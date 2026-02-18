رؤساء تحرير يشاركون في مؤتمر الجبهة الوطنية لإطلاق هدية الحزب للمصريين في رمضان |فيديو

شارك عدد من رؤساء تحرير في مؤتمر الجبهة الطنية لإطلاق هدية الحزب لجموع المصريين خلال شهر رمضان والتي تشمل 7500 طن لحوم ودواجن بشعر مخفض ومليون كرتونة سلع غذائية يتم توزيعها بجميع محافظات الجمهورية.

وأشاد الكاتب الصحفي ماجد منير، رئيس تحرير جريدة الأهرام، بحجم النشاط الذي قدمه الحزب منذ تأسيسه، مؤكدًا أن ما تم إطلاقه يمثل تتويجًا لجهد كبير خلال فترة قصيرة.

وأوضح أن المبادرة تعكس قرب الحزب من المواطنين، خاصة الفئات المستحقة للدعم، مشيرًا إلى أهمية التنسيق مع رجال الأعمال داخل الحزب وخارجه لتعزيز الدور المجتمعي، ومؤكدًا أن الجبهة الوطنية لا تتأخر عن مساندة المواطن في أي موقف.

من جانبه، وجه الكاتب الصحفي محمود بسيوني، رئيس تحرير جريدة أخبار اليوم، التحية للحزب على المبادرة، معتبرًا أنها نموذج لدور مجتمعي حقيقي ينبغي أن تحذو حذوه مختلف القوى السياسية.

وأكد أن انتشار المبادرة في جميع المحافظات يعكس رسالة واضحة بأن الحزب يقف بجانب المواطنين ويشاركهم أجواء شهر رمضان.

بدوره، أكد الكاتب الصحفي أحمد إمبابي، رئيس تحرير جريدة روزاليوسف، أن الحزب منذ يومه الأول يتبنى ممارسة سياسية بمفهوم جديد، تقوم على القرب من المواطنين من خلال الدور المجتمعي، خاصة مع دخول شهر رمضان.

وأشار إلى أن هذه المبادرات تمثل دعمًا لمسار الدولة المصرية في التنمية، وتعكس تكاملًا بين الأدوار الحكومية والحزبية والأهلية، بما يعزز جهود خدمة المواطنين على أرض الواقع.