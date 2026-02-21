قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رسميا .. الأهلي يتعاقد مع نجم الزمالك
سيف زاهر: لا أفكر في الانتقام وأترك حقي لله.. وضميري أهم من أي شيء
بمشاركة مرموش.. قطار مانشستر سيتي يعبر نيوكاسل بثنائية بالدوري الإنجليزي
تفاصيل مزاد سيارات جمرك بورسعيد
المطارات المصرية تسجل مؤشرات قوية في حركة المسافرين مع بداية رمضان
الكويت تستدعي القائم بأعمال سفارة العراق وتسلمه مذكرة احتجاج رسمية
الاتحاد السكندرى ينظم رحلات مجانية لنقل جماهيره للقاهرة لمساندته أمام بتروجت
من مركب هجرة إلى قبضة الدرك | رقصة مصري أمام الكولوسيوم تفجّر غضبًا سياسيًا وتُشعل حربًا ضد المهاجرين في إيطاليا
حكم من كان في فمه ماء وأذن الفجر؟ دار الإفتاء تحذر: يجب فعل هذا الأمر فوراً
​علاء ميهوب يتحدث عن كواليس رحيل الأربعة الكبار: لم أتخيل حياتي خارج الأهلي
عودة محرك ‏V8‎‏ الجبار .. طرح سيارة مرسيدس ‏AMG CLE ‎‎63‎‏ الجديدة
«هتقبض 1500 جنيه».. رابط الاستعلام عن منحة رمضان للعمالة غير المنتظمة
محافظات

مات صائما.. شاب يقتل نجل عمته قبل أذان المغرب في المنوفية بسبب خلافات الجيرة

المجني عليه
المجني عليه
مروة فاضل

شهدت قرية كفر السنابسة بمركز منوف في محافظة المنوفية، حادثا مأساويا؛ عندما تعدى شاب على نجل عمته وأنهى حياته قبل أذان المغرب؛ بسبب خلافات الجيرة. 

البداية عندما تلقى اللواء علاء الجاحر مدير أمن المنوفية، إخطارا من مركز شرطة منوف، يفيد بمصرع شاب في قرية كفر السنابسة، على يد نجل عمته قبل أذان المغرب.

وبالانتقال؛ تبين مقتل “ع. أ. أ”- 19 سنة، على يد نجل عمته؛ بسبب خلافات الجيرة، وخلافات أسرية، نشبت على أثرها مشادة بينهما، تعدى خلالها المتهم على نجل عمته بآلة حادة “مطواة”، بطعنات نافذة، أودت بحياته في الحال. 

فيما تم نقل المتوفى إلى مشرحة مستشفى منوف، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

