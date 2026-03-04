18 مايو.. محاكمة 27 متهمًا بـ«خلية عين شمس» الإرهابية

قررت الدائرة الأولى إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى، تأجيل محاكمة 27 متهما، في القضية رقم 14782 لسنة 2025 جنايات عين شمس، والمعروفة بخلية عين شمس لجلسة 18 مايو المقبل، للاطلاع.

كشفت تحقيقات النيابة العامة أنه في غضون عام 2024 بمحافظتي القاهرة والجيزة بجمهورية مصر العربية، تولى المتهم الأول قيادة جماعة إرهابية الغرض الدعوة للإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وآمنة للخطر، وتعطيل أحكام الدستور والقانون، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى.

وأضافت التحقيقات قيام المتهم الأول بطريقة مباشرة وبقصد ارتكاب جرائم إرهابية بإعداد أفراد على استعمال وسائل الاتصال الإلكترونية والأساليب التقنية بأن أعد أعضاء بالجماعة موضوع الاتهام ولقنهم دورات تقنية وأمنية باستخدام برامج التواصل المؤمنة وبمجموعات مغلقة إلكترونية.

وأكدت التحقيقات أن المتهمين من الثانى وحتى الأخير انضموا للجماعة قاموا بارتكاب جرائم إرهابية بتلقي التدريب والتعليم على استعمال وسائل الاتصال الإلكترونية والأساليب التقنية، ووجه للمتهم التاسع ارتكاب جريمة من جرائم تمويل الإرهاب بان وفر أسلحة ومفرقعات ومواد في حكمها وأمد بها الجماعة موضوع الاتهام، وحاز مواد مفرقعة، ووجه للمتهمين استخدام مواقعا على شبكة المعلومات الدولية بغرض تبادل الرسائل وإصدار التكليفات بين المنتمين للجماعة، بأن استخدموا تطبيق تليجرام المؤمن بغرض تبادل الرسائل المتعلقة بإصدار التكليفات.