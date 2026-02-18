رئيس الجبهة: انتهت الانتخابات ودورنا المجتمعي بدأ.. مليون كرتونة ودواجن مُدعمة بـ75 جنيهًا بالمحافظات

أكد الدكتور عاصم الجزار، رئيس حزب الجبهة الوطنية، أن الحزب كان قد أعلن خلال فترة الانتخابات أن هدفه ليس التوجه إلى المواطنين عبر توزيع “كراتين”، موضحًا أن هذا الموقف كان مرتبطًا بالسياق الانتخابي فقط، أما بعد انتهاء الانتخابات، فقد دخل الحزب مرحلة العمل المجتمعي المنظم.

وأوضح الجزار أن الحزب يعمل حاليًا على تأسيس مؤسسة خيرية تتولى هذا الدور بشكل مؤسسي، وإلى حين إشهارها رأى الحزب أن من واجبه تقديم هدية للمجتمع المصري، انطلاقًا من مبدأ التكافل الذي يؤكد عليه دائمًا الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأشار إلى أن الحزب أطلق مليون كرتونة مواد غذائية يتم توزيعها في جميع محافظات الجمهورية، إلى جانب طرح كميات من الدواجن بسعر مدعوم يبلغ 75 جنيهًا، مؤكدًا أن الحزب يتحمل فارق السعر دعمًا للمواطنين، بالإضافة إلى توفير اللحوم بأسعار مخفضة.

وشدد رئيس الحزب على أن هذه المبادرة لم تقتصر على مساهمات رجال الأعمال وأعضاء الحزب في الأمانات المختلفة، بل شارك فيها أيضًا عدد من رجال الأعمال من خارج الحزب، دعمًا للمسار السياسي وجهود الدولة في تحقيق التنمية الشاملة.