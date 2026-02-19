لرصد أي ملاحظات أو معوقات.. زيارة مفاجئة لمحافظ بورسعيد لمستشفى الحميات ووحدة أمراض الكبد |صور

تفقد اللواءإبراهيم أبو ليمون، محافظ بورسعيد، خلال زيارة مفاجئة مستشفى الحميات ووحدة أمراض الكبد، وذلك في إطار متابعته لمستوى الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين والوقوف على مدى انتظام العمل داخل المنشآت الطبية.

رافق المحافظ خلال الجولة الدكتور عمرو عثمان نائب محافظ بورسعيد، والمهندسة رشا شريف مدير مركز شبكة معلومات المرافق، وإدارة الحوكمة بالمحافظة.

أبو ليمون :يوجه إدارة الحوكمة بإعداد تقرير فوري عن مستوى الخدمات المقدمة بالمستشفى

وخلال الزيارة، حرص محافظ بورسعيد على متابعة مستوى الخدمات الطبية المقدمة، ومدى التزام الأطقم الطبية والإدارية بأداء مهامهم.

ووجه اللواء إبراهيم أبو ليمون إدارة الحوكمة بالمحافظة بسرعة إعداد تقرير فوري وشامل حول مستوى الخدمات المقدمة بالمستشفى، ورصد أية ملاحظات أو معوقات مع اتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها بشكل عاجل لضمان تقديم خدمة طبية لائقة للمواطنين.