الذكرى السوداء.. رولز رويس تحتفل بمرور 10 سنوات على سياراتها الشهيرة

يحتفل عالم السيارات الفاخرة في عام 2026 بمرور عشر سنوات على إطلاق علامة “بلاك بادج” من دار "رولز رويس" العريقة؛ وهي السلسلة التي أعادت تعريف مفهوم الفخامة من خلال تبني نهج أكثر جرأة وتمردًا.

ومنذ ظهورها الأول في معرض جنيف للسيارات عام 2016، نجحت هذه النسخ الداكنة في جذب جيل جديد من العملاء الشباب والمبدعين الذين يبحثون عن حضور قوي يمزج بين الغموض والقوة؛ مما جعلها تشكل اليوم جزءًا جوهريًا من مبيعات الشركة العالمية، متجاوزة التوقعات التقليدية للعلامة البريطانية.

لمسات داكنة وقوة مفرطة: فلسفة التصميم في إصدارات 2026

تتميز طرازات "بلاك بادج" لعام 2026، ومن أبرزها "جوست إكليبسيس" المستوحاة من ظاهرة الكسوف، بتجهيزات فريدة تتخلى عن الكروم اللامع لصالح الكروم الأسود المصقول يدويًا.

ولا يقتصر التغيير على المظهر الخارجي فحسب، بل يمتد ليشمل الأداء الفني؛ حيث تم تعزيز محركات الـ (V12) لتقديم قوة حصانية أكبر وعزم دوران أعلى، مع إعادة ضبط الهيكل ونظام التعليق لتقديم تجربة قيادة أكثر ديناميكية وحيوية.

وتتجلى براعة الحرفيين في المقصورة الداخلية من خلال استخدام "الألياف التقنية" المنسوجة بخيوط معدنية، مما يضفي لمسة عصرية ومبتكرة تتماشى مع روح العصر الرقمي.

سبكتر بلاك بادج: عصر الكهرباء بصبغة سوداء غامضة

مع انتقال رولز رويس إلى عصر الطاقة النظيفة، تأتي سيارة “سبكتر” الكهربائية كأحدث المنضمين لعائلة "بلاك بادج" في ذكراها العاشرة.

وتعد "سبكتر بلاك بادج" 2026 النسخة الأكثر تعبيرًا وقوة في تاريخ العلامة؛ حيث تم تزويدها بمحركات كهربائية تولد قوة إجمالية تبلغ 659 حصانًا، مما يسمح لهذه الكوبيه الفارهة بالتسارع من 0 إلى 100 كم/ساعة في غضون 4.1 ثانية فقط.

ويبرز رمز "اللانهاية" الشهير في أرجاء المقصورة والواجهة المضاءة التي تضم آلاف النجوم، ليؤكد أن طموحات رولز رويس في عالم التمرد والجمال الداكن ليس لها حدود، وأن المستقبل الكهربائي سيكون أكثر إثارة وقوة من أي وقت مضى.