منة عرفة ومحمد رمضان| محمد نجاتي ينفعل ويبكي على الهواء.. فيديو

في رسالة باكية| محمد نجاتي لوالدته: بحبك يا أمي سامحيني

أسرار لأول مرة| محمد نجاتي يكشف سر وصفه نفسه بالابن الشرعي لأحمد زكي

نجاتي يفتح النار على صناع مسلسل العتاولة: خدعوني

محمد نجاتي ينفعل على الهواء: عليا الطلاق ما هجاوب على السؤال ده

محمد نجاتي يفجر مفاجأة عن خلافه مع أيمن بهجت قمر

نجاتي يهاجم محمد رمضان: يعاني من أحادية في التفكير

محمد نجاتي يتوعد شخصًا نصب عليه: مش هسيبه وهاخد حقي بالقانون

أطلق الفنان محمد نجاتي، خلال حواره في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، تصريحات هامة نرصد أبرزها في سياق التقرير التالي.

وجه محمد نجاتي رسالة مؤثرة إلى والدته بشأن تكريمها في إحدى الفعاليات، في لحظة إنسانية لاقت تفاعلًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي حيث وظهر وهو يقبل قدم والدته أمام الحضور، مؤكدًا أن ما فعله ليس سوى تعبير بسيط عن الامتنان والتقدير.

وقال محمد نجاتي، إن هذه اللحظة كانت مليئة بالمشاعر، خاصة بعدما تأثرت والدته وبكت أثناء التكريم، موضحًا أن الصورة المتداولة لم تظهر كل تفاصيل المشهد وما سبقه من دموع وفرحة امتزجتا معًا.

وأضاف محمد نجاتي، أن إحساسه وقتها يشبه شعور الفنان عند تكريمه بعد سنوات طويلة من التعب، لكنه شدد على أن ما عاشته والدته أكبر، لأنها كانت تبني “مشروع عمرها” طوال سنوات من العطاء والتضحية.

ووجه نجاتي كلمات مباشرة لوالدته، قال فيها: “بحبك يا أمي.. سامحيني على أي تعب سببته لك من غير قصد أنا عارف إن طبيعة حياتي وشغلي مختلفة وصعبة أحيانًا، لكني دايمًا متأكد إنك بتسامحيني وبتلتمسي لي الأعذار”.

وأكد أن تقدير الأم والاعتراف بفضلها أمام الجميع لا يقلل من قيمة الرجل، بل يعكس إنسانيته ووفاءه، مشيرًا إلى أن الأم ستظل الداعم الأول في حياته، والسبب الحقيقي وراء كل نجاح يحققه.

https://www.youtube.com/watch?v=8pnc46ct8OU

كشف الفنان محمد نجاتي عن تعرضه لواقعة نصب من أحد الأشخاص الذين تعامل معهم مهنيًا، مؤكدًا أنه فضل عدم ذكر اسمه حفاظًا على أسرته ومستقبله المهني.

وقال نجاتي خلال حواره في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، إنه اشتكى هذا الشخص إلى الله أولًا، ثم سلك المسار القانوني وقدم شكوى رسمية ضده، مشيرًا إلى أن القضية ما زالت منظورة أمام الجهات المختصة.

وأضاف: “مش هذكر اسمه عشان ما أسيئش لأولاده أو شغله، يمكن ناس كتير شايفاه كويس، وأنا مش عايز أبوظ صورته قدامهم”.

وأوضح أن الشخص المعني “استحل شغله ونصب عليه”، لكنه شدد على أن القضية بالنسبة له ليست قضية أموال فقط، بل مبدأ وحق لا بد أن يعود، قائلًا: “ممكن تكون حاجة صغيرة عند ناس، لكن بالنسبة لي مبدأ.. ومش هسيب حقي”.

ووجه نجاتي رسالة مباشرة لهذا الشخص قائلاً: “ربك يمهل ولا يهمل”، مؤكدًا ثقته الكاملة في العدالة الإلهية والقانونية.

