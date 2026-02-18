قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عراقجي يغادر جنيف متوجّهًا إلى ايران بعد انتهاء المفاوضات النووية
المفروض يقدّموا استقالاتهم .. رضا عبدالعال ينتقد إدارة الزمالك
قبل 20 عامًا من ظهور الأعراض .. اختبار دم يكشف عن مرض الزهايمر
تامر أمين يُشيد بمُبادرة «الجبهة الوطنية»: أكبر فعالية في التكافل الإنساني قبل رمضان |فيديو
سجل الآن واحصل على تدريب عالمي من «هارفارد» في مجالات القيادات والتقنيات
ميراث الزوج .. حكم قضائي سعودي يُنصف مصرية ويمنحها مليارًا و800 ألف جنيه
الخسارة قبل الصفارة.. «الغندور» يُعلّق على هزيمة الزمالك
«شبانة»: «توروب» يُقر بأزمة الهجوم في الأهلي ويبحث عن حلول عاجلة
رئيس الجبهة: انتهت الانتخابات ودورنا المجتمعي بدأ.. مليون كرتونة ودواجن مُدعمة بـ75 جنيهًا بالمحافظات
عودة الأجواء شديدة البرودة .. طقس أول أسبوع في شهر رمضان
«لمسة إنسانية في رمضان».. محمود شعراوي: الجبهة الوطنية يخطط لتمكين المصريين بعيدًا عن الدعم المؤقت
جريمة الدقهلية.. 3 أشخاص يلقون مُحامية من شُرفة المنزل بسبب خلافات الميراث
برلمان

رئيس الجبهة: انتهت الانتخابات ودورنا المجتمعي بدأ.. مليون كرتونة ودواجن مُدعمة بـ75 جنيهًا بالمحافظات

الدكتور عاصم الجزار
الدكتور عاصم الجزار
عبد الرحمن سرحان

أكد الدكتور عاصم الجزار، رئيس حزب الجبهة الوطنية، أن الحزب كان قد أعلن خلال فترة الانتخابات أن هدفه ليس التوجه إلى المواطنين عبر توزيع “كراتين”، موضحًا أن هذا الموقف كان مرتبطًا بالسياق الانتخابي فقط، أما بعد انتهاء الانتخابات، فقد دخل الحزب مرحلة العمل المجتمعي المنظم.

وأوضح الجزار أن الحزب يعمل حاليًا على تأسيس مؤسسة خيرية تتولى هذا الدور بشكل مؤسسي، وإلى حين إشهارها رأى الحزب أن من واجبه تقديم هدية للمجتمع المصري، انطلاقًا من مبدأ التكافل الذي يؤكد عليه دائمًا الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأشار إلى أن الحزب أطلق مليون كرتونة مواد غذائية يتم توزيعها في جميع محافظات الجمهورية، إلى جانب طرح كميات من الدواجن بسعر مدعوم يبلغ 75 جنيهًا، مؤكدًا أن الحزب يتحمل فارق السعر دعمًا للمواطنين، بالإضافة إلى توفير اللحوم بأسعار مخفضة.

وشدد رئيس الحزب على أن هذه المبادرة لم تقتصر على مساهمات رجال الأعمال وأعضاء الحزب في الأمانات المختلفة، بل شارك فيها أيضًا عدد من رجال الأعمال من خارج الحزب، دعمًا للمسار السياسي وجهود الدولة في تحقيق التنمية الشاملة.

حزب الجبهة الوطنية الجبهة الوطنية عاصم الجزار مؤسسة خيرية رئيس حزب الجبهة

