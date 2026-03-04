العراق يمدد إغلاق أجوائه أمام حركة الطيران 72 ساعة

قرر العراق تمديد إغلاق أجوائه أمام حركة الطيران لمدة 72 ساعة، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل.

واعلنت سلطة الطيران المدني العراقي في بيان، عن “تمديد إغلاق الأجواء العراقية أمام جميع الطائرات القادمة والمغادرة والعابرة لمدة (72) ساعة اعتباراً من الساعة 12:00 ظهراً من يوم الأربعاء 4 آذار 2026 (09:00 بالتوقيت العالمي UTC) ولغاية الساعة 12:00 ظهراً من يوم السبت وذلك كإجراء احترازي مؤقت”.

ولفتت الى ان “القرار يأتي استناداً إلى التقييم المستمر للوضع الأمني وتطورات الأوضاع الإقليمية على أن يُعاد تقييمه وفقاً للمستجدات، على ان يتم إشعار شركات الطيران والجهات المعنية بأي تحديثات لاحقاً.”

في غضون ذلك أفادت هيئة البحرية البريطانية بتعرض ناقلة نفط لانفجار قرب الإمارات، والعثور على حطام من مقذوف مجهول على سطحها.

فيما أفادت قوة دفاع البحرين بأن دفاعاتها الجوية دمرت 74 صاروخا و95 طائرة مسيرة منذ بدء الاعتداء.

كما قالت وزارة الدفاع الكويتية إن قواتها المسلحة تتعامل حاليا مع دفعة من الصواريخ والمسيرات.

ونقلت “رويترز” عن مصادر أمنية عراقية أن مسيرة استهدفت مقر جماعة معارضة كردية إيرانية في إقليم كردستان العراق.

كما قالت السفارة الأمريكية في بغداد إنها تحث المواطنين الأمريكيين في العراق على المغادرة في أقرب وقت ممكن.