لقاء عربي - عربي بالقاهرة لبحث تطورات الحرب وجهود التهدئة بالمنطقة

التقى السفير الدكتور فائد مصطفى، الأمين العام المساعد ورئيس قطاع فلسطين والأراضي العربية المحتلة في جامعة الدول العربية، مع السفير عبدالله بن ناصر الرحبي، سفير سلطنة عُمان لدى مصر ومندوبها الدائم لدى الجامعة.

وتناول اللقاء بحث التطورات المرتبطة بالحرب الدائرة في المنطقة، حيث جرى تبادل وجهات النظر بشأن مستجداتها، إلى جانب استعراض الجهود الدبلوماسية التي بذلتها سلطنة عُمان للحيلولة دون تفاقم الأوضاع والوصول إلى مرحلة التصعيد الراهن.

كما ناقش الجانبان عددًا من الملفات السياسية ذات الاهتمام المشترك، في إطار تعزيز التنسيق والتشاور العربي إزاء القضايا المصيرية، وبما يدعم وحدة الموقف العربي في التعامل مع التحديات القائمة.

واستعرض اللقاء الأوضاع الإنسانية الصعبة التي يواجهها الشعب الفلسطيني، لا سيما في قطاع غزة، في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي، إضافة إلى الأبعاد السياسية للقضية الفلسطينية وانعكاساتها على الساحة الإقليمية.

وأكد الطرفان أهمية مواصلة وتعزيز التعاون والتنسيق الوثيق بين مندوبية سلطنة عُمان وقطاع فلسطين والأراضي العربية المحتلة بالأمانة العامة لجامعة الدول العربية، بما يخدم دعم الحقوق الفلسطينية وترسيخ العمل العربي المشترك.