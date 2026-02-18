محافظ بورسعيد: رفع كفاءة الخدمات بمشروع الإسكان الاجتماعي 9000 وحدة

وجه اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ بورسعيد، برفع كفاءة مستوى الخدمات بمشروع الإسكان الاجتماعي 9000 وحدة بمدينة بورفؤاد، وذلك في إطار حرص المحافظة على تحسين جودة الحياة للمواطنين والارتقاء بالمظهر الحضاري للمناطق السكنية.

رافق محافظ بورسعيد خلالها الدكتور عمرو عثمان نائب المحافظ والعميد اسلام بهنساوي رئيس مدينة بورفؤاد والمهندس تامر الشحات مدير مديرية الإسكان وعدد من الجهات المختصة

وشدد المحافظ، على ضرورة تكثيف أعمال النظافة الدورية بالمشروع، وزيادة عدد صناديق القمامة وتوزيعها بصورة مناسبة داخل التجمعات السكنية، بما يسهم في منع تراكم المخلفات والحفاظ على البيئة والصحة العامة.

ووجه محافظ بورسعيد بمراجعة منظومة الإنارة العامة وصيانة المرافق، مع استمرار المتابعة الميدانية من الأجهزة التنفيذية لضمان سرعة الاستجابة لشكاوى المواطنين وتحقيق الانضباط داخل المشروع.

وأكد محافظ بورسعيد، أن مشروعات الإسكان الاجتماعي تحظى باهتمام كبير من الدولة، لكونها تمس شريحة واسعة من المواطنين، مشيرًا إلى أن المحافظة لن تدخر جهدًا في توفير خدمات متكاملة تليق بأبناء بورسعيد.