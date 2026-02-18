مؤتمر الامم المتحدة Zero Project يناقش مزيدا من الحقوق لذوي الاعاقة

بدأت اليوم أعمال مؤتمر Zero Project 2026 ، الذي تنظمه مؤسسة ESSL في مقر الامم المتحدة بالعاصمة النمساوية فيينا .

وبحسب بيان للمنظمة . يسلط المؤتمر السنوي الضوء على الحلول التي تحسن الحياة اليومية والحقوق القانونية للأشخاص ذوي الإعاقة وسيركز المؤتمر (#ZeroCon26) على إمكانية الوصول والمعلومات والاتصالات (ICT) على مدار ثلاثة ايام .

وقال جون براندولينو، القائم بأعمال المدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة: "يفخر مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة بمواصلة دعم مؤتمر "مشروع الصفر" الذي يوفر مساحة فريدة لعرض أفكار جديدة حول إمكانية الوصول ودفع الابتكار وإلهام التغيير الدائم. كما يأتي مؤتمر هذا العام في وقت رمزي، حيث يصادف عام 2026 الذكرى السنوية العشرين لاعتماد اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

واضاف انه "بينما نفكر في هذه الذكرى السنوية والتقدم الذي تم إحرازه، دعونا نؤكد من جديد التزامنا بالنهوض بحقوق وكرامة الأشخاص ذوي الإعاقة".