قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
موتوا بغيظكم.. هجوم ناري من هيثم فاروق بعد صدارة الزمالك
رويترز: الجيش الأمريكي نفذ ضربة ضد سفينة حربية إيرانية قبالة سواحل سريلانكا
هل تسقط صلاة الجمعة إذا وافقت يوم العيد؟.. الإفتاء تحسم الجدل
وكالة بريطانية: سفينة في مضيق هرمز أصيبت بـ«مقذوف مجهول»
الرئيس السيسي يؤكد الأهمية القصوى للحفاظ على أرصدة استراتيجية آمنة من المنتجات البترولية
بيرمي فلوسه في الأرض.. المعارون يكبدون خزينة الأهلي الملايين
إيران تحذر إسرائيل من المساس بدبلوماسييها في لبنان.. وتسقط 26 مسيرة
تشييع جثمان إمام مسجد توفى أثناء صلاة التراويح بالدقهلية..صور
الذهب يرتفع 60 جنيهًا محليًا و108 دولارات عالميًا وسط تصاعد الصراع في الشرق الأوسط
عرض الفيلم التسجيلي "مفتاح العودة" من مسلسل صحاب الأرض
الرئيس السيسي يؤكد أهمية الحفاظ على أرصدة استراتيجية آمنة من المنتجات البترولية
تعاون مصري هولندي لتطوير إنتاج البطاطس وتحسين جودة التقاوي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

أيمن يونس: فوز الزمالك علي بيراميدز سلمه لفوق

ايمن يونس
ايمن يونس
منار نور

وجه أيمن يونس لاعب الزمالك السابق رسالة إلى لاعبي الزمالك بعد أيام من الفوز علي بيراميدز.

وكتب يونس من خلال حسابه الشخصي اكس :" الفوز علي بيراميدز سلمه لفوق مش بطوله ..المتبقي مباريات كؤس مافيهاش هزار ..و مافيش تعويض ..الفوارق ضيقه في النقاط و لاتستحمل اي هزار ..ماتش و خلص ..بالتوفيق ضد الاتحاد المباراة القادمة.


حافظ فريق الزمالك علي صدارته لجدول الدوري المصري عقب انتهاء الجولة 20 من بطولة الدوري المصري.

وكان الأهلي تعادل امام  زد 1-1 بينما حقق إنبي الفوز على المصري 3-2  بالاصافه لفوز الزمالك 1-0 على بيراميدز وتعادل بتروجت ومودرن سبورت 1-1.
ترتيب جدول الدوري المصري

1- الزمالك 40 نقطة من 18 مباراة.

2- براميدز 37 نقطة من 18 مباراة.

3- الأهلي 37 نقطة من 18 مباراة.

ايمن يونس الزمالك بيراميدز

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار البنزين

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم في مصر

نزل أكثر من 2000 جنيه| مفاجأة في سعر الجنيه الذهب..وعيار 21 يواصل النزيف

نزل أكثر من 2000 جنيه| مفاجأة في سعر الجنيه الذهب..وعيار 21 يواصل النزيف

الدواجن

بعد الزيادة الأخيرة.. أسعار الدواجن والبانيه اليوم الأربعاء

مشغولات ذهبية

بعد موجة هبوط قوية.. مفاجأة في أسعار الذهب الآن

سارة خليفة

اليوم .. محاكمة سارة خليفة بتهمة هتـــك عرض شاب داخل غرفة نومها

الكويت

مأساة في الكويت.. مقتـ.ـل طفلة 11 عامًا بسقوط شظايا على منطقة سكنية

الهروب من الشرق الأوسط

الهروب من الجحيم.. مئات الآلاف من الأوروبيين يفرون في رحلات مكثفة بعد اشتعال الحرب ضد إيران

جنيهات ذهب

سعر الجنيه الذهب في مصر اليوم الأربعاء 4-3-2026

ترشيحاتنا

شيخ الأزهر ورئيس دولة الإمارات

شيخ الأزهر: الاعتداءات الإيرانية على الإمارات ودول عربية شقيقة انتهاك لسيادة الدولة ومبادئ حسن الجوار

خطبة الجمعة

آيات الله في بدر .. الأوقاف تنشر نص خطبة الجمعة القادمة في رمضان

البخور

الأزهر للفتوى: استخدام البخور والمعطرات في نهار رمضان لا يفطر

بالصور

تحميك من فقر الدم في رمضان.. أطعمة غنية بالحديد لا تغفلي عنها

تحميك من فقر الدم في رمضان.. أطعمة غنية بالحديد لا تغفلي عنها
تحميك من فقر الدم في رمضان.. أطعمة غنية بالحديد لا تغفلي عنها
تحميك من فقر الدم في رمضان.. أطعمة غنية بالحديد لا تغفلي عنها

أوقاف الشرقية تُسلم 5 أطنان من اللحوم للتضامن الاجتماعي لتوزيعها على الأسر الأولى بالرعاية

لحوم
لحوم
لحوم

بيطري الشرقية يضبط 13 طن لحوم طازجة ومجمدة ودواجن مجهولة المصدر

بيطري الشرقية
بيطري الشرقية
بيطري الشرقية

خضار بسيط يمنع التهاب المرارة في رمضان..لا تغفلي عنه على سفرتك

)خضار بسيط يمنع التهاب المرارة في رمضان.. لا تغفلي عنه على سفرتك
)خضار بسيط يمنع التهاب المرارة في رمضان.. لا تغفلي عنه على سفرتك
)خضار بسيط يمنع التهاب المرارة في رمضان.. لا تغفلي عنه على سفرتك

فيديو

صالح جمعة

توبت واتجوزت بدري.. اعترافات نارية من صالح جمعة عن المال والشهرة والالتزام

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: جنود توضأوا بالصبر فاستحقوا النصر

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: فارس وحصان

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: نيران الإقليم

شعبان رأفت

شعبان رأفت يكتب: العاشر من رمضان .. يوم حمى الله فيه مصر

سالي عا

سالي عاطف تكتب: كيف تفقد فرنسا أفريقيا التي حكمتها بلا جيوش

المزيد