يارا السكري تكشف لـ صدى البلد تفاصيل شخصيتها في مسلسل علي كلاي

كشفت الفنانة يارا السكري في تصريحات خاصة لـصدى البلد عن تفاصيل شخصيتها في مسلسل «علي كلاي»، مؤكدة أنها تجسد دور مدرسة إنجليزي ، تتسم بالرقة والهدوء، لكنها تتعرض للعديد من الصعاب خلال أحداث العمل.

وأوضحت يارا أن شخصيتها تحمل أبعادًا إنسانية عميقة، حيث تعيش صراعات نفسية واجتماعية كبيرة، ما يدفعها لاتخاذ قرارات مصيرية تغير مجرى حياتها. وأضافت أن الدور مختلف وجديد عليها، ويُظهر جانبًا تمثيليًا لم تقدمه من قبل، معربة عن حماسها الشديد لعرض المسلسل وتفاعل الجمهور مع الشخصية.

وأشارت إلى أن كواليس التصوير كانت مليئة بالتعاون والدعم بين فريق العمل، مؤكدة أن مسلسل «علي كلاي» يتناول عددًا من القضايا الاجتماعية في إطار درامي مشوق.

واختتمت يارا تصريحاتها بتوجيه الشكر لفريق العمل، معربة عن أملها في أن ينال المسلسل إعجاب الجمهور عند عرضه.