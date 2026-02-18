قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
عراقجي يغادر جنيف متوجّهًا إلى ايران بعد انتهاء المفاوضات النووية
المفروض يقدّموا استقالاتهم .. رضا عبدالعال ينتقد إدارة الزمالك
قبل 20 عامًا من ظهور الأعراض .. اختبار دم يكشف عن مرض الزهايمر
تامر أمين يُشيد بمُبادرة «الجبهة الوطنية»: أكبر فعالية في التكافل الإنساني قبل رمضان |فيديو
سجل الآن واحصل على تدريب عالمي من «هارفارد» في مجالات القيادات والتقنيات
ميراث الزوج .. حكم قضائي سعودي يُنصف مصرية ويمنحها مليارًا و800 ألف جنيه
الخسارة قبل الصفارة.. «الغندور» يُعلّق على هزيمة الزمالك
«شبانة»: «توروب» يُقر بأزمة الهجوم في الأهلي ويبحث عن حلول عاجلة
رئيس الجبهة: انتهت الانتخابات ودورنا المجتمعي بدأ.. مليون كرتونة ودواجن مُدعمة بـ75 جنيهًا بالمحافظات
عودة الأجواء شديدة البرودة .. طقس أول أسبوع في شهر رمضان
«لمسة إنسانية في رمضان».. محمود شعراوي: الجبهة الوطنية يخطط لتمكين المصريين بعيدًا عن الدعم المؤقت
جريمة الدقهلية.. 3 أشخاص يلقون مُحامية من شُرفة المنزل بسبب خلافات الميراث
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

رؤساء تحرير يشاركون في مؤتمر الجبهة الوطنية لإطلاق هدية الحزب للمصريين في رمضان |فيديو

مبادرة حزب الجبهة الوطنية
مبادرة حزب الجبهة الوطنية

شارك عدد من رؤساء تحرير في مؤتمر الجبهة الطنية لإطلاق هدية الحزب لجموع المصريين  خلال شهر رمضان والتي تشمل 7500 طن لحوم ودواجن بشعر مخفض ومليون كرتونة سلع غذائية يتم توزيعها بجميع محافظات الجمهورية.

وأشاد الكاتب الصحفي ماجد منير، رئيس تحرير جريدة الأهرام، بحجم النشاط الذي قدمه الحزب منذ تأسيسه، مؤكدًا أن ما تم إطلاقه يمثل تتويجًا لجهد كبير خلال فترة قصيرة. 

وأوضح أن المبادرة تعكس قرب الحزب من المواطنين، خاصة الفئات المستحقة للدعم، مشيرًا إلى أهمية التنسيق مع رجال الأعمال داخل الحزب وخارجه لتعزيز الدور المجتمعي، ومؤكدًا أن الجبهