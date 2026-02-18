قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الرئيس السيسي يشدد على استخدام الدولة لكل الآليات لضبط السوق والأسعار.. وهذه عقوبة رفع سعر السلع
مفتي الجمهورية يبحث مع وفد جامعة العلوم الإسلامية بماليزيا التعاون في تدريب المفتين
11.5 مليون مستفيد.. موعد صرف معاشات مارس 2026
مجلس الوزراء يستعرض جهود الدولة بالتوسع في افتتاح منافذ أهلاً رمضان
مبنتهددش.. الأهلي يرفض الإستجابة لمطالب ريبيرو وشكوي الفيفا
أسعار الذهب والدولار وحالة الطقس اليوم الأربعاء.. فيديو
ارتفاع أسعار اللحوم والدواجن والأسماك مع بداية رمضان
تراجع عن الاتفاق.. تفاصيل شكوي ريبيرو ضد الأهلي فى الفيفا
بعد لقاء نائب رئيس الوزراء.. المسلماني: معاشات ماسبيرو والإصلاح المالي على جدول الأولويات
وكالة الطاقة الذرية: مستعدون لتقديم الدعم لإيران
بعد شائعة إجازة الأربعاء والخميس لطلاب المدارس.. تعرف على عقوبة نشر الأخبار الكاذبة
عواصف عنيفة تضرب اليونان.. إخلاء تجمعات سكنية وانهيارات أرضية
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار العالم

انتقادات وإحراج دولي.. جامعة هندية تعرض روبوتا صينيا على أنه من تطويرها

صورة للروبوت الكلب
صورة للروبوت الكلب
القسم الخارجي

أثارت جامعة هندية جدلًا واسعًا بعدما وجهت إليها اتهامات بتقديم روبوت كلب صيني الصنع على أنه من تطويرها الخاص، خلال مشاركتها في قمة كبرى للذكاء الاصطناعي بالعاصمة نيودلهي، ما فتح الباب أمام انتقادات سياسية وإعلامية واسعة، وسلط الضوء على طموحات الهند في هذا القطاع الحيوي.

الروبوت الصيني في قلب العاصفة

تعود تفاصيل الواقعة إلى مشاركة جامعة جالجاتيوس في قمة الهند للذكاء الاصطناعي، حيث ظهرت أستاذة الاتصالات في الجامعة، نيهـا سينغ، في مقابلة مع التلفزيون الرسمي الهندي وهي تستعرض روبوتًا يُدعى “أوريون”، قائلة إنه من تطوير مركز التميز التابع للجامعة.

غير أن مستخدمين على مواقع التواصل الاجتماعي تعرفوا على الروبوت، مؤكدين أنه نموذج Unitree Go2، الذي تنتجه شركة Unitree Robotics الصينية، ويباع عالميًا بسعر يقارب 2800 دولار، ويستخدم على نطاق واسع في الأبحاث والتعليم.

وتزايدت حدة الانتقادات بعد أن نشر وزير الإلكترونيات وتكنولوجيا المعلومات الهندي، أشويني فايشناو، مقطع الفيديو عبر حسابه الرسمي قبل أن يحذفه لاحقًا عقب تصاعد الجدل.

في المقابل، سارعت الجامعة إلى نفي الادعاءات، مؤكدة عبر بيان على منصة “إكس” أنها لم تدّعِ تصنيع الروبوت، موضحة: “لم تبنِ جالجاتيوس هذا الروبوت، ولم نزعم ذلك.. ما نبنيه هو عقول قادرة مستقبلًا على تصميم وتصنيع مثل هذه التقنيات”.

أبعاد سياسية وإحراج دولي

الحادثة لم تبقَ في إطار الجدل التقني، بل تحولت إلى قضية سياسية، إذ استغلتها المعارضة، وعلى رأسها حزب المؤتمر الوطني الهندي، لمهاجمة حكومة رئيس الوزراء ناريندرا مودي، معتبرة أن الواقعة جعلت الهند “محط سخرية عالميًا” في مجال الذكاء الاصطناعي.

ورغم الجدل، استمر جناح الجامعة في استقبال الزوار، فيما أفاد ممثلوها بعدم تلقي أي إخطار رسمي بطلب مغادرة القمة، بحسب تقارير إعلامية.

روبوت روبوت صيني كلب صيني الهند جامعة هندية الصين

بعد الإفطار مباشرة… عصائر طبيعية تعيد لجسمك النشاط وتخلصه من السموم
بدائل أرخص للحوم في رمضان
صورة للقافلة
نائب محافظ الشرقية
