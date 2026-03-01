توتنهام يخسر بثنائية من فولهام في الدوري الإنجليزي

خسر فريق توتنهام هوتسبير بهدفين مقابل هدف من نظيره فولهام، في المباراة التي أقيمت بينهما، في إطار الجولة 28 ببطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

جاءت ثنائية فولهام عن طريق هاري ويلسون وأليكس أيوبي في الدقيقتين 7 و 34.

وجاء هدف توتنهام الوحيد عن طريق ريتشارليسون في الدقيقة 66.

يعاني فريق توتنهام هوتسبير هذا الموسم منذ تولي توماس فرانك المسئولية بداية الموسم حتى رحيله وتولي إيجور تودور بدلا منه.

يحتل فريق توتنهام المركز السادس عشر وهو مركز قريب من مراكز الهبوط وذلك برصيد 29 نقطة.

يأتي فريق فولهام في المركز الثامن برصيد 40 نقطة.