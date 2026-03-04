قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
هل تسقط صلاة الجمعة إذا وافقت يوم العيد؟.. الإفتاء تحسم الجدل
وكالة بريطانية: سفينة في مضيق هرمز أصيبت بـ«مقذوف مجهول»
الرئيس السيسي يؤكد الأهمية القصوى للحفاظ على أرصدة استراتيجية آمنة من المنتجات البترولية
بيرمي فلوسه في الأرض.. المعارون يكبدون خزينة الأهلي الملايين
إيران تحذر إسرائيل من المساس بدبلوماسييها في لبنان.. وتسقط 26 مسيرة
تشييع جثمان إمام مسجد توفى أثناء صلاة التراويح بالدقهلية..صور
الذهب يرتفع 60 جنيهًا محليًا و108 دولارات عالميًا وسط تصاعد الصراع في الشرق الأوسط
عرض الفيلم التسجيلي "مفتاح العودة" من مسلسل صحاب الأرض
الرئيس السيسي يؤكد أهمية الحفاظ على أرصدة استراتيجية آمنة من المنتجات البترولية
تعاون مصري هولندي لتطوير إنتاج البطاطس وتحسين جودة التقاوي
دينا أبو الخير: الغش لا يبطل الصيام لكن يقلل الأجر
نائب وزيرة الإسكان يتفقد مشروعات الصرف الصحي ضمن مبادرة " حياة كريمة" بمحافظة المنيا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

إيران تحذر إسرائيل من المساس بدبلوماسييها في لبنان.. وتسقط 26 مسيرة

إيران تحذر إسرائيل من المساس بدبلوماسييها في لبنان وتسقط 26 طائرة مسيرة
إيران تحذر إسرائيل من المساس بدبلوماسييها في لبنان وتسقط 26 طائرة مسيرة
أ ش أ

حذرت إيران ، إسرائيل من المساس بدبلوماسييها في لبنان، مشيرة إلى إسقاط 26 طائرة مسيرة متطورة لأمريكا وإسرائيل حتى الآن.

وقال مسؤول إيراني كبير - في تصريحات لوكالة "تسنيم" الإيرانية الدولية للأنباء - إنه إذا أقدم الاحتلال الإسرائيلي على تنفيذ أي اعتداء على المقرات الدبلوماسية الإيرانية أو المساس بالدبلوماسيين الإيرانيين في لبنان فسيتم الرد باستهداف المقرات والرعايا الإسرائيلية في باقي البلدان.

من ناحية أخرى، أعلنت العلاقات العامة للحرس الثوري الإيراني أنه تم إسقاط 26 طائرة مسيرة متطورة من مختلف الأنواع ضمنها "أم كيو 9" و"هرمس"، كما تم الاستيلاء على مسيرة من طراز "هرمس".

من جانبها، أعلنت وزارة الأمن الإيرانية، في بيان لها اليوم، تفكيك خلية إرهابية مرتبطة بأمريكا وإسرائيل، كانت تخطط لتنفيذ عمليات داخل العاصمة طهران؛ مؤكدة اعتقال عناصرها وضبط أسلحة وذخائر وأموال أجنبية وأجهزة اتصال متطورة كانت في حوزتها.

وأوضحت الوزارة أن العملية جاءت بعد تلقي معلومات من المواطنين، واتخاذ إجراءات استخبارية عملياتية دقيقة تكللت بإلقاء القبض على أفراد الخلية قبل تنفيذ مخططاتهم.

وأضاف البيان، أنه تم خلال هذه العملية، ضبط 11 سلاح رشاش من طراز "كلاشينكوف" مع كميات كبيرة من الذخيرة ومعدات حرب المدن، إضافة إلى مبالغ من العملات الأجنبية (اليورو والدولار) وجهاز "ستارلينك".

المساس بدبلوماسييها في لبنان طائرة مسيرة متطورة لأمريكا وإسرائيل مسؤول إيراني وكالة تسنيم الإيرانية الدولية للأنباء

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار البنزين

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم في مصر

نزل أكثر من 2000 جنيه| مفاجأة في سعر الجنيه الذهب..وعيار 21 يواصل النزيف

نزل أكثر من 2000 جنيه| مفاجأة في سعر الجنيه الذهب..وعيار 21 يواصل النزيف

الدواجن

بعد الزيادة الأخيرة.. أسعار الدواجن والبانيه اليوم الأربعاء

مشغولات ذهبية

بعد موجة هبوط قوية.. مفاجأة في أسعار الذهب الآن

سارة خليفة

اليوم .. محاكمة سارة خليفة بتهمة هتـــك عرض شاب داخل غرفة نومها

الكويت

مأساة في الكويت.. مقتـ.ـل طفلة 11 عامًا بسقوط شظايا على منطقة سكنية

الهروب من الشرق الأوسط

الهروب من الجحيم.. مئات الآلاف من الأوروبيين يفرون في رحلات مكثفة بعد اشتعال الحرب ضد إيران

جنيهات ذهب

سعر الجنيه الذهب في مصر اليوم الأربعاء 4-3-2026

ترشيحاتنا

صورة أرشيفية

هجوم متزامن من إيران وجنوب لبنان يستهدف تل أبيب وجنوب حيفا وعسقلان

حزب الله

حزب الله يعلن قصف ناقلة جند إسرائيلية بقرية حولا وتحقيق إصابة مباشرة

دينا أبو الخير

فقدت أولادها وطلقت بسبب الغيرة.. دينا أبو الخير عن أسماء بنت أبي بكر

بالصور

تحميك من فقر الدم في رمضان.. أطعمة غنية بالحديد لا تغفلي عنها

تحميك من فقر الدم في رمضان.. أطعمة غنية بالحديد لا تغفلي عنها
تحميك من فقر الدم في رمضان.. أطعمة غنية بالحديد لا تغفلي عنها
تحميك من فقر الدم في رمضان.. أطعمة غنية بالحديد لا تغفلي عنها

أوقاف الشرقية تُسلم 5 أطنان من اللحوم للتضامن الاجتماعي لتوزيعها على الأسر الأولى بالرعاية

لحوم
لحوم
لحوم

بيطري الشرقية يضبط 13 طن لحوم طازجة ومجمدة ودواجن مجهولة المصدر

بيطري الشرقية
بيطري الشرقية
بيطري الشرقية

خضار بسيط يمنع التهاب المرارة في رمضان..لا تغفلي عنه على سفرتك

)خضار بسيط يمنع التهاب المرارة في رمضان.. لا تغفلي عنه على سفرتك
)خضار بسيط يمنع التهاب المرارة في رمضان.. لا تغفلي عنه على سفرتك
)خضار بسيط يمنع التهاب المرارة في رمضان.. لا تغفلي عنه على سفرتك

فيديو

صالح جمعة

توبت واتجوزت بدري.. اعترافات نارية من صالح جمعة عن المال والشهرة والالتزام

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: جنود توضأوا بالصبر فاستحقوا النصر

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: فارس وحصان

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: نيران الإقليم

شعبان رأفت

شعبان رأفت يكتب: العاشر من رمضان .. يوم حمى الله فيه مصر

سالي عا

سالي عاطف تكتب: كيف تفقد فرنسا أفريقيا التي حكمتها بلا جيوش

المزيد