إيران تحذر إسرائيل من المساس بدبلوماسييها في لبنان.. وتسقط 26 مسيرة

حذرت إيران ، إسرائيل من المساس بدبلوماسييها في لبنان، مشيرة إلى إسقاط 26 طائرة مسيرة متطورة لأمريكا وإسرائيل حتى الآن.

وقال مسؤول إيراني كبير - في تصريحات لوكالة "تسنيم" الإيرانية الدولية للأنباء - إنه إذا أقدم الاحتلال الإسرائيلي على تنفيذ أي اعتداء على المقرات الدبلوماسية الإيرانية أو المساس بالدبلوماسيين الإيرانيين في لبنان فسيتم الرد باستهداف المقرات والرعايا الإسرائيلية في باقي البلدان.

من ناحية أخرى، أعلنت العلاقات العامة للحرس الثوري الإيراني أنه تم إسقاط 26 طائرة مسيرة متطورة من مختلف الأنواع ضمنها "أم كيو 9" و"هرمس"، كما تم الاستيلاء على مسيرة من طراز "هرمس".

من جانبها، أعلنت وزارة الأمن الإيرانية، في بيان لها اليوم، تفكيك خلية إرهابية مرتبطة بأمريكا وإسرائيل، كانت تخطط لتنفيذ عمليات داخل العاصمة طهران؛ مؤكدة اعتقال عناصرها وضبط أسلحة وذخائر وأموال أجنبية وأجهزة اتصال متطورة كانت في حوزتها.

وأوضحت الوزارة أن العملية جاءت بعد تلقي معلومات من المواطنين، واتخاذ إجراءات استخبارية عملياتية دقيقة تكللت بإلقاء القبض على أفراد الخلية قبل تنفيذ مخططاتهم.

وأضاف البيان، أنه تم خلال هذه العملية، ضبط 11 سلاح رشاش من طراز "كلاشينكوف" مع كميات كبيرة من الذخيرة ومعدات حرب المدن، إضافة إلى مبالغ من العملات الأجنبية (اليورو والدولار) وجهاز "ستارلينك".