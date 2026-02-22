محمد عبد المنصف يكشف أسرار حياته الزوجية: تزوجت مرتين وأقسمت ألا أكرر التجربة

كشف حارس المرمى المعتزل محمد عبد المنصف تفاصيل جديدة عن حياته الشخصية، مؤكدًا أن زواجه اقتصر على زوجتين فقط، هما لقاء وإيمان، موضحًا أنه بعد انفصاله عن إيمان اتخذ قرارًا حاسمًا بعدم الزواج مرة أخرى على الفنانة لقاء الخميسي.

مرحلة مستقرة في حيات

وأوضح عبد المنصف خلال لقائه ببرنامج «ورا الشمس» مع الإعلامية ياسمين الخطيب، أن فترة زواجه مرت بهدوء دون صراعات تُذكر، مشيرًا إلى أنها كانت مرحلة مستقرة في حياته، تزامنت مع نجاحات وبطولات حققها في مشواره الكروي، معتبرًا أنها من الفترات الموفقة على المستويين الشخصي والمهني.

مشاعر الزوجة الأولى

كما تطرق إلى كواليس استمرت سبع سنوات من الزواج، مؤكدًا أنه كان حريصًا على حماية بيته ومراعاة مشاعر زوجته، موضحًا أن كثيرين قد يلجأون إلى إخفاء الزواج الثاني خوفًا من جرح مشاعر الزوجة الأولى أو هدم الأسرة.

خلق صدام داخل بيته

وأضاف أنه لم يكن يرغب في خلق صدام داخل بيته أو تعريض أسرته لأي توتر، مشددًا على أنه طوال تلك السنوات كان حريصًا على الاستقرار الأسري، قائلاً إن الله سترها معه سبع سنوات، ولم يكن يقضي ليلته خارج منزله، في إشارة إلى التزامه بالحفاظ على أسرته قدر الإمكان.