساور

طريقة التحضير:
ـ تُفكك الكنافة جيدًا وتُخلط بالسمنة حتى تتشربها بالكامل.
ـ تُؤخذ كمية صغيرة من الكنافة وتُشكل على هيئة أسورة صغيرة.
ـ تُحشى القشطة داخل كل أسورة وتُغلق جيدًا.
ـ تُرص الأساور في صينية مدهونة بالسمنة.
ـ تُخبز في فرن مسخن مسبقًا على درجة 180 حتى تكتسب اللون الذهبي.
ـ تُخرج من الفرن ويُصب عليها الشربات البارد فورًا.

طريقة عمل كنافة أساور

نصائح لنجاح كنافة الأساور

ـ استخدام الشربات البارد يمنحها قرمشة أفضل.

ـ يمكن إضافة فستق أو جوز هند للتزيين.

ـ يفضل تقديمها دافئة مع كوب شاي أو قهوة.

كنافة أساور طريقة عمل كنافة الأساور حلويات رمضان وصفات الشيف نجلاء الشرشابي كنافة رمضان شربات الكنافة حلويات سهلة كنافة بالقشطة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

موعد انتهاء فصل الشتاء2026

عودة التوقيت الصيفي2026 .. موعد انتهاء فصل الشتاء رسمياً

أسعار البنزين

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم في مصر

الدولار

رسميًا الآن .. سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في البنوك اليوم الأربعاء 4-3-2026

الدواجن

بعد الزيادة الأخيرة .. أسعار الدواجن والبانيه اليوم الأربعاء

مشغولات ذهبية

بعد موجة هبوط قوية .. مفاجأة في أسعار الذهب الآن

الكويت

مأساة في الكويت .. مقتـ.ـل طفلة 11 عامًا بسقوط شظايا على منطقة سكنية

مشغولات ذهبية

تذبذب محدود .. أسعار الذهب اليوم الأربعاء

حسن شحاتة وأحمد حسن

سحور الأساطير.. حسن شحاتة ونجوم الجيل الذهبي في ضيافة الصقر

ترشيحاتنا

الكاتب الصحفي عماد الدين حسين

عماد الدين حسين: مصر ترفض الحرب وتحذر من اتساع دائرة الصراع في المنطقة

أمير مرتضى منصور

أمير مرتضى منصور: قصف إسرائيل على سوريا عطل خطوات زواجي من فتاة.. ضربوا الأوتيل

أمير مرتضى منصور

أمير مرتضى منصور : مشينا والزمالك فيه 70-80% من قيمة عقد الرعاية والبث

بالصور

طريقة عمل كنافة أساور .. مقرمشة وشهية

طريقة عمل كنافة أساور
طريقة عمل كنافة أساور
طريقة عمل كنافة أساور

بدون حرمان .. عادات بسيطة تساعدك على خسارة الوزن في رمضان

عادات بسيطة تساعدك على خسارة الوزن في شهر رمضان
عادات بسيطة تساعدك على خسارة الوزن في شهر رمضان
عادات بسيطة تساعدك على خسارة الوزن في شهر رمضان

الكافيين وتأثيره على الدماغ .. اعرف فوائده ومخاطره

كيف يعمل الكافيين داخل الدماغ؟
كيف يعمل الكافيين داخل الدماغ؟
كيف يعمل الكافيين داخل الدماغ؟

طرق تجنبك طرطشة الزيت في المطبخ .. بخطوات بسيطة

لماذا يطرطش الزيت أثناء القلي؟
لماذا يطرطش الزيت أثناء القلي؟
لماذا يطرطش الزيت أثناء القلي؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: جنود توضأوا بالصبر فاستحقوا النصر

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: فارس وحصان

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: نيران الإقليم

شعبان رأفت

شعبان رأفت يكتب: العاشر من رمضان .. يوم حمى الله فيه مصر

سالي عا

سالي عاطف تكتب: كيف تفقد فرنسا أفريقيا التي حكمتها بلا جيوش

المزيد