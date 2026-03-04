زيارة مفاجئة.. محافظ أسوان يقوم بجولة ميدانية داخل مدينة كوم أمبو..شاهد

فى زيارة مفاجئة ودون إخطار سابق ، قام المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان بجولة ميدانية داخل مدينة كوم أمبو شملت شارع بورسعيد ، وعدد من الشوارع الرئيسية والجانبية بحى شرق ، وحى وسط ، فضلاً عن الإطمئنان على جودة ووزن رغيف العيش بعدد من المخابز البلدية ، وأيضاً توافر السلع الغذائية والإستراتيجية بالمنافذ والمحلات الكبرى .

وعقب وصوله إلى المواقع المستهدف منها الجولة ، قام المحافظ بإستدعاء رئيس مركز ومدينة كوم أمبو العميد سمير سيد ، حيث أشاد بالجهود التى بذلت على مدار الأيام الماضية من الوحدة المحلية وشرطة المرافق لإلزام المحلات والباعة الجائلين بخطوط التنظيم داخل شارع بورسعيد الذى يضم عدد من الأسواق المتفرعة .

جولة مفاجئة

وأكد محافظ أسوان على أن المحافظة والوحدات المحلية حريصة على تحقيق التوازن بين عودة الإنضباط داخل الشارع الأسوانى بمختلف المراكز والمدن ، مع توفير أماكن بديلة للباعة الجائلين من خلال سويقات جديدة حفاظاً على البعد الإجتماعى ومستوى المعيشة الكريمة لهم ، وخاصة مع قيام المحافظة بإنشاء عدد 2 مجمع مواقف وسويقات برؤوف والكفور من أجل تفريغ المدينة من العشوائيات .

موجهاً إلى أهمية المرور الميدانى المستمر لرؤساء الوحدات المحلية لضمان عدم مخالفة الباعة الجائلين ، وأصحاب المحلات التجارية لخطوط التنظيم فى الأسواق والشوارع ، وكذلك عدم الوقوف أمام المبانى والمواقع الخدمية ، حيث أعطى مهلة أخيرة لهؤلاء المخالفين ، وفى حالة تكرار المخالفة سيتم توقيع غرامات مالية فورية فى الحال .