مات صائما.. شاب يقتل نجل عمته قبل أذان المغرب في المنوفية بسبب خلافات الجيرة

شهدت قرية كفر السنابسة بمركز منوف في محافظة المنوفية، حادثا مأساويا؛ عندما تعدى شاب على نجل عمته وأنهى حياته قبل أذان المغرب؛ بسبب خلافات الجيرة.

البداية عندما تلقى اللواء علاء الجاحر مدير أمن المنوفية، إخطارا من مركز شرطة منوف، يفيد بمصرع شاب في قرية كفر السنابسة، على يد نجل عمته قبل أذان المغرب.

وبالانتقال؛ تبين مقتل “ع. أ. أ”- 19 سنة، على يد نجل عمته؛ بسبب خلافات الجيرة، وخلافات أسرية، نشبت على أثرها مشادة بينهما، تعدى خلالها المتهم على نجل عمته بآلة حادة “مطواة”، بطعنات نافذة، أودت بحياته في الحال.

فيما تم نقل المتوفى إلى مشرحة مستشفى منوف، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.