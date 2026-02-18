إصابة فلسطيني برصاص قوات الاحتلال خلال اقتحام بلدة في رام الله

أعلن الهلال الأحمر الفلسطيني، إصابة شاب برصاص قوات الاحتلال خلال اقتحامها بلدة كوبر بقضاء رام الله، حسبما أفادت قناة “ القاهرة الإخبارية ” في خبر عاجل .

وفي وقت سابق، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الأربعاء، ما لايقل عن 17 فلسطينيا من مدن ومحافظات الضفة الغربية.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية ، بأن قوات الاحتلال اعتقلت 14 فلسطينيا من محافظة الخليل، ومواطناً من الأغوار الشمالية، بالإضافة إلى شاب من بلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى المبارك، بعد أن داهمت منزله وعبثت بمحتوياته.

وأضافت أن قولت الاحتلال اعتقلت ، شاباً من سكنات الجامعة الأمريكية في جنين، بعد اقتحامه وتفتشه.