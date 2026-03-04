قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ترامب يفتح باب التغيير من داخل طهران.. تصعيد عسكري غير مسبوق ورسائل انفتاح تعيد رسم خريطة الصراع في الشرق الأوسط
إسرائيل تنتظر الإعلان عن المرشد الإيراني الجديدة لضمه لقائمة الاغتيالات
تصريحات ترامب تربك حسابات الفيفا.. هل تتحول إيران إلى أزمة مونديالية؟
وسط استمرار الحرب .. الذهب يفقد مكاسبه في مصر والدولار يكسر حاجز الـ 50 جنيهًا
إذاعة جيش الاحتلال: دمّرنا 300 منصة إطلاق صواريخ ونفذنا 1200 غارة وهاجمنا 2000 هدف منذ بداية الحرب
السفارة الأمريكية بالرياض: قدرتنا على تقديم خدمات الطوارئ لمواطنينا باتت محدودة
غرق سفينة إيرانية قبالة سواحل سريلانكا
«الدفاع السعودية»: اعتراض وتدمير صاروخين كروز في منطقة الخرج وسط المملكة
الخارجية الأمريكية تسمح لموظفيها غير الضروريين في قبرص بالمغادرة
اليوم .. محاكمة سارة خليفة بتهمة هتـــك عرض شاب داخل غرفة نومها
ليلة كادت تكون تاريخية .. 5 أسباب حرمت برشلونة من ريمونتادا جديدة أمام أتلتيكو مدريد
ارتفاع النفط والغاز عالميًا .. وإغلاق مضيق هرمز يُعطّل 20% من الإمدادات
محافظات

أسوان مقصد السائحين .. أسعار الرحلات النيلية اليوم الأربعاء 4-3-2026

الرحلات النيلية
الرحلات النيلية
محمد عبد الفتاح

محافظة أسوان عروس المشاتى، تشتهر بالطقس المعتدل والشمس المشرقة، خاصة فى فصل الشتاء، فضلاً عن تمتعها بمقومات فريدة من نوعها طبيعية وبشرية مما يجعلها مقصداً ومركزاً متميزاً لجذب السائحين لتنظيم الرحلات فى الموسم الشتوى. 

وينشر “صدى البلد” أسعار الرحلات النيلية التى يتم تنظيمها في أسوان. 

تبدأ الخطوة الأولى بتحديد نوع الرحلة التى تناسبك، سواء كانت رحلة يوم واحد، أو رحلة تمتد لعدة أيام بين أسوان والأقصر. وتختلف الأسعار حسب المدة ومستوى الخدمة داخل الباخرة.

الرحلات النيلية 

تعد أشهر الشتاء من ديسمبر إلى مارس هى الموسم المثالى للرحلات النيلية بأسوان، حيث يكون الطقس معتدلًا والإقبال السياحى كبيرًا، لذا يُفضل الحجز المبكر لضمان مكانك.

يمكن الحجز بسهولة من خلال الشركات السياحية المرخصة أو عبر المواقع الإلكترونية الرسمية للفنادق والبواخر النيلية، مع التأكد من تقييمات الزوار وتجاربهم السابقة.

تتراوح أسعار الرحلات النيلية فى أسوان ما بين 4500 جنيه مصرى و9250 جنيهًا للفرد الواحد، وتختلف حسب عدد الأيام ونوع الباخرة ومستوى الخدمة المقدمة، وتشمل الإقامة الكاملة والوجبات والبرامج الترفيهية والجولات السياحية.

تتنوع الكبائن بين الإطلالات الجانبية والمطلة مباشرة على النيل، وبعضها يضم شرفات خاصة، فاختر ما يناسب ميزانيتك وتجربتك المنشودة.

تشمل الرحلات النيلية وجبات فاخرة، وسهرات فنية، وزيارات لأشهر المعالم السياحية مثل معبد فيلة والسد العالى، ما يجعل التجربة مزيج من المتعة والثقافة والاستجمام الذى لا يقارن بشكل عام. 

