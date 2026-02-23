قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ترامب: على المكسيك تكثيف جهودها لمكافحة عصابات المخدرات
ترتيب الدوري المصري قبل موقعة الأهلي وسموحة اليوم
وزير الخارجية الأمريكي يؤجل زيارته لإسرائيل وسط استعدادات لهجوم محتمل على إيران
لماذا نغضب بسرعة في رمضان؟ أخصائي نفسي يجيب
بتلعب فى الكهربا.. اعترافات المتهمة بالتعدي على طفلتها الصغيرة بالضرب
محافظة القاهرة توضح حقيقة قرار الاستيلاء المؤقت على مدرسة المنيرة الرسمية للغات
بعد نشر صدى البلد.. رفع آثار انقلاب سيارة نقل بطريق بلبيس السلام
الأعذار المبيحة للإفطار في رمضان .. 6 أمور تُبيح عدم الصيام ولا إثم عليك
الصومال تعرض على أمريكا استخدام مطاراتها وموانيها لأغراض عسكرية
حريق كبير في محطة توليد الكهرباء بطهران إثر وقوع انفجار داخل المنشأة
قبل انطلاق المدفع بثوانٍ.. شباب سوهاج يطعمون الصائمين في قلب الزحام
الجرام يقترب من 8000.. الذهب يسجل أعلى أسعار اليوم الإثنين في مصر
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

توتنهام ضد أرسنال.. فيكتور غيوكيريس الأكثر مساهمة تهديفيًا مع أرسنال هذا الموسم

غيوكيريس
غيوكيريس
منتصر الرفاعي

واصل المهاجم السويدي فيكتور غيوكيريس تألقه بقميص أرسنال بعدما قاد فريقه لاكتساح غريمه توتنهام هوتسبير بنتيجة 4-1 في قمة الجولة 27 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ديربي شمال لندن يحسمه المدفعجية

شهد ديربي شمال لندن تفوقًا واضحًا لأرسنال، الذي فرض سيطرته بنسبة استحواذ بلغت 60% وسدد 16 كرة على المرمى، في أداء هجومي قوي عكس رغبة الفريق في استعادة نغمة الانتصارات.

وافتتح إيبيريشي إيزي التسجيل في الدقيقة 32 قبل أن يدرك راندال كولو مواني التعادل سريعًا لأصحاب الأرض. 

وفي الشوط الثاني أعاد غيوكيريس التقدم للضيوف، ثم عزز إيزي النتيجة بالهدف الثالث، قبل أن يختتم النجم السويدي الرباعية في اللحظات الأخيرة.

غيوكيريس.. بصمة حاسمة

سجل غيوكيريس هدفين وقدم تمريرة حاسمة، وسدد خمس كرات على المرمى ثلاث منها بين القائمين والعارضة ليؤكد قيمته كصفقة رابحة في الخط الأمامي.

وبهذا الأداء رفع رصيده إلى 15 هدفا وصناعتين في 24 مباراة بجميع المسابقات هذا الموسم، ليصل إلى 17 مساهمة تهديفية متصدرا قائمة لاعبي أرسنال من حيث التأثير الهجومي.

صفقة أثمرت سريعًا

وكان المهاجم السويدي قد انضم إلى أرسنال خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية قادما من سبورتينغ لشبونة مقابل 65.8 مليون يورو، ليبرهن سريعًا على نجاح الصفقة ويمنح الفريق قوة هجومية إضافية.

ترتيب آرسنال بعد الجولة 27

بهذا الفوز رفع أرسنال رصيده إلى 61 نقطة من 28 مباراة، ليعزز صدارته بفارق 5 نقاط عن مانشستر سيتي مع العلم أن المدفعجية خاضوا مباراة أكثر.

في المقابل تجمد رصيد توتنهام عند 29 نقطة في المركز السادس عشر ليواصل نتائجه السلبية هذا الموسم.

فيكتور غيوكيريس غيوكيريس أرسنال توتنهام هوتسبير الدوري الإنجليزي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الدواجن

الفراخ بكام النهارده؟.. أسعار الدواجن والبانيه اليوم الإثنين

مجلس النواب

بيان عاجل في النواب حول استمرار أزمة تكليف خريجي الكليات الطبية

سعر الدولار مقابل الجنيه

رسميا.. سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الإثنين 23 فبراير 2026

غرامة مالية

التعليم تحسم مصير الغياب بالمدارس في رمضان .. وهذه عقوبة المخالفين

سعر الذهب

سعر الذهب في مصر بمستهل التعاملات الصباحية اليوم الإثنين

كهربا

محمود كهربا: نسخة النهاردة متعرفش تستسلم

الكلى

كيف تحافظ على صحة الكلى أثناء صيام شهر رمضان؟ طبيب يكشف

سيف زاهر

شرط زد لحصول الزمالك على تذاكر إضافية لمباراتهما في الدوري

ترشيحاتنا

معلومات الوزراء

بقدرات 1.1 جيجاوات.. تقرير دولي يضع مصر في صدارة محركات نمو الطاقة المتجددة قاريا

فعاليات الرياضة الروحية

البابا لاون يشارك في الرياضة الروحية مع الكوريا الرومانية: الصوم مسيرة جهاد روحي يولد السلام الحقيقي

كشف أثري شيخ العرب همام

خبير آثار يرصد معالم قلعة شيخ العرب همام بقنا

بالصور

لماذا نغضب بسرعة في رمضان؟ أخصائي نفسي يجيب

لماذا نغضب بسرعة في رمضان؟ أخصائي نفسي يجيب
لماذا نغضب بسرعة في رمضان؟ أخصائي نفسي يجيب
لماذا نغضب بسرعة في رمضان؟ أخصائي نفسي يجيب

بعد نشر صدى البلد.. رفع آثار انقلاب سيارة نقل بطريق بلبيس السلام

رفع اثار الحادث
رفع اثار الحادث
رفع اثار الحادث

طبق جانبى لعزومات.. كرات دجاج بصوص المشروم الكريمي

طريقة كرات دجاج بصوص المشروم الكريمي
طريقة كرات دجاج بصوص المشروم الكريمي
طريقة كرات دجاج بصوص المشروم الكريمي

حملات مكبرة للقضاء نهائياً على انتشار التوك توك غير المرخص بالشرقية

توك توك
توك توك
توك توك

فيديو

رانيا محمود ياسين

من الساعة 3 في المطبخ.. رانيا محمود ياسين تكشف عن طقوسها في رمضان

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: تخصيب الخيال

عادل القليعي

عادل القليعي يكتب: رمضان" دعوة للعمل" لا للنوم.!

وائل الغول

وائل الغول يكتب: أصابع على الزناد.. هل تتهيأ إسرائيل لحرب متعددة الجبهات؟

د.عبد الرحمن النحوي

د.عبد الرحمن النحوي يكتب: علَّمتنِي مصر

سيد الضبع

سيد الضبع يكتـب: أزمـة أخـلاق

المزيد