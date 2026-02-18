الكرملين يرد على واشنطن: لم تجر روسيا والصين أي تجارب نووية

أعلن الكرملين اليوم الأربعاء أن الصين وروسيا لم تُجريا أي تجارب نووية سرية، مشيرًا إلى أن بكين نفت الاتهامات الأمريكية بذلك.

وكانت الولايات المتحدة قد اتهمت الصين بإجراء تجربة نووية سرية عام 2020، داعيةً إلى معاهدة جديدة أوسع نطاقًا للحد من التسلح تشمل الصين وروسيا.

وقال المتحدث باسم الكرملين، ديمتري بيسكوف، للصحفيين: "سمعنا العديد من الإشارات إلى تجارب معينة، وذُكرت كل من روسيا والصين في هذا الصدد. لم تُجرِ أيٌّ من روسيا أو الصين أي تجارب نووية".

وأضاف بيسكوف:"نعلم أيضًا أن ممثلًا عن جمهورية الصين الشعبية نفى هذه الادعاءات بشكل قاطع، وهذا هو الوضع".

يضغط الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على الصين للانضمام إلى الولايات المتحدة وروسيا للتفاوض على اتفاقية بديلة لمعاهدة "ستارت الجديدة"، وهي آخر اتفاقية للحد من التسلح النووي بين الولايات المتحدة وروسيا والتي انتهت صلاحيتها في 5 فبراير.

وقد أثار انتهاء صلاحية المعاهدة مخاوف لدى بعض الخبراء من أن العالم على وشك الدخول في سباق تسلح نووي متسارع، على الرغم من أن خبراء آخرين في مجال الحد من التسلح يقولون إن هذه المخاوف مبالغ فيها.