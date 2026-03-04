اليوم.. جلسة النطق بالحكم لإعدام المتهم بقتل صغار المنوفية

تنظر محكمة جنايات شبين الكوم في محافظة المنوفية اليوم جلسة النطق بالحكم لتأييد إعدام المتهم بقتل صغار المنوفية اثنين أشقاء ونجلة عمهم انتقاما من والدهم.

جاء ذلك عقب جلسة الحكم بإعدام المتهم في أول جلسة بعد احالة القضية إلي محكمة الجنايات وإحالة أوراقه إلي فصيلة المفتي لبيان الرأي الشرعي في إعدامه.

وشهدت الجلسة الأولي مفاجآت كثيرة بعد اعتراف المتهم بوجود علاقة محرمة بينه وبين والد الأطفال منذ فترة وقرر والد الأطفال التوبة لله والابتعاد عنه فقرر الانتقام منه ومن أطفاله قائلا في التحقيقات “ كنت عاوز أحرق قلبه ”.

كما اعترف المتهم باستدراج الأطفال إلي منزل جدته المهجور وقام بخنقهم بقطعة قماش حتي الموت وتركهم وذهب للبحث عنهم مع أسرتهم.

تعود تفاصيل الواقعة عندما تلقي مدير أمن المنوفية اخطارا من مركز شبين الكوم بالعثور علي 3 أطفال مخنوقين داخل منزل مهجور بقرية الراهب التابعة للمركز.

بالانتقال تبين مصرع 3 أطفال اثنين اشقاء ونجلة عمهم مخنوقين داخل المنزل وبالبحث تبين أن وراء الواقعة صديق والدهم بسبب خلافات بينهم فقرر الانتقام من والدهم.

فيما تم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق وتم إحالة القضية إلي محكمة الجنايات التي قضت بإعدام المتهم.