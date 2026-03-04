قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
موتوا بغيظكم.. هجوم ناري من هيثم فاروق بعد صدارة الزمالك
رويترز: الجيش الأمريكي نفذ ضربة ضد سفينة حربية إيرانية قبالة سواحل سريلانكا
هل تسقط صلاة الجمعة إذا وافقت يوم العيد؟.. الإفتاء تحسم الجدل
وكالة بريطانية: سفينة في مضيق هرمز أصيبت بـ«مقذوف مجهول»
الرئيس السيسي يؤكد الأهمية القصوى للحفاظ على أرصدة استراتيجية آمنة من المنتجات البترولية
بيرمي فلوسه في الأرض.. المعارون يكبدون خزينة الأهلي الملايين
إيران تحذر إسرائيل من المساس بدبلوماسييها في لبنان.. وتسقط 26 مسيرة
تشييع جثمان إمام مسجد توفى أثناء صلاة التراويح بالدقهلية..صور
الذهب يرتفع 60 جنيهًا محليًا و108 دولارات عالميًا وسط تصاعد الصراع في الشرق الأوسط
عرض الفيلم التسجيلي "مفتاح العودة" من مسلسل صحاب الأرض
الرئيس السيسي يؤكد أهمية الحفاظ على أرصدة استراتيجية آمنة من المنتجات البترولية
تعاون مصري هولندي لتطوير إنتاج البطاطس وتحسين جودة التقاوي
رياضة

عادل مصطفى يتقدم بتوصية إلى ييس توروب بالاعتماد على هذا اللاعب

ييس توروب
ييس توروب
ميرنا محمود

كشف أحمد حسن نجم منتخب مصر السابق  عن اتجاه الجهاز الفني لفريق الكرة الأول بالنادي الأهلي للاعتماد على اللاعب محمد شريف خلال الفترة المقبلة.

وكتب أحمد حسن، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك: مصدر في الأهلي: عادل مصطفى تقدم بتوصية لييس توروب بالاعتماد على محمد شريف خلال الفترة المقبلة.

كان الأهلي تعادل امام  زد 1-1 بينما حقق إنبي الفوز على المصري 3-2  بالاصافه لفوز الزمالك 1-0 على بيراميدز وتعادل بتروجت ومودرن سبورت 1-1.

ترتيب جدول الدوري المصري

1- الزمالك 40 نقطة من 18 مباراة.

2- براميدز 37 نقطة من 18 مباراة.

3- الأهلي 37 نقطة من 18 مباراة.

4- سيراميكا كليوباترا 37 نقطة من 19 مباراة.

5- المصري البورسعيدي 29 نقطة من 18 مباراة.

6- سموحة 28 نقطة من 19 مباراة.

7- وادي دجلة 28 نقطة من 19 مباراة.

8- زد 26 نقطة من 19 مباراة.

9- البنك الأهلي 25 نقطة من 18 مباراة.

10- بتروجت 25 نقطة من 19 مباراة.

تحميك من فقر الدم في رمضان.. أطعمة غنية بالحديد لا تغفلي عنها

أوقاف الشرقية تُسلم 5 أطنان من اللحوم للتضامن الاجتماعي لتوزيعها على الأسر الأولى بالرعاية

بيطري الشرقية يضبط 13 طن لحوم طازجة ومجمدة ودواجن مجهولة المصدر

خضار بسيط يمنع التهاب المرارة في رمضان..لا تغفلي عنه على سفرتك

