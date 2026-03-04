أسوان.. تطبيق آلية جديدة في إجراء العمليات الجراحية

أعلن المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان بالتنسيق مع الدكتور محمد عبد الهادى مدير فرع الهيئة العامة للرعاية الصحية عن تطبيق آلية جديدة لتخفيف المعاناة عن المرضى الذين قاموا بإجراء عمليات جراحية داخل المستشفيات التابعة للهيئة العامة للرعاية الصحية ، وذلك ضمن منظومة التأمين الصحى الشامل.

يأتى ذلك فى إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى للإرتقاء بالمنظومة الصحية وتحقيق أعلى مستويات الرعاية للمواطنين .

وأشار المحافظ إلى أنه سيتم منح المرضى كارت متابعة لمرتين أو 3 مرات بعد إجراء العملية الجراحية بما يتيح لهم إستكمال إجراءات فك الغرز أو تغيير الضمادات مباشرة داخل المستشفى التى تم إجراء الجراحة بها ، دون الحاجة إلى التوجه للوحدة الصحية التابعين لها لإستخراج طلب الإحالة.

جهود متنوعة

وأوضح المهندس عمرو لاشين بأن هذا القرار يأتى فى إطار الحرص على تبسيط الإجراءات وتخفيف الأعباء عن كاهل المرضى وأسرهم ، وخاصة الحالات التى تتطلب متابعة دقيقة عقب التدخلات الجراحية بما يسهم فى توفير الوقت والجهد وضمان إستمرارية تقديم الخدمة الطبية بكفاءة وجودة عالية.

وأشاد محافظ أسوان بالإجراءات الإيجابية التى يتم تنفيذها داخل مستشفيات ومراكز الرعاية الصحية بإشراف مدير فرع الهيئة بأسوان لضمان تقديم خدمة طبية تليق بالمواطن الأسوانى ، مؤكداً أننا مستمرون فى دعم كافة الجهود الهادفة لتطوير الخدمات الصحية بما يحقق رضا المنتفعين ويعزز من كفاءة وجودة الرعاية الطبية المقدمة داخل مختلف المنشآت الصحية بكافة مراكز ومدن المحافظة .