رسمياً.. أسعار البنزين اليوم الثلاثاء 3 مارس 2026 بعد التصعيد في الشرق الأوسط
إنذار عاجل.. جيش الاحتلال يطلب من سكان بعض القرى اللبنانية إخلاء البيوت
النقل تكشف أحدث صور جوية لمشروع محطة «تحيا مصر 2» متعددة الأغراض بميناء الدخيلة| صور
صعود سعر الدولار أمام الجنيه اليوم الثلاثاء 3-3-2026
باحث: إسرائيل ستغتنم الفرصة للقضاء على أكبر قدر ممكن من عناصر حزب الله
الدفاع السعودية: اعتراض وتدمير 8 طائرات مسيّرة بالقرب من الرياض والخرج
فصائل عراقية تعلن تنفيذ هجوم على فندق يضم جنودا أمريكيين في أربيل
ستعرفون قريبا.. ترامب يتوعد إيران برد قوي على هجوم السفارة الأمريكية بالسعودية
نتنياهو: هاجمنا إيران قبل أن تصبح قدراتها النووية محصنة
أشواط إضافية.. خالد طلعت يثير غضب جماهير الأهلي والسبب الحكام
اجتماع عاجل مع توروب.. محمد طارق أضا يكشف تطورات هامة داخل الأهلي
محافظات

أخبار قنا.. تسليم 38 عقدا لتقنين أراضي أملاك الدولة لواضعي اليد .. المحافظ يستعرض235 طلبا للمواطنين

يوسف رجب


شهدت محافظة قنا على مدار الساعات الماضية العديد من الأحداث أبرزها، انطلاق نهائي كأس اتحاد بشبابها بمركز شباب الحميدات، المحافظ يسلم 38 عقدا لتقنين أراضي أملاك الدولة لواضعي اليد، مديرية التموين تضبط كميات من السلع منتهية الصلاحية بالتعاون مع هيئة سلامة الغذاء، مديرية التربية والتعليم تحصد المركز الثانى جمهورياً فى مسابقات التربية الموسيقي، المحافظ يستعرض235 طلبا للمواطنين خلال اللقاء المفتوح، فى أول لقاء مترجم بالإشارة.

انطلاق نهائي كأس اتحاد بشبابها بمركز شباب الحميدات بقنا
 

شهد الدكتور حازم عمر نائب محافظ قنا، الحفل الختامي، ونهائي كأس اتحاد بشبابها "النسخة الثالثة"، والتي نظمها اتحاد بشبابها بمحافظة قنا، بمركز شباب الحميدات.

وأشاد نائب محافظ قنا، بالتنظيم المتميز للبطولة الرياضية، وبالتفوق الملحوظ الذى يحققه اتحاد "بشبابها" فى تنظيم القوافل التطوعية، والفعاليات الشبابية والثقافية والرياضية المتميزة، ناقلاً تحيات اللواء دكتور مصطفى الببلاوي، محافظ قنا، لشباب الفرق المشاركة فى كأس اتحاد بشبابها.

محافظ قنا يسلم 38 عقدا لتقنين أراضي أملاك الدولة لواضعي اليد

سلم اللواء دكتور مصطفى الببلاوي، محافظ قنا، 38 عقد تقنين أراضٍ مملوكة للدولة مقام عليها مباني خاصة بالمواطنين من واضعي اليد، وذلك بعد استيفاء جميع الإجراءات القانونية للضوابط المقررة، في إطار جهود الدولة لاسترداد حقوقها وتحقيق الانضباط في ملف أملاك الدولة. 
 

وشدد محافظ قنا، على أن الدولة بكامل أجهزتها تسعى إلى استرداد حقوقها مع مراعاة البعد الاجتماعي للمواطنين الجادين في التقنين، مؤكدا أهمية الإسراع في وتيرة العمل والتنسيق مع الجهات المعنية لإزالة أي معوقات قد تواجه المواطنين، وتسهيل الإجراءات أمام الراغبين في التقنين وفقا للضوابط والقوانين المعمول بها، بما يسهم في دفع عجلة التنمية وتحقيق الاستقرار للمواطن والدولة.
 

خلال حملة لسلامة الغذاء.. تموين قنا يضبط كميات من السلع منتهية الصلاحية

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بقنا، حملة مكبرة بالتنسيق مع فرع هيئة سلامة الغذاء ومباحث التموين، استهدفت عددًا من الأسواق والمحلات التجارية ومستودعات المواد الغذائية بمراكز المحافظة.

وأسفرت الحملة عن ضبط كميات كبيرة من السلع والمواد الغذائية المتنوعة منتهية الصلاحية وغير الصالحة للاستهلاك قبل طرحها في الأسواق، مما يعد مخالفة للاشتراطات الصحية ومعايير سلامة الغذاء.


 

تعليم قنا يحصد المركز الثانى جمهورياً فى مسابقات التربية الموسيقية

حصدت مديرية التربية والتعليم بقنا، المركز الثانى بمرحلة رياض الأطفال، بالإضافة إلى المركز الثاني للمرحلة الابتدائية في مسابقات التربية الموسيقية والتي نظمتها الإدارة العامة لتنمية التربية الموسيقية بوزارة التربية والتعليم الفني للعام الدارسي 2025 - 2026م.

وأكد طارق محمد سعد الدين، وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، ضرورة اكتشاف وتنمية المواهب المتميزة وتشجيع الطلاب على المشاركه الفعالة فى مختلف الأنشطة المدرسية بما يساهم بشكل فعال فى تحقيق أعلى مستوى من التحصيل والتفوق الدراسى.


 

في أول لقاء مترجم بالإشارة.. محافظ قنا يستعرض235طلبا للمواطنين خلال اللقاء المفتوح

عقد اللواء دكتور مصطفى الببلاوي، محافظ قنا، أول لقاء مع المواطنين، في إطار الحرص على تعزيز التواصل المباشر معهم، مؤكدا أن الجهاز التنفيذي يعمل بكامل طاقته في خدمة المواطن، وأن المرحلة الحالية تتطلب التحرك السريع والحاسم تجاه القضايا التي تمس حياة الأهالي اليومية.

وخلال اللقاء تم مناقشة 235 طلبًا، تم عرض بعضها بلغة الإشارة، وشملت ملفات الصحة، والتضامن الاجتماعي، والمجالس المحلية، والمواقف، والكهرباء، والإسكان، والزراعة، والشباب والرياضة، ومياه الشرب والصرف الصحي، والقوى العاملة، إلى جانب موضوعات خدمية أخرى تمس احتياجات المواطنين اليومية، مشددًا على أن التواصل المباشر يمثل ركيزة أساسية لتحسين مستوى الخدمات وتعزيز الثقة بين المواطن والمسؤول.
 

قنا أول لقاء مترجم بالإشارة تعليم قنا التربية الموسيقية سلامة الغذاء أراضي أملاك الدولة أخبار قنا

