الطقس الآن.. أمطار رعدية تضرب بعض المحافظات والأجواء مضطرة اليوم

تشير أحدث صور الأقمار الصناعية إلى تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية، يصاحبها فرص لسقوط أمطار متفاوتة الشدة، قد تكون رعدية أحيانًا على بعض المناطق.

الطقس اليوم الاثنين في مصر

وتستمر المتابعة اللحظية لتطورات الحالة الجوية، مع توقعات باستمرار فرص سقوط الأمطار خلال الساعات المقبلة على مناطق من شمال البلاد، وفقًا لآخر التحديثات.

وتشهد البلاد اليوم الإثنين حالة سريعة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، يصاحبها فرص لسقوط أمطار متفاوتة الشدة على مناطق واسعة من شمال البلاد تمتد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، مع انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء، ونشاط للرياح يزيد من الإحساس ببرودة الطقس.

ومن المتوقع أن تسقط أمطار متوسطة قد تكون غزيرة أحيانًا على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري، وقد يصاحبها نشاط رعدي على فترات متقطعة. كما تشير التوقعات إلى فرص لهطول أمطار خفيفة إلى متوسطة مساءً على مناطق من القاهرة الكبرى ومدن القناة وشمال ووسط سيناء، إضافة إلى بعض مناطق شمال الصعيد، خاصة الفيوم وبني سويف، مع احتمالية أن تكون غزيرة ورعدية أحيانًا بنسبة حدوث تقارب 30%.

رياح محملة بالأتربة وأمواج البحر عالية

وتنشط الرياح على معظم أنحاء الجمهورية، وقد تكون مثيرة للرمال والأتربة خاصة في مناطق جنوب البلاد والبحر الأحمر والصحراء الغربية، مما قد يؤدي إلى تدهور مستوى الرؤية الأفقية.

كما تشهد بعض مناطق سواحل البحر الأحمر وخليج السويس اضطرابًا في حركة الملاحة البحرية، حيث تتراوح سرعة الرياح بين 45 و65 كم/س، وارتفاع الأمواج من 2.5 إلى 3.5 متر.

وبالنسبة لدرجات الحرارة، فمن المتوقع أن تسجل العظمى في القاهرة الكبرى نحو 19 درجة مئوية.

وحذرت التوقعات من أن السحب الرعدية قد يصاحبها رياح قوية مفاجئة ونشاط للبرق، مع فرص لتساقط حبات البرد على بعض المناطق بنسبة حدوث تقارب 30%، داعيةً المواطنين إلى متابعة التحديثات أولًا بأول واتخاذ الاحتياطات اللازمة حفاظًا على السلامة العامة.