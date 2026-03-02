خلال حملة لسلامة الغذاء.. تموين قنا يضبط كميات من السلع منتهية الصلاحية

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بقنا، حملة مكبرة بالتنسيق مع فرع هيئة سلامة الغذاء ومباحث التموين، استهدفت عددًا من الأسواق والمحلات التجارية ومستودعات المواد الغذائية بمراكز المحافظة.

وأسفرت الحملة عن ضبط كميات كبيرة من السلع والمواد الغذائية المتنوعة منتهية الصلاحية وغير الصالحة للاستهلاك قبل طرحها في الأسواق، مما يعد مخالفة للاشتراطات الصحية ومعايير سلامة الغذاء.

وأوضح المحاسب حسن القط وكيل وزارة التموين بقنا، أنه تم التحفظ على كافة المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، وتحرير محاضر بالواقعة وإحالتها لجهات التحقيق.

وأكد القط، استمرار هذه الحملات بشكل دوري ومفاجئ بمختلف النجوع والقرى لإحكام الرقابة التموينية ومنع أي محاولات لاستغلال المواطنين أو المتاجرة بصحتهم، تنفيذًا لتعليمات محافظ قنا بفرض سيادة القانون وتطبيق معايير الجودة والرقابة الصارمة على كافة منافذ البيع.

من جانبه أكد اللواء دكتور مصطفى الببلاوي، محافظ قنا، أن المحافظة لن تتهاون مع أي تلاعب يمس صحة وسلامة المواطنين أو يضر بالأمن الغذائي، مشددًا على تكثيف الحملات التموينية والميدانية لرقابة الأسواق والمخازن وضبط السلع غير الصالحة للاستهلاك الآدمي.

وشدد محافظ قنا، على ضرورة متابعة الأسواق، وتوفير جميع السلع الغذائية، بالإضافة إلى متابعة أعمال توفير أسطوانات البوتاجاز وضخها بجميع القرى والنجوع بمراكز المحافظة، مشيرًا إلى أن الحفاظ على جودة المعروض من المواد الغذائية وتوافرها بأسعار عادلة، يأتي على رأس أولويات العمل التنفيذي لضمان حماية حقوق المستهلك القنائي.

