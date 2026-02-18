عودة الأجواء شديدة البرودة .. طقس أول أسبوع في شهر رمضان

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية توقعاتها لحالة الطقس خلال أول أسبوع في رمضان المبارك، تحديدًا خلال الفترة من الخميس 19 فبراير حتى الأربعاء 25 فبراير 2026، حيث يستمر الانخفاض في درجات الحرارة على أغلب أنحاء الجمهورية.

طقس أول أسبوع رمضان

أوضحت هيئة الأرصاد، أن درجات الحرارة المتوقعة خلال أول أسبوع رمضان تتراوح على السواحل الشمالية ما بين 19 و21 درجة مئوية، بينما تسجل القاهرة الكبرى والوجه البحري ما بين 21 و22 درجة، وتصل في جنوب البلاد إلى ما بين 22 و28 درجة مئوية.

وتشير التوقعات إلى سيطرة طقس شديد البرودة خلال ساعات الصباح الباكر، يميل إلى الدفء نهارًا على معظم الأنحاء، على أن يكون شديد البرودة ليلًا.

كما حذّرت الهيئة من تكون شبورة مائية في الفترة من الرابعة حتى التاسعة صباحًا على بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ووسط سيناء وشمال الصعيد، ما قد يؤثر على مستوى الرؤية الأفقية.

درجات الحرارة أول أسبوع رمضان

وأضافت أن البلاد ستشهد نشاطًا للرياح على أغلب المناطق على فترات متقطعة خلال الفترة من 19 إلى 25 فبراير الجاري.

وبحسب التوقعات، تسجل درجات الحرارة خلال أول أسبوع رمضان، تكون كالتالي:

القاهرة الكبرى والوجه البحري خلال هذه الفترة، تكون العظمى تتراوح بين 21 و22 درجة والصغرى بين 11 و12 درجة.

بينما تسجل السواحل الشمالية عظمى بين 19 و21 درجة وصغرى بين 10 و11 درجة.

وفي شمال الصعيد تتراوح العظمى بين 21 و23 درجة والصغرى بين 8 و9 درجات، فيما تسجل مناطق جنوب الصعيد عظمى بين 27 و29 درجة وصغرى بين 12 و13 درجة.

ودعت هيئة الأرصاد، المواطنين إلى توخي الحذر واتباع الإرشادات اللازمة، خاصة خلال فترات الشبورة الصباحية، مع متابعة التحديثات الدورية لحالة الطقس.