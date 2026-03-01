مدير تعليم قنا يقود فريق «الأتوبيس الطائر» للتفتيش الإداري والفنى بأبوتشت

واصل طارق سعد الدين، وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، قيادة فريق «الأتوبيس الطائر»، لإجراء التفتيش الإداري والفني المباشر، والتأكد من انتظام سير العملية التعليمية داخل المدارس والإدارات التعليمية بالمحافظة.

جاء ذلك فى إطار توجيهات محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وتنفيذا لتعليمات اللواء دكتور مصطفى الببلاوى، محافظ قنا، بضرورة تكثيف المتابعة الميدانية، لضمان انتظام وانضباط العملية التعليمية داخل مدارس المحافظة.

وشملت الجولة الميدانية اليوم، الأحد، إدارة أبوتشت التعليمية، بمدارس"نجع غلاب الابتدائية المشتركة بالقارة، والحرية الرسمية للغات، وعزبة البوصة الثانوية المشتركة، وحسين خفاجى الإعدادية بالقارة"، رافقه خلالها، الدكتور وائل النجمى، مدير عام التعليم العام، ومحمد نصر الدين، مدير إدارة المراجعة الداخلية والحوكمة، وعبد الرؤوف عبد الواحد، مدير عام إدارة أبوتشت التعليمية، ووائل أبو عايد، وكيل الإدارة، وموجهى عموم المواد الدراسية والتعليم الفنى، وأعضاء من إدارات الحوكمة والمتابعة والشئون القانونية بالمديرية.

وحرص وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا على التواصل المباشر مع المعلمين بنظام الحصة، للاطمئنان على سير العملية التعليمية، مشددا على مديرى العموم ووكلاء الادارات التعليمية، بسرعة صرف مستحقاتهم المالية، وكذلك المتابعة الميدانية للاطمئنان على انتظام عمليات الصرف داخل المدارس.

وتابع سعد الدين والفريق المرافق له، سجلات الحضور والغياب، وسجلات التقييمات الدورية، كما تابع تنفيذ التقييمات الأسبوعية واليومية للمواد الدراسية المختلفة وفقاً للقرارات الوزارية، مشددا على موجهى أوائل المواد الدراسية، والتوجيهات الفنية، بضرورة المتابعة الميدانية، والتفتيش الدورى، وتفعيل خطط سير الموجهين للتفتيش اليومي على المدارس في المدن والقرى للتأكد من انتظام الدراسة.



