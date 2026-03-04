عادل مصطفى يتقدم بتوصية إلى ييس توروب بالاعتماد على هذا اللاعب

كشف أحمد حسن نجم منتخب مصر السابق عن اتجاه الجهاز الفني لفريق الكرة الأول بالنادي الأهلي للاعتماد على اللاعب محمد شريف خلال الفترة المقبلة.

وكتب أحمد حسن، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك: مصدر في الأهلي: عادل مصطفى تقدم بتوصية لييس توروب بالاعتماد على محمد شريف خلال الفترة المقبلة.

كان الأهلي تعادل امام زد 1-1 بينما حقق إنبي الفوز على المصري 3-2 بالاصافه لفوز الزمالك 1-0 على بيراميدز وتعادل بتروجت ومودرن سبورت 1-1.

ترتيب جدول الدوري المصري

1- الزمالك 40 نقطة من 18 مباراة.

2- براميدز 37 نقطة من 18 مباراة.

3- الأهلي 37 نقطة من 18 مباراة.

4- سيراميكا كليوباترا 37 نقطة من 19 مباراة.

5- المصري البورسعيدي 29 نقطة من 18 مباراة.

6- سموحة 28 نقطة من 19 مباراة.

7- وادي دجلة 28 نقطة من 19 مباراة.

8- زد 26 نقطة من 19 مباراة.

9- البنك الأهلي 25 نقطة من 18 مباراة.

10- بتروجت 25 نقطة من 19 مباراة.