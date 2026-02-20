لقاء الخميسي: تصوير عزاءات الفنانين "سخافة".. والسوشيال ميديا مليانة ناس مريضة

انتقدت الفنانة لقاء الخميسي ظاهرة تصوير عزاءات الفنانين ونجوم المجتمع بشكل يبتز مشاعر أسرهم، ووصفتها بأنها "سخافة"، مؤكدة أن ما يحدث حاليًا يفتقد لأبسط معايير الاحترام التي كانت تميز الصحافة قديمًا.

وقالت لقاء الخميسي، خلال الجزء الثاني من لقائها ببرنامج "أسرار"، مع الاعلامية أميرة بدر، المذاع على قناة النهار، إن مواقع التواصل الاجتماعي أصبحت ساحة لتدخلات غير مقبولة في الحياة الشخصية، موضحة: "في ناس مريضة على السوشيال ميديا بتدخل تعلق على أمور شخصية وتشتمك وتشتم أهلك"، مشيرة إلى أنها تربت على احترام الآخرين ولا تقبل أي تجاوزات، وأن من لا يحبها ليس من حقه الخوض في تفاصيل حياتها.

وشددت لقاء الخميسي على أهمية التحلي بالحكمة قبل التعليق أو الانتقاد، قائلة إن الله منح الإنسان الحكمة، وهي أن يفكر جيدًا قبل أن يتحدث، وألا ينتقد الناس بينما بيوته ومشكلاته الخاصة غير مرتبة، مؤكدة أن ترك الأمور لله هو الأسلم.

وأضافت لقاء الخميسي أنها لا تحب التدخلات التي لا لازمة لها، مؤكدة رفضها التام لتصوير العزاءات، ومعتبرة أن ما يجري حاليًا يسيء لقيمة المهنة، خاصة أن صحافة زمان كانت محترمة والناس اللي كانت بتكتب كانت محترمة.