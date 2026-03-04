أيمن يونس: فوز الزمالك علي بيراميدز سلمه لفوق

وجه أيمن يونس لاعب الزمالك السابق رسالة إلى لاعبي الزمالك بعد أيام من الفوز علي بيراميدز.

وكتب يونس من خلال حسابه الشخصي اكس :" الفوز علي بيراميدز سلمه لفوق مش بطوله ..المتبقي مباريات كؤس مافيهاش هزار ..و مافيش تعويض ..الفوارق ضيقه في النقاط و لاتستحمل اي هزار ..ماتش و خلص ..بالتوفيق ضد الاتحاد المباراة القادمة.



حافظ فريق الزمالك علي صدارته لجدول الدوري المصري عقب انتهاء الجولة 20 من بطولة الدوري المصري.

وكان الأهلي تعادل امام زد 1-1 بينما حقق إنبي الفوز على المصري 3-2 بالاصافه لفوز الزمالك 1-0 على بيراميدز وتعادل بتروجت ومودرن سبورت 1-1.

ترتيب جدول الدوري المصري

1- الزمالك 40 نقطة من 18 مباراة.

2- براميدز 37 نقطة من 18 مباراة.

3- الأهلي 37 نقطة من 18 مباراة.