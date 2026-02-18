انتقادات وإحراج دولي.. جامعة هندية تعرض روبوتا صينيا على أنه من تطويرها

أثارت جامعة هندية جدلًا واسعًا بعدما وجهت إليها اتهامات بتقديم روبوت كلب صيني الصنع على أنه من تطويرها الخاص، خلال مشاركتها في قمة كبرى للذكاء الاصطناعي بالعاصمة نيودلهي، ما فتح الباب أمام انتقادات سياسية وإعلامية واسعة، وسلط الضوء على طموحات الهند في هذا القطاع الحيوي.

الروبوت الصيني في قلب العاصفة

تعود تفاصيل الواقعة إلى مشاركة جامعة جالجاتيوس في قمة الهند للذكاء الاصطناعي، حيث ظهرت أستاذة الاتصالات في الجامعة، نيهـا سينغ، في مقابلة مع التلفزيون الرسمي الهندي وهي تستعرض روبوتًا يُدعى “أوريون”، قائلة إنه من تطوير مركز التميز التابع للجامعة.

غير أن مستخدمين على مواقع التواصل الاجتماعي تعرفوا على الروبوت، مؤكدين أنه نموذج Unitree Go2، الذي تنتجه شركة Unitree Robotics الصينية، ويباع عالميًا بسعر يقارب 2800 دولار، ويستخدم على نطاق واسع في الأبحاث والتعليم.

وتزايدت حدة الانتقادات بعد أن نشر وزير الإلكترونيات وتكنولوجيا المعلومات الهندي، أشويني فايشناو، مقطع الفيديو عبر حسابه الرسمي قبل أن يحذفه لاحقًا عقب تصاعد الجدل.

في المقابل، سارعت الجامعة إلى نفي الادعاءات، مؤكدة عبر بيان على منصة “إكس” أنها لم تدّعِ تصنيع الروبوت، موضحة: “لم تبنِ جالجاتيوس هذا الروبوت، ولم نزعم ذلك.. ما نبنيه هو عقول قادرة مستقبلًا على تصميم وتصنيع مثل هذه التقنيات”.

أبعاد سياسية وإحراج دولي

الحادثة لم تبقَ في إطار الجدل التقني، بل تحولت إلى قضية سياسية، إذ استغلتها المعارضة، وعلى رأسها حزب المؤتمر الوطني الهندي، لمهاجمة حكومة رئيس الوزراء ناريندرا مودي، معتبرة أن الواقعة جعلت الهند “محط سخرية عالميًا” في مجال الذكاء الاصطناعي.

ورغم الجدل، استمر جناح الجامعة في استقبال الزوار، فيما أفاد ممثلوها بعدم تلقي أي إخطار رسمي بطلب مغادرة القمة، بحسب تقارير إعلامية.