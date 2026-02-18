بسعر لن تصدقه .. سامسونج تغزو الأسواق بجالاكسي بوك 6

أعلنت سامسونج عن أسعار سلسلة جالاكسي بوك 6 عالميا ، ويبدأ الحجز المسبق في 25 فبراير أما النسخة ذات الشاشة اللمسية 16 بوصة، فيبلغ سعرها 1399 يورو/1099 جنيهًا إسترلينيًا.

تبدأ أسعار طرازات Galaxy Book 6 Pro من 1799 يورو/1399 جنيهًا إسترلينيًا للنسخة ذات الشاشة 14 بوصة، و1899 يورو/1499 جنيهًا إسترلينيًا للنسخة ذات الشاشة 16 بوصة.

سلسلة سامسونج جالاكسي بوك 6

أما جهاز Galaxy Book 6 Ultra الرائد، الذي يعود بعد غيابه عن الجيل السابق، فيبلغ سعره 3399 يورو/2999 جنيهًا إسترلينيًا.

تعد جميع الأجهزة مزودة بمعالجات Intel Core Ultra Series 3 و أداءً فائقًا في مجال الذكاء الاصطناعي

يتميز جهاز Ultra بشاشة لمس ديناميكية AMOLED 2X مقاس 16 بوصة وتشمل المواصفات ذاكرة وصول عشوائي (RAM) تصل إلى 64 جيجابايت وسعة تخزين SSD تصل إلى 2 تيرابايت، بالإضافة إلى منفذ توسعة. يدعم الجهاز منافذ Thunderbolt 4 وUSB-A وHDMI 2.1 وWi-Fi 7 وBluetooth 5.4.

تدّعي سامسونج أن بطارية الجهاز تأتي بسعة 80.2 واط/ساعة توفر 30 ساعة من تشغيل الفيديو مع خاصية الشحن السريع. أما الصوت، فيأتي من ستة مكبرات صوت بتقنية Dolby Atmos.

تتميز طرازات Galaxy Book 6 Pro بشاشات AMOLED تعمل باللمس مقاس 14 بوصة و16 بوصة، ومعالج رسومات Intel Arc، وذاكرة وصول عشوائي تصل إلى 32 جيجابايت، وسعة تخزين تصل إلى 1 تيرابايت. ويضيف الطراز ذو الـ 16 بوصة منفذًا لتوسيع سعة محرك الأقراص ذي الحالة الصلبة SSD، وبطارية بسعة تصل إلى 78 واط/ساعة.

تُقدّم إصدارات Galaxy Book 6 القياسية معالجات Core Ultra 5 أو Ultra 7، وبطاقة رسومات Arc، وذاكرة وصول عشوائي تصل إلى 32 جيجابايت، وسعة تخزين تصل إلى 1 تيرابايت.

تستبدل الطرازات الأساسية شاشة LCD بشاشة AMOLED، بينما يتضمن الإصدار ذو الـ 16 بوصة خيار شاشة لمس.