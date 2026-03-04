رئيس وزراء بولندا: مستعدون لوجستيا لإجلاء رعايانا من الشرق الأوسط

أعلن رئيس الوزراء البولندي، دونالد توسك، أن حكومته مستعدة لوجستيا لإجلاء المواطنين البولنديين من منطقة الشرق الأوسط.

وقال توسك - حسبما ذكر راديو بولندا اليوم /الأربعاء/ - إن أكثر من 480 مواطنا بولنديا غادروا بالفعل إسرائيل والأردن ولبنان، وهم إما عادوا أو في طريق عودتهم إلى بولندا.

وأوضح أنه أمر بوقف جميع الرحلات الجوية الحكومية لإبقاء الطائرات متاحة لاستخدامها، إذا لزم الأمر، في عمليات الإجلاء.

وتعهد رئيس الوزراء البولندي بعدم ترك أي مواطن بولندي دون مساعدة، مشيرا إلى أن البعثات الدبلوماسية البولندية ووكالات السفر تعمل على مدار الساعة لحل أي مشكلة.

وحث توسك المواطنين على عدم التأثر بالمعلومات المضللة، مؤكدا أنه لا يوجد حاليا أي تهديد مباشر للرعايا البولنديين المقيمين في المنطقة.