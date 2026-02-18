قرار عاجل من جيش الاحتلال بخص سكان الضفة الغربية

أصدر جيش الاحتلال الإسرائيلي قرارا بالسماح لـ10 آلاف فلسطيني فقط من سكان الضفة بأداء صلاة الجمعة في الأقصى خلال شهر رمضان.

وشهد المسجد الأقصى المبارك مساء أمس الثلاثاء، إقبالا واسعا من المصلين لأداء صلاة التراويح الأولى لشهر رمضان، حيث عمت أجواء من الروحانية والتكافل الاجتماعي بين المشاركين.

وأعلنت دار الإفتاء في فلسطين أن اليوم الأربعاء، 18 فبراير 2026، هو أول أيام شهر رمضان المبارك لعام 1447هـ.

وأفاد محمد حسين، المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية ورئيس مجلس الإفتاء الأعلى، في بيان رسمي، أن لجان الرصد الشرعي في فلسطين تابعت تحري هلال رمضان، مستعينة بالحسابات الفلكية المحلية والدولية، مؤكداً ثبوت رؤية الهلال بالوجه الشرعي.

ودعا المفتي العام أبناء الشعب الفلسطيني والأمة الإسلامية إلى اغتنام الشهر الفضيل بالطاعات وصلة الأرحام، مع تعزيز قيم التكافل والتراحم، سائلاً الله أن يعيده على الجميع بالخير واليمن والبركات.