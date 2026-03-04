قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وزارة العمل توفر وظائف جديدة بقطاع الأمن.. الرواتب تصل إلى 20 ألف جنيه
هدف يكسر الصيام ولا يكسر الهزيمة.. ماذا يعني تسجيل صلاح في توقيت سقوط ليفربول فى الدوري الإنجليزي؟
"فاينانشيال تايمز": الحرب على إيران تشعل أسعار الوقود في أمريكا وتدفعها لمستويات قياسية
رئيس وزراء بولندا: مستعدون لوجستيا لإجلاء رعايانا من الشرق الأوسط
ليس خطوة للإلغاء.. وزير النقل يكشف التفاصيل الكاملة لمشروع إعادة تأهيل وتطوير ترام الرمل| صور
التليفزيون الإيراني: سماع دوي انفجارات شرقي العاصمة طهران
العلاج حق دستوري.. وزير الصحة يشهد احتفالية مرور 50 عاماً على تأسيس المجالس الطبية المتخصصة
تحذير من الإفراط في الحلويات خلال رمضان لتجنب زيادة الوزن والسكري
إجرام إسرائيل.. غارات على مدنيين بالفنادق والمجمعات السكنية في لبنان
26 مارس.. جلسة النطق بالحكم علي قاتل صغار المنوفية بعد تأييد الرأي الشرعي بإعدامه
الأمم المتحدة تجدد الدعوة لخفض التصعيد والوقف الفوري للأعمال العدائية في الشرق الأوسط
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

رئيس وزراء بولندا: مستعدون لوجستيا لإجلاء رعايانا من الشرق الأوسط

رئيس وزراء بولندا: مستعدون لوجستيا لإجلاء رعايانا من الشرق الأوسط
رئيس وزراء بولندا: مستعدون لوجستيا لإجلاء رعايانا من الشرق الأوسط
أ ش أ

أعلن رئيس الوزراء البولندي، دونالد توسك، أن حكومته مستعدة لوجستيا لإجلاء المواطنين البولنديين من منطقة الشرق الأوسط.

وقال توسك - حسبما ذكر راديو بولندا اليوم /الأربعاء/ - إن أكثر من 480 مواطنا بولنديا غادروا بالفعل إسرائيل والأردن ولبنان، وهم إما عادوا أو في طريق عودتهم إلى بولندا.

وأوضح أنه أمر بوقف جميع الرحلات الجوية الحكومية لإبقاء الطائرات متاحة لاستخدامها، إذا لزم الأمر، في عمليات الإجلاء.

وتعهد رئيس الوزراء البولندي بعدم ترك أي مواطن بولندي دون مساعدة، مشيرا إلى أن البعثات الدبلوماسية البولندية ووكالات السفر تعمل على مدار الساعة لحل أي مشكلة.

وحث توسك المواطنين على عدم التأثر بالمعلومات المضللة، مؤكدا أنه لا يوجد حاليا أي تهديد مباشر للرعايا البولنديين المقيمين في المنطقة.

رئيس الوزراء البولندي دونالد توسك إجلاء المواطنين البولنديين منطقة الشرق الأوسط وقف جميع الرحلات الجوية الحكومية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار البنزين

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم في مصر

نزل أكثر من 2000 جنيه| مفاجأة في سعر الجنيه الذهب..وعيار 21 يواصل النزيف

نزل أكثر من 2000 جنيه| مفاجأة في سعر الجنيه الذهب..وعيار 21 يواصل النزيف

الدواجن

بعد الزيادة الأخيرة .. أسعار الدواجن والبانيه اليوم الأربعاء

الدولار

رسميًا الآن .. سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في البنوك اليوم الأربعاء 4-3-2026

مشغولات ذهبية

بعد موجة هبوط قوية .. مفاجأة في أسعار الذهب الآن

الكويت

مأساة في الكويت .. مقتـ.ـل طفلة 11 عامًا بسقوط شظايا على منطقة سكنية

مشغولات ذهبية

تذبذب محدود .. أسعار الذهب اليوم الأربعاء

سارة خليفة

اليوم .. محاكمة سارة خليفة بتهمة هتـــك عرض شاب داخل غرفة نومها

ترشيحاتنا

فراخ مشويه بصوص التمر هندي

فراخ مشوية بصوص التمر الهندي المدخن.. طعم جديد لسفرة رمضان

السمنة

في يومها العالمي.. مخاطر لا تتوقعها ل السمنة على الصحة

الحلويات

لن تصدق.. 3 طرق فعالة تقلل من شراهة تناول الحلويات في رمضان

بالصور

بملابس رياضية.. ياسمين صبري تستعرض رشاقتها

ياسمين صبري
ياسمين صبري
ياسمين صبري

طريقة عمل كنافة أساور .. مقرمشة وشهية

طريقة عمل كنافة أساور
طريقة عمل كنافة أساور
طريقة عمل كنافة أساور

بدون حرمان .. عادات بسيطة تساعدك على خسارة الوزن في رمضان

عادات بسيطة تساعدك على خسارة الوزن في شهر رمضان
عادات بسيطة تساعدك على خسارة الوزن في شهر رمضان
عادات بسيطة تساعدك على خسارة الوزن في شهر رمضان

الكافيين وتأثيره على الدماغ .. اعرف فوائده ومخاطره

كيف يعمل الكافيين داخل الدماغ؟
كيف يعمل الكافيين داخل الدماغ؟
كيف يعمل الكافيين داخل الدماغ؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: جنود توضأوا بالصبر فاستحقوا النصر

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: فارس وحصان

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: نيران الإقليم

شعبان رأفت

شعبان رأفت يكتب: العاشر من رمضان .. يوم حمى الله فيه مصر

سالي عا

سالي عاطف تكتب: كيف تفقد فرنسا أفريقيا التي حكمتها بلا جيوش

المزيد