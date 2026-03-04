صحة قنا: المبادرات الرئاسية قدمت خدماتها لـ39 ألف مواطن خلال فبراير

قال الدكتور أحمد صادق، وكيل وزارة الصحة بقنا، إن المديرية قدمت الخدمات الطبية لما يزيد على 39 ألفًا و373 مواطنًا بالمحافظة خلال شهر فبراير الماضي، وذلك ضمن عدد من المبادرات الرئاسية التي تنفذ تحت مظلة "100 مليون صحة"، بتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، وبدعم من الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، واللواء دكتور مصطفى سليم الببلاوي، محافظ قنا.

وأوضح وكيل وزارة الصحة بقنا، أن إجمالي المستفيدين من المبادرات الرئاسية الصحية، جاء على عدة محاور حيوية، حيث تم فحص 3742 مواطنًا ضمن مبادرة فحص المقبلين على الزواج، وفحص 5401 سيدة ضمن مبادرة دعم صحة المرأة والكشف المبكر عن سرطان الثدي، بالإضافة إلى فحص 2943 مواطنًا ضمن مبادرة الكشف المبكر وعلاج الأورام السرطانية.

كما شملت الجهود فحص 6952 مواطنًا في إطار مبادرة فحص وعلاج الأمراض المزمنة، والكشف المبكر عن الاعتلال الكلوي، وفحص 10341 طالبًا ضمن مبادرة الكشف المبكر عن الأنيميا والسمنة والتقزم لطلاب المدارس.

وتابع وكيل وزارة الصحة بقنا، أنه تم أيضا فحص 5834 طفلًا ضمن مبادرة اكتشاف وعلاج ضعف وفقدان السمع للأطفال حديثي الولادة، وفحص 3287 سيدة ضمن مبادرة العناية بصحة الأم والجنين، فضلًا عن فحص 455 مسنًا في إطار مبادرة رعاية كبار السن، واختتمت الإحصائيات بتقديم خدمات الفحص لـ 418 رضيعًا ضمن مبادرة الكشف المبكر عن الأمراض الوراثية.

وأشار الدكتور محمود أشرف، مدير إدارة المبادرات بمديرية الصحة، إلى أن المديرية دعمت هذه المبادرات ويسرت تقديم خدماتها من خلال فرق طبية منتشرة ومدربة على تقديم جميع الخدمات، موضحًا إلي أن المبادرات تعمل على تنفيذ تحويلات الحالات التي تحتاج إلى رعاية صحية خاصة إلى المستشفيات العامة أو المستشفيات المركزية، لضمان حصول المرضى على الرعاية الصحية الكاملة.

وأكد مدير المبادرات، أن أهمية الاستفادة من هذه المبادرات تكمن في دورها المجتمعي الكبير، وذلك كونها تعزز صحة الفرد وتضمن الوقاية المبكرة من الأمراض، كما تساهم في حماية الأسرة وتحقيق الوعي الصحي العام داخل المجتمع، بما يرفع جودة الحياة ويحد من العبء الصحي على المواطنين.



من جانبه أشاد اللواء دكتور مصطفى الببلاوي، محافظ قنا، بجهود مديرية الصحة والسكان بالمحافظة، بكافة أجهزتها وفرقها الطبية، مثمناً النتائج المتميزة التي حققتها المديرية في تنفيذ المبادرات الرئاسية "100 مليون صحة" والتي تعكس التزام الدولة بتقديم رعاية صحية متكاملة تليق بالمواطن القنائي.

وأكد محافظ قنا، أن هذه المبادرات أحدثت طفرة نوعية في منظومة الطب الوقائي والكشف المبكر عن الأمراض، مما ساهم بشكل مباشر في تحسين المؤشرات الصحية العامة والارتقاء بجودة الحياة لمختلف الفئات العمرية داخل قرى ونجوع المحافظة.



