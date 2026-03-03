قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أول تعليق من ممدوح عباس على منحه الرئاسة الشرفية لـ الزمالك
عقوبات قارية تلوح في الأفق .. الأهلي مهدد بخوض مبارتين دون جماهير بعد أحداث الجيش الملكي
نتنياهو: نواصل توجيه ضربات قوية إلى إيران وسنفعل كل ما يلزم لحماية أنفسنا
إحنا البطل.. أول تعليق من بيراميدز علي أحقية الأهلي في لقب الدوري
ترامب: الإيرانيون أرادوا التحدث معنا لكن الوقت قد فات
مع مرور الوقت .. تحذير شديد اللهجة من الدفاع الإيرانية لأمريكا وإسرائيل
مسابقة برنامج نورانيات قرآنية على صدى البلد.. سؤال اليوم الـ13 من رمضان
دعاء الإفطار 13 رمضان.. كلمات قالها الرسول وتفتح لك أبواب الفرج
الإسعاف الإسرائيلي: 8 مصابين جراء إطلاق صواريخ باتجاه تل أبيب
طقس الاربعاء .. ارتفاع درجات الحرارة ونشاط رياح والصغرى بالقاهرة 11 درجة
الحرس الإيراني يعلن إصابة مباشرة لمنظومة «ثاد» الأمريكية في قاعدة الرويس
عايز يطردهم من الشقة.. ضبط شخص ادعى تعاطى شخصين للمخدرات فى باب الشعرية
محافظات

في ذكرى العيد القومي.. محافظ قنا يضع إكليل زهور على النصب التذكاري لشهداء البارود

النصب التذكاري لشهداء البارود
النصب التذكاري لشهداء البارود
يوسف رجب

وضع اللواء دكتور مصطفى الببلاوي، محافظ قنا، إكليل من الزهور على النصب التذكاري لشهداء موقعة البارود، بمركز قفط، في إطار فعاليات الاحتفال بالعيد القومي للمحافظة، تخليدًا لذكرى أبطال المعركة التي جسدت شجاعة أبناء قنا في مواجهة الاحتلال الفرنسي عام 1799.

جاء ذلك بحضور الدكتور حازم عمر، نائب المحافظ، واللواء محمد حامد هشام، مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا، والعميد محمد صدقي الكومي، المستشار العسكري، والدكتور محمد سعيد، نائب رئيس جامعة قنا لشئون البيئة، واللواء سامي علام السكرتير العام للمحافظة، واللواء أيمن السعيد، السكرتير العام المساعد، وممثلًا عن قطاع قنا العسكري، ولفيف من القيادات الأمنية والتنفيذية والشعبية وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ. 


 

وقدم محافظ قنا، التهنئة لأبناء المحافظة وقياداتها التنفيذية والأمنية، مؤكدًا أن الثالث من مارس يعد يوما تاريخيًا في سجل النضال الوطني، حيث تمكن أهالي قرية البارود من تحقيق انتصار بطولي على الأسطول الفرنسي، ما جعل هذا اليوم عيدًا قوميًا لمحافظة قنا.

وأضاف محافظ قنا، بأن مصر لن تنسى تضحيات أبنائها الشهداء الذين سطروا ملاحم الفداء بدمائهم الطاهرة، وأن ذكراهم ستظل خالدة، فهم قدوة للأجيال في حب الوطن والعطاء، مؤكدًا حرص المحافظة على تقديم كافة سبل الدعم والرعاية لأسر الشهداء والمصابين، تقديرًا لدورهم الوطني العظيم.

وأشار الببلاوي، إلى أن محافظة قنا شهدت خلال الفترة الماضية تنفيذ العديد من المشروعات التنموية والخدمية، إلى جانب المشروعات القومية الجاري تنفيذها، والتي تستهدف تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، ودفع جهود التنمية الشاملة على أرض المحافظة.
 

جدير بالذكر، أن محافظة قنا تحتفل، اليوم، بعيدها القومي، الذي يوافق ذكرى انتصار أهالي البارود على أسطول الحملة الفرنسية في معركة البارود، ليتم اتخاذ يوم 3 مارس من كل عام عيدا للمحافظة، احتفاء بهذه الذكرى الوطنية التي مر عليها قرابة 227 عامًا.
 


