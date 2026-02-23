توتنهام ضد أرسنال.. فيكتور غيوكيريس الأكثر مساهمة تهديفيًا مع أرسنال هذا الموسم

واصل المهاجم السويدي فيكتور غيوكيريس تألقه بقميص أرسنال بعدما قاد فريقه لاكتساح غريمه توتنهام هوتسبير بنتيجة 4-1 في قمة الجولة 27 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ديربي شمال لندن يحسمه المدفعجية

شهد ديربي شمال لندن تفوقًا واضحًا لأرسنال، الذي فرض سيطرته بنسبة استحواذ بلغت 60% وسدد 16 كرة على المرمى، في أداء هجومي قوي عكس رغبة الفريق في استعادة نغمة الانتصارات.

وافتتح إيبيريشي إيزي التسجيل في الدقيقة 32 قبل أن يدرك راندال كولو مواني التعادل سريعًا لأصحاب الأرض.

وفي الشوط الثاني أعاد غيوكيريس التقدم للضيوف، ثم عزز إيزي النتيجة بالهدف الثالث، قبل أن يختتم النجم السويدي الرباعية في اللحظات الأخيرة.

غيوكيريس.. بصمة حاسمة

سجل غيوكيريس هدفين وقدم تمريرة حاسمة، وسدد خمس كرات على المرمى ثلاث منها بين القائمين والعارضة ليؤكد قيمته كصفقة رابحة في الخط الأمامي.

وبهذا الأداء رفع رصيده إلى 15 هدفا وصناعتين في 24 مباراة بجميع المسابقات هذا الموسم، ليصل إلى 17 مساهمة تهديفية متصدرا قائمة لاعبي أرسنال من حيث التأثير الهجومي.

صفقة أثمرت سريعًا

وكان المهاجم السويدي قد انضم إلى أرسنال خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية قادما من سبورتينغ لشبونة مقابل 65.8 مليون يورو، ليبرهن سريعًا على نجاح الصفقة ويمنح الفريق قوة هجومية إضافية.

ترتيب آرسنال بعد الجولة 27

بهذا الفوز رفع أرسنال رصيده إلى 61 نقطة من 28 مباراة، ليعزز صدارته بفارق 5 نقاط عن مانشستر سيتي مع العلم أن المدفعجية خاضوا مباراة أكثر.

في المقابل تجمد رصيد توتنهام عند 29 نقطة في المركز السادس عشر ليواصل نتائجه السلبية هذا الموسم.