وفي سياق آخر، سُئل عن الشخصية التي كان يتمنى أن يكونها لو لم يكن محمد نجاتي، فأجاب بثقة: “أحب أكون نفسي.. محمد نجاتي الحمد لله”، في إشارة إلى رضاه عن مسيرته وشخصيته رغم ما يمر به من أزمات.

تحدث الفنان محمد نجاتي عن وصفه لنفسه بـ"الابن الشرعي" للفنان الراحل أحمد زكي، موضحًا أن المقصود هو في الإطار الفني فقط، نظرًا لكونه من أبرز الفنانين الذين جسدوا دور ابن "النمر الأسود" في أعماله السينمائية.

وأشار نجاتي، إلى أن مشاركته في فيلم ضد الحكومة كانت علامة فارقة في مسيرته، حتى إن اسمه يرتبط تلقائيًا بدور ابن أحمد زكي لدى الجمهور.

وأضاف أن الفنان الراحل نفسه كان يعتز به ويعتبره قريبًا منه فنيًا، وهو ما شكل له فخرًا كبيرًا ومسؤولية في الوقت ذاته.

كما عبر نجاتي عن اعتزازه بتجسيد شخصية ابن الفنان الكبير محمود عبد العزيز في أعمال أخرى، مؤكدًا أن العمل مع هذين النجمين يمثل مدرسة فنية خاصة، قائلًا: "الاتنين دول بالذات عباقرة ومشخصاتية مصر الحقيقيين".

وعن فكرة تقديم سيرة ذاتية لأحمد زكي في عمل درامي، أوضح نجاتي أنه يتحفظ على تحويل السير الذاتية إلى مسلسلات، معتبرًا أن هذا النوع من الأعمال قد يظلم الشخصية أو يبالغ في تجميلها بحسب وجهة نظر صناع العمل.

وأضاف أن الأفلام الوثائقية قد تكون أكثر إنصافًا وموضوعية في تقديم حياة النجوم.

وأكد أن تقديم سيرة ذاتية لشخصية بحجم أحمد زكي مسؤولية كبيرة للغاية، مشيرًا إلى أن الفنان الراحل حاضر بأعماله ولا يحتاج إلى من يجسده دراميًا، فيما كشف أنه سبق وقدم سيرة ذاتية للموسيقار بليغ حمدي، معتبرًا أن بعض الشخصيات قد تكون دراميًا أسهل من غيرها.

https://www.youtube.com/watch?v=SbV6eWvxCMY

كشف الفنان محمد نجاتي تفاصيل مشاركته في مسلسل العتاولة، معبرًا عن استيائه مما حدث لشخصيته داخل العمل، ومؤكدًا أنه شعر بـ"الخديعة" بعد تغيير مسار دوره.

وأوضح نجاتي، أنه لم يتابع المسلسل بعد انتهاء مشاهده، مشيرًا إلى أنه دخل التجربة وفي يده سبع حلقات فقط من السيناريو، على أساس أن شخصية "الدخاخني" ستكون أحد الأقطاب الرئيسية في الأحداث، إلى جانب أبطال العمل.

وأضاف أنه فوجئ أثناء التصوير بتقليص مساحة دوره، وانتهاء الشخصية بشكل مفاجئ في الحلقة الحادية عشرة أو الثانية عشرة، رغم المجهود الكبير الذي بذله في التحضير للشخصية وتركيبتها الدرامية.

وأكد نجاتي أن الاتفاق المبدئي كان مختلفًا عما تم تنفيذه لاحقًا، قائلًا إنه "اتبعت له البيعة بشكل، لكنه فوجئ بشكل آخر على أرض الواقع"، ما تسبب له في حالة من الحزن والاستياء.

وعن الجهة المسؤولة عن هذا التغيير، أوضح أنه لا يعلم تحديدًا من صاحب القرار، مشددًا على أنه لو كان يعرف لصرح بذلك، لكنه لا يرغب في اتهام أحد دون دليل.

وأشار إلى أن مثل هذه التغييرات واردة في الوسط الفني باعتبارها "وجهات نظر إنتاجية"، إلا أنه اعترف بصراحة بأنه شعر بالزعل، خاصة أن الشخصية كانت مرشحة لمساحة أكبر وتأثير أعمق في سياق الأحداث.

https://www.youtube.com/watch?v=XeUB_I9O60w

انفعل الفنان محمد نجاتي خلال حديثه عن أزمته مع الفنانة منة عرفة، مؤكدًا أنه لن يجيب على أي سؤال يتعلق بهذا الأمر، قائلا: " عليا الطلاق ما هجاوب على السؤال ده"، مضيفا "الموضوع انتهى، ولن أعيش حياتي كلها في الانشغال بهذه القصة".

وأضاف نجاتي، أنه يرفض الخوض في هذه القضية تمامًا، مؤكدًا على التزامه بعدم العودة إليها مرة أخرى: "أنا حلفان، مش هتكلم في الموضوع نهائيًا، ولن أرجع فيه"،

وأوضح، أنه يركز فقط على حياته المهنية والفنية، ويترك الأمور الشخصية جانبًا بعيدًا عن الإعلام.

https://www.youtube.com/watch?v=sQAs1sQoR88

أكد الفنان محمد نجاتي خلال حديثه على أن تصريحه السابق عن السيناريست والشاعر الغنائي أيمن بهجت قمر كان يفهم بشكل خاطئ، مشيرًا إلى أن الأمور قد تم تصحيحها بينهما بالصلح.

وقال نجاتي خلال حواره في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، إن أيمن بهجت قمر فنان كبير ومؤثر، وما زال يترك بصمة في الوسط الفني.

وأوضح نجاتي أن حديثه كان حول السيناريوهات الرديئة الموجهة، مثل الأفلام التجارية منخفضة المستوى، حيث قال إنه كان يضع مثل هذه النصوص جانبًا في بيته أو "يحط عليها البطاطس أو الطعمية" بمعنى أنه لا يوليها اهتمامًا.

وأكد أن ما صرح به كان نقدًا للسيناريوهات السيئة فقط، وليس شخص أيمن بهجت قمر، وأنه بعد الحوار تم توضيح الأمور وفهم وجهة نظره.

وأضاف نجاتي أن هناك بعض الأعمال تستحق النقد بسبب إساءتها للفن والمجتمع والفنانين، وأنه حرص على توضيح موقفه لتصحيح أي سوء فهم نُقل عن تصريحاته في الصحف.

https://www.youtube.com/watch?v=2sbkhM974Ow

نجاتي يهاجم محمد رمضان: مضلل ويزيف الواقع

علق الفنان محمد نجاتي على التصريحات التي أطلقها حول كون الفنان محمد رمضان "نمبر وان"، مشيرًا إلى أن مقارنة هذا بالنجوم العالميين غير عادلة، قائلاً:"لو محمد رمضان هو 'نمبر وان'، أمال النجوم العالميين دول يبقوا إيه؟ هذه فكرة أحادية لا أحبها على الإطلاق، ولا أؤمن بها."

وأضاف نجاتي خلال حواره في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم: “الفكرة نفسها بتعطي انطباعًا مضللًا، وكأنك تزيف الواقع ممكن أغنية أو فيلم يحقق أعلى المشاهدات، ولكن تعميم نفسك على أنك رقم واحد هو أمر لا أستطيع قبوله.”

وأكد: “كل فنان له مكانته وحقه في أن يشعر بالفخر بما يقدمه، لكن الشخص الذي يبالغ في تعظيم ذاته يخلق صورة غير دقيقة للجمهور بالنسبة لي، هذه ليست ثقافتي، ولا طريقتي في التعامل مع الفن.”

وأوضح أن الاحترام المتبادل بين الفنانين، وتقدير الجمهور، أهم من أي ألقاب أو أرقام، مشددًا على أن الفن الحقيقي هو ما يقاس بالأداء والجمهور، وليس بمقارنات عشوائية أو تصريحات استفزازية.