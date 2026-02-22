محافظ دمياط في زيارة مفاجئة لمستشفى كفر البطيخ المركزى



تفقد الدكتور حسام الدين فوزى محافظ دمياط، مساء امس، مستشفى كفر البطيخ المركزى ، حيث رافقه الدكتور محمد فوزى نائب محافظ دمياط و اللواء دكتور طارق بحيرى السكرتير العام المساعد..

وتابع " الدكتور حسام الدين فوزى " خلال الزيارة سير العمل بأقسام المستشفى لاسيما الطوارئ والاستقبال والداخلي و العناية المركزة للأطفال والكبار والحضانات والأشعة ، و اطلع على الإمكانيات الموجودة بالمستشفى ، و خطط التطوير ورفع الكفاءة التى شهدتها بعض الأقسام خلال الفترة الماضية.

وحرص " المحافظ " على التواصل مع المرضى والاطمئنان على حالتهم الصحية ، و كذا الاطمئنان على مستوى الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين.

فيما وقد أكد " محافظ دمياط " أن القطاع الصحى ، يُعد من أهم الأولويات التى تضعها المحافظة نصب أعينها، وذلك باعتباره من أهم القطاعات التى تمس المواطن بشكل رئيسى.