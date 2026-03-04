قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
شقق فاخرة في التجمع.. التحقيق في استيلاء صاحب شركة عقارات على 8 ملايين جنيه بإمبابة
الجيش الإسرائيلي يعلن استهداف منشأة نووية سرية بالقرب من طهران
وزارة العمل توفر وظائف جديدة بقطاع الأمن.. الرواتب تصل إلى 20 ألف جنيه
هدف يكسر الصيام ولا يكسر الهزيمة.. ماذا يعني تسجيل صلاح في توقيت سقوط ليفربول فى الدوري الإنجليزي؟
"فاينانشيال تايمز": الحرب على إيران تشعل أسعار الوقود في أمريكا وتدفعها لمستويات قياسية
رئيس وزراء بولندا: مستعدون لوجستيا لإجلاء رعايانا من الشرق الأوسط
ليس خطوة للإلغاء.. وزير النقل يكشف التفاصيل الكاملة لمشروع إعادة تأهيل وتطوير ترام الرمل| صور
التليفزيون الإيراني: سماع دوي انفجارات شرقي العاصمة طهران
العلاج حق دستوري.. وزير الصحة يشهد احتفالية مرور 50 عاماً على تأسيس المجالس الطبية المتخصصة
تحذير من الإفراط في الحلويات خلال رمضان لتجنب زيادة الوزن والسكري
إجرام إسرائيل.. غارات على مدنيين بالفنادق والمجمعات السكنية في لبنان
26 مارس.. جلسة النطق بالحكم علي قاتل صغار المنوفية بعد تأييد الرأي الشرعي بإعدامه
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

اليوم.. جلسة النطق بالحكم لإعدام المتهم بقتل صغار المنوفية

المتهم بقتل صغار المنوفية
المتهم بقتل صغار المنوفية
مروة فاضل

تنظر محكمة جنايات شبين الكوم في محافظة المنوفية اليوم جلسة النطق بالحكم لتأييد إعدام المتهم بقتل صغار المنوفية اثنين أشقاء ونجلة عمهم انتقاما من والدهم. 

جاء ذلك عقب جلسة الحكم بإعدام المتهم في أول جلسة بعد احالة القضية إلي محكمة الجنايات وإحالة أوراقه إلي فصيلة المفتي لبيان الرأي الشرعي في إعدامه. 

وشهدت الجلسة الأولي مفاجآت كثيرة بعد اعتراف المتهم بوجود علاقة محرمة بينه وبين والد الأطفال منذ فترة وقرر والد الأطفال التوبة لله والابتعاد عنه فقرر الانتقام منه ومن أطفاله قائلا في التحقيقات “ كنت عاوز أحرق قلبه ”.

كما اعترف المتهم باستدراج الأطفال إلي منزل جدته المهجور وقام بخنقهم بقطعة قماش حتي الموت وتركهم وذهب للبحث عنهم مع أسرتهم. 

تعود تفاصيل الواقعة عندما تلقي مدير أمن المنوفية اخطارا من مركز شبين الكوم بالعثور علي 3 أطفال مخنوقين داخل منزل مهجور بقرية الراهب التابعة للمركز. 

بالانتقال تبين مصرع 3 أطفال اثنين اشقاء ونجلة عمهم مخنوقين داخل المنزل وبالبحث تبين أن وراء الواقعة صديق والدهم بسبب خلافات بينهم فقرر الانتقام من والدهم. 

فيما تم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق وتم إحالة القضية إلي محكمة الجنايات التي قضت بإعدام المتهم. 

محافظة المنوفية المنوفية اخبار محافظة المنوفية الراهب صغار المنوفية قتل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار البنزين

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم في مصر

نزل أكثر من 2000 جنيه| مفاجأة في سعر الجنيه الذهب..وعيار 21 يواصل النزيف

نزل أكثر من 2000 جنيه| مفاجأة في سعر الجنيه الذهب..وعيار 21 يواصل النزيف

الدواجن

بعد الزيادة الأخيرة .. أسعار الدواجن والبانيه اليوم الأربعاء

الدولار

رسميًا الآن .. سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في البنوك اليوم الأربعاء 4-3-2026

مشغولات ذهبية

بعد موجة هبوط قوية .. مفاجأة في أسعار الذهب الآن

الكويت

مأساة في الكويت .. مقتـ.ـل طفلة 11 عامًا بسقوط شظايا على منطقة سكنية

سارة خليفة

اليوم .. محاكمة سارة خليفة بتهمة هتـــك عرض شاب داخل غرفة نومها

مشغولات ذهبية

تذبذب محدود .. أسعار الذهب اليوم الأربعاء

ترشيحاتنا

التضامن الاجتماعي

"التضامن" تبحث تعزيز التكامل المؤسسي في قطاع تنمية الطفولة المبكرة

السفير حجازي

السفير محمد حجازي: مصر تتعامل مع الاضطرابات الإقليمية بوعي واتزان استراتيجي

سفير أوزبكستان بالقاهرة : إقامة منتدي طشقند الدولي للاستثمار في 16 يونيو المقبل

سفير أوزبكستان بالقاهرة : إقامة منتدي طشقند الدولي للاستثمار في 16 يونيو المقبل

بالصور

بملابس رياضية.. ياسمين صبري تستعرض رشاقتها

ياسمين صبري
ياسمين صبري
ياسمين صبري

طريقة عمل كنافة أساور .. مقرمشة وشهية

طريقة عمل كنافة أساور
طريقة عمل كنافة أساور
طريقة عمل كنافة أساور

بدون حرمان .. عادات بسيطة تساعدك على خسارة الوزن في رمضان

عادات بسيطة تساعدك على خسارة الوزن في شهر رمضان
عادات بسيطة تساعدك على خسارة الوزن في شهر رمضان
عادات بسيطة تساعدك على خسارة الوزن في شهر رمضان

الكافيين وتأثيره على الدماغ .. اعرف فوائده ومخاطره

كيف يعمل الكافيين داخل الدماغ؟
كيف يعمل الكافيين داخل الدماغ؟
كيف يعمل الكافيين داخل الدماغ؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: جنود توضأوا بالصبر فاستحقوا النصر

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: فارس وحصان

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: نيران الإقليم

شعبان رأفت

شعبان رأفت يكتب: العاشر من رمضان .. يوم حمى الله فيه مصر

سالي عا

سالي عاطف تكتب: كيف تفقد فرنسا أفريقيا التي حكمتها بلا جيوش

المزيد