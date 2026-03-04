قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
وزير الصناعة: بدء إنشاء 5 صناديق استثمارية لإنقاذ المصانع المتعثرة
رويترز: مقتل 80 فردًا من طاقم سفينة حربية إيرانية هاجمتها غواصة أمريكية في سيريلانكا
إيقافات وغرامات مالية.. رابطة الأندية تعلن عقوبات الجولة الـ 20 من الدوري
سعر الذهب في مصر خلال التعاملات المسائية اليوم
رويترز: قطر ستغلق عمليات تسييل الغاز بالكامل اليوم
إصابة جنديين إسرائيليين بصاروخ مضاد للدروع جنوب لبنان
رغم الحرب الإسرائيلية على إيران.. البنك المركزي يعلن ارتفاع الاحتياطي النقدي بمقدار 1.35 مليار دولار
الكويت تستدعي القائم بالأعمال العراقي على خلفية هجمات شنتها فصائل عراقية على أراضيها
رشقة إيرانية جديدة تجاه الجليل وحيفا وتل أبيب والقدس المحتلة
الحرس الثوري الإيراني يعلن تدمير طائرتين مسيرتين فوق أصفهان
النهارده كام رمضان؟.. موعد أذان المغرب وحكم إخراج زكاة الفطر نقدًا
رئيس وزراء بريطانيا يدافع عن موقفه من الحرب الأمريكية الإسرائيلية ضد إيران
جنينة الحيوان بالجيزة تقتحم أكبر معرض سياحي عالمي من بوابة برلين

شيماء مجدي

شاركت جنينة الحيوان بالجيزة في فعاليات معرض برلين السياحي الدولي (ITB Berlin)، أحد أكبر المعارض السياحية العالمية، وذلك ضمن الجناح المصري الرسمي الذي يعكس تنوع المقاصد السياحية في مصر.

وقال محمد كامل، رئيس شركة «حدائق» لتطوير وإدارة جنينة الحيوان، إن وزير السياحة والآثار شريف فتحي حرص على تفقد جناح الجنينة خلال زيارته للمعرض، واطلع على خطط التطوير الشاملة، مشيدًا بجهود إعادة إحياء هذا المعلم التاريخي العريق وتعزيز مكانته على خريطة السياحة العائلية والترفيهية.

وأضاف «كامل» أن وزير السياحة أكد خلال الزيارة أهمية تقديم حديقة الحيوان كنموذج متكامل لـ«الوجهة العائلية» (Family Destination)، بما يتماشى مع استراتيجية الدولة لتنويع المنتج السياحي وجذب شرائح جديدة من السائحين، خاصة العائلات، مشيرًا إلى أن تطوير الحديقة يمثل إضافة نوعية للمنتج السياحي المصري.

وأشار إلى أن المشاركة في المعرض تأتي في إطار خطة الترويج الدولي للجنينة بعد تطويرها، وإبراز قيمتها التاريخية باعتبارها واحدة من أقدم حدائق الحيوان في العالم، إلى جانب استعراض مشروعات التحديث التي تستهدف الارتقاء بالبنية التحتية وتحسين تجربة الزائرين وفق أحدث المعايير العالمية.

وتأتي مشاركة حديقة الحيوان ضمن الجناح المصري الذي تنظمه الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، في إطار جهود الدولة لتعزيز الحضور المصري في المحافل الدولية، والتأكيد على تنوع وتفرد المقصد السياحي المصري بين السياحة الثقافية والترفيهية والعائلية.

يُذكر أن معرض برلين السياحي الدولي يُعد منصة عالمية تجمع كبرى شركات السياحة ومنظمي الرحلات وصناع القرار من مختلف دول العالم، ما يمثل فرصة مهمة للترويج للمشروعات السياحية الكبرى في مصر وبحث سبل التعاون والشراكات الدولية.

أسعار البنزين

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم في مصر

الدواجن

بعد الزيادة الأخيرة.. أسعار الدواجن والبانيه اليوم الأربعاء

مشغولات ذهبية

بعد موجة هبوط قوية.. مفاجأة في أسعار الذهب الآن

سارة خليفة

اليوم .. محاكمة سارة خليفة بتهمة هتـــك عرض شاب داخل غرفة نومها

الهروب من الشرق الأوسط

الهروب من الجحيم.. مئات الآلاف من الأوروبيين يفرون في رحلات مكثفة بعد اشتعال الحرب ضد إيران

جنيهات ذهب

سعر الجنيه الذهب في مصر اليوم الأربعاء 4-3-2026

صورة أرشيفية

وسط استمرار الحرب .. الذهب يفقد مكاسبه في مصر والدولار يكسر حاجز الـ 50 جنيهًا

الأهلي

إعلامي : الأهلي طلب تعويض 5 مليارات جنيه من بيراميدز

فراخ مشويه بصوص التمر هندي

فراخ مشوية بصوص التمر الهندي المدخن.. طعم جديد لسفرة رمضان

السمنة

في يومها العالمي.. مخاطر لا تتوقعها ل السمنة على الصحة

الحلويات

لن تصدق.. 3 طرق فعالة تقلل من شراهة تناول الحلويات في رمضان

بالصور

أول إطارات سيارات مصنوعة لتتبع السائقين.. تحذير

تتبع إطارات السيارات

أورمان الشرقية: توزيع 318 كرتونة على المستحقين

اورمان الشرقية

صدى البلد يكرّم النجمة سلوى عثمان عن مسلسل «كلهم بيحبوا مودي»

تكريم الفنانة سلوي عثمان في موقع صدي البلد

تحميك من فقر الدم في رمضان.. أطعمة غنية بالحديد لا تغفلي عنها

تحميك من فقر الدم في رمضان.. أطعمة غنية بالحديد لا تغفلي عنها

ألفت إمام

لو رجع الزمن هدرس قانون.. ألفت إمام تكشف أسرار أزماتها وتجربة الزوجة الثانية

عبلة كامل

رفضت كتابة جزء سادس.. كواليس عن عبلة كامل تكشفها الفنانة إيناس عز الدين

صالح جمعة

توبت واتجوزت بدري.. اعترافات نارية من صالح جمعة عن المال والشهرة والالتزام

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: جنود توضأوا بالصبر فاستحقوا النصر

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: فارس وحصان

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: نيران الإقليم

شعبان رأفت

شعبان رأفت يكتب: العاشر من رمضان .. يوم حمى الله فيه مصر

سالي عا

سالي عاطف تكتب: كيف تفقد فرنسا أفريقيا التي حكمتها بلا جيوش

