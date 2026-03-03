في ذكرى العيد القومي.. محافظ قنا يضع إكليل زهور على النصب التذكاري لشهداء البارود

وضع اللواء دكتور مصطفى الببلاوي، محافظ قنا، إكليل من الزهور على النصب التذكاري لشهداء موقعة البارود، بمركز قفط، في إطار فعاليات الاحتفال بالعيد القومي للمحافظة، تخليدًا لذكرى أبطال المعركة التي جسدت شجاعة أبناء قنا في مواجهة الاحتلال الفرنسي عام 1799.

جاء ذلك بحضور الدكتور حازم عمر، نائب المحافظ، واللواء محمد حامد هشام، مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا، والعميد محمد صدقي الكومي، المستشار العسكري، والدكتور محمد سعيد، نائب رئيس جامعة قنا لشئون البيئة، واللواء سامي علام السكرتير العام للمحافظة، واللواء أيمن السعيد، السكرتير العام المساعد، وممثلًا عن قطاع قنا العسكري، ولفيف من القيادات الأمنية والتنفيذية والشعبية وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ.





وقدم محافظ قنا، التهنئة لأبناء المحافظة وقياداتها التنفيذية والأمنية، مؤكدًا أن الثالث من مارس يعد يوما تاريخيًا في سجل النضال الوطني، حيث تمكن أهالي قرية البارود من تحقيق انتصار بطولي على الأسطول الفرنسي، ما جعل هذا اليوم عيدًا قوميًا لمحافظة قنا.

وأضاف محافظ قنا، بأن مصر لن تنسى تضحيات أبنائها الشهداء الذين سطروا ملاحم الفداء بدمائهم الطاهرة، وأن ذكراهم ستظل خالدة، فهم قدوة للأجيال في حب الوطن والعطاء، مؤكدًا حرص المحافظة على تقديم كافة سبل الدعم والرعاية لأسر الشهداء والمصابين، تقديرًا لدورهم الوطني العظيم.

وأشار الببلاوي، إلى أن محافظة قنا شهدت خلال الفترة الماضية تنفيذ العديد من المشروعات التنموية والخدمية، إلى جانب المشروعات القومية الجاري تنفيذها، والتي تستهدف تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، ودفع جهود التنمية الشاملة على أرض المحافظة.



جدير بالذكر، أن محافظة قنا تحتفل، اليوم، بعيدها القومي، الذي يوافق ذكرى انتصار أهالي البارود على أسطول الحملة الفرنسية في معركة البارود، ليتم اتخاذ يوم 3 مارس من كل عام عيدا للمحافظة، احتفاء بهذه الذكرى الوطنية التي مر عليها قرابة 227 عامًا.





