زيارة مفاجئة.. محافظ أسوان يقوم بجولة ميدانية داخل مدينة كوم أمبو..شاهد

تحقيقات وملفات

زيارة مفاجئة.. محافظ أسوان يقوم بجولة ميدانية داخل مدينة كوم أمبو

جهود محافظة أسوان
محمد عبد الفتاح

فى زيارة مفاجئة ودون إخطار سابق ، قام المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان بجولة ميدانية داخل مدينة كوم أمبو شملت شارع بورسعيد ، وعدد من الشوارع الرئيسية والجانبية بحى شرق ، وحى وسط ، فضلاً عن الإطمئنان على جودة ووزن رغيف العيش بعدد من المخابز البلدية ، وأيضاً توافر السلع الغذائية والإستراتيجية بالمنافذ والمحلات الكبرى .

وعقب وصوله إلى المواقع المستهدف منها الجولة ، قام المحافظ بإستدعاء رئيس مركز ومدينة كوم أمبو العميد سمير سيد ، حيث أشاد بالجهود التى بذلت على مدار الأيام الماضية من الوحدة المحلية وشرطة المرافق لإلزام المحلات والباعة الجائلين بخطوط التنظيم داخل شارع بورسعيد الذى يضم عدد من الأسواق المتفرعة .

جولة مفاجئة

وأكد محافظ أسوان على أن المحافظة والوحدات المحلية حريصة على تحقيق التوازن بين عودة الإنضباط داخل الشارع الأسوانى بمختلف المراكز والمدن ، مع توفير أماكن بديلة للباعة الجائلين من خلال سويقات جديدة حفاظاً على البعد الإجتماعى ومستوى المعيشة الكريمة لهم ، وخاصة مع قيام المحافظة بإنشاء عدد 2 مجمع مواقف وسويقات برؤوف والكفور من أجل تفريغ المدينة من العشوائيات .

موجهاً إلى أهمية المرور الميدانى المستمر لرؤساء الوحدات المحلية لضمان عدم مخالفة الباعة الجائلين ، وأصحاب المحلات التجارية لخطوط التنظيم فى الأسواق والشوارع ، وكذلك عدم الوقوف أمام المبانى والمواقع الخدمية ، حيث أعطى مهلة أخيرة لهؤلاء المخالفين ، وفى حالة تكرار المخالفة سيتم توقيع غرامات مالية فورية فى الحال .

اسوان محافظة اسوان اخبار محافظة اسوان

