قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وفاة والدة الفنان نبيل علي ماهر.. تعرف على موعد ومكان جنازتها
شاهد.. أول طائرة ركاب تهبط في فنزويلا بعد الإطاحة بمادورو
اعتبارا من اليوم.. التليفزيون المصري يبدأ بث مسلسلات رمضان
الرئيس السيسي يهنئ الأمة الإسلامية بالشهر الفضيل ويدعو بالسلام والاستقرار لمصر والعالم
جيش الاحتلال: السماح بدخول 10 آلاف مصل لأداء صلاة الجمعة في المسجد الأقصى
الفترات البينية.. خدمة جديدة لتقليل زحام التأمين الصحي| فيديو
1.33 مليار دولار صادرات الملابس المصرية إلى الولايات المتحدة الأمريكية بنمو 12% خلال 2025
السلام والاستقرار.. الرئيس السيسي يهنئ الشعب المصري بمناسبة شهر رمضان
دعاء آخر يوم فى شعبان مكتوب ومستجاب.. ردده لسه قدامك فرصة للمغرب
ارتفاع الدولار والريال السعودي .. تعرف على أسعار العملات اليوم
تبدأ الليلة.. كيفية صلاة التراويح بالطريقة الصحيحة
دخل الفرد بالدول النامية 6500 دولار،.. ماذا قال محيي الدين عن مستقبل الاقتصاد العالمي؟
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

بسعر لن تصدقه .. سامسونج تغزو الأسواق بجالاكسي بوك 6

أسعار سلسلة جالاكسي بوك 6
أسعار سلسلة جالاكسي بوك 6
لمياء الياسين

أعلنت سامسونج عن أسعار سلسلة جالاكسي بوك 6 عالميا ، ويبدأ الحجز المسبق في 25 فبراير أما النسخة ذات الشاشة اللمسية 16 بوصة، فيبلغ سعرها 1399 يورو/1099 جنيهًا إسترلينيًا.

 تبدأ أسعار طرازات Galaxy Book 6 Pro من 1799 يورو/1399 جنيهًا إسترلينيًا للنسخة ذات الشاشة 14 بوصة، و1899 يورو/1499 جنيهًا إسترلينيًا للنسخة ذات الشاشة 16 بوصة.

سلسلة سامسونج جالاكسي بوك 6

سلسلة سامسونج جالاكسي بوك 6

 أما جهاز Galaxy Book 6 Ultra الرائد، الذي يعود بعد غيابه عن الجيل السابق، فيبلغ سعره 3399 يورو/2999 جنيهًا إسترلينيًا.

تعد جميع الأجهزة مزودة بمعالجات Intel Core Ultra Series 3 و أداءً فائقًا في مجال الذكاء الاصطناعي 

يتميز جهاز Ultra بشاشة لمس ديناميكية AMOLED 2X مقاس 16 بوصة وتشمل المواصفات ذاكرة وصول عشوائي (RAM) تصل إلى 64 جيجابايت وسعة تخزين SSD تصل إلى 2 تيرابايت، بالإضافة إلى منفذ توسعة. يدعم الجهاز منافذ Thunderbolt 4 وUSB-A وHDMI 2.1 وWi-Fi 7 وBluetooth 5.4. 

تدّعي سامسونج أن بطارية الجهاز تأتي بسعة 80.2 واط/ساعة توفر 30 ساعة من تشغيل الفيديو مع خاصية الشحن السريع. أما الصوت، فيأتي من ستة مكبرات صوت بتقنية Dolby Atmos.

تتميز طرازات Galaxy Book 6 Pro بشاشات AMOLED تعمل باللمس مقاس 14 بوصة و16 بوصة، ومعالج رسومات Intel Arc، وذاكرة وصول عشوائي تصل إلى 32 جيجابايت، وسعة تخزين تصل إلى 1 تيرابايت. ويضيف الطراز ذو الـ 16 بوصة منفذًا لتوسيع سعة محرك الأقراص ذي الحالة الصلبة SSD، وبطارية بسعة تصل إلى 78 واط/ساعة.
تُقدّم إصدارات Galaxy Book 6 القياسية معالجات Core Ultra 5 أو Ultra 7، وبطاقة رسومات Arc، وذاكرة وصول عشوائي تصل إلى 32 جيجابايت، وسعة تخزين تصل إلى 1 تيرابايت. 

تستبدل الطرازات الأساسية شاشة LCD بشاشة AMOLED، بينما يتضمن الإصدار ذو الـ 16 بوصة خيار شاشة لمس.

أجهزة الكمبيوتر سلسلة جالاكسي بوك 6 أسعار سلسلة جالاكسي بوك 6 أجهزة الكمبيوتر المحمولة أجهزة الكمبيوتر المحمولة Galaxy Book 6

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

السعودية

ميراث الزوج .. حكم قضائي سعودي يُنصف مصرية ويمنحها مليارًا و800 ألف جنيه

موعد أول أيام عيد الفطر

رمضان 30 يومًا.. ننشر موعد أول أيام عيد الفطر المبارك

هل الخميس إجازة بمناسبة اول ايام رمضان؟

هل الخميس إجازة بمناسبة أول أيام رمضان؟

سعر الذهب

سعر الذهب اليوم 18-2-2026

خالد الغندور

الخسارة قبل الصفارة.. «الغندور» يُعلّق على هزيمة الزمالك

حالة الطقس في مصر

عودة الأجواء شديدة البرودة .. طقس أول أسبوع في شهر رمضان

معلومات لا تعرفها عن مرض السكري من النوع الثاني

معلومات لا تعرفها عن مرض السكري من النوع الثاني.. حقائق قد تغيّر نظرتك للمرض

رضا عبد العال

المفروض يقدّموا استقالاتهم .. رضا عبدالعال ينتقد إدارة الزمالك

بالصور

سر قرمشة السمبوسة في رمضان.. خطأ واحد يبوّظها ويحوّلها لعجينة طرية!

سر قرمشة السمبوسة في رمضان.. خطأ واحد يبوّظها ويحوّلها لعجينة طرية!
سر قرمشة السمبوسة في رمضان.. خطأ واحد يبوّظها ويحوّلها لعجينة طرية!
سر قرمشة السمبوسة في رمضان.. خطأ واحد يبوّظها ويحوّلها لعجينة طرية!

احترسي من مشروبات ترفع ضغطك وأنتِ صائمة دون أن تنتبهي

أحترس مشروبات ترفع ضغطك وأنتِ صائمة دون أن تنتبهي
أحترس مشروبات ترفع ضغطك وأنتِ صائمة دون أن تنتبهي
أحترس مشروبات ترفع ضغطك وأنتِ صائمة دون أن تنتبهي

عادة صباحية تدمر هرموناتك في رمضان دون أن تشعري

عادة صباحية تدمر هرموناتك في رمضان دون أن تشعري
عادة صباحية تدمر هرموناتك في رمضان دون أن تشعري
عادة صباحية تدمر هرموناتك في رمضان دون أن تشعري

لسحور أول يوم رمضان .. طريقة عمل الفول بالدقة في المنزل

طريقة عمل الفول بالدقة
طريقة عمل الفول بالدقة
طريقة عمل الفول بالدقة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: رمضان.. روح اليقين والصبر

التليفزيون المصري يبث 8 مسلسلات جديدة في رمضان

لأول مرة منذ 15 عاماً.. التليفزيون المصري يبث 8 مسلسلات جديدة في رمضان

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: أن تكون بلا دين !!

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: صمتٌ لا يحتمل التأجيل

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: ميزان القوى بين ترميم السيادة وتهاوي القيم

المزيد