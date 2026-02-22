حبس المتهم ووالده وشقيقه بتهمة قـ.تل نجل خاله في المنوفية

قررت جهات التحقيق بمركز منوف في محافظة المنوفية بحبس المتهم بقتل نجل خاله ووالده وشقيقه 4 إيام علي ذمة التحقيقات.

جاء ذلك عقب ضبط المتهم ووالده وشقيقه لقيام الأول بقتل نجل خاله الشاب بقرية كفر السنابسة بمركز منوف بسبب خلافات سابقة بينهم.

تعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء علاء الجاحر مدير أمن المنوفية، إخطارا من مركز شرطة منوف، يفيد بمصرع شاب في قرية كفر السنابسة، على يد نجل عمته قبل أذان المغرب.

وبالانتقال؛ تبين مقتل “ع. أ. أ”- 19 سنة، على يد نجل عمته؛ بسبب خلافات الجيرة، وخلافات أسرية، نشبت على أثرها مشادة بينهما، تعدى خلالها المتهم على نجل عمته بآلة حادة “مطواة”، بطعنات نافذة، أودت بحياته في الحال.

فيما تم نقل المتوفى إلى مشرحة مستشفى منوف، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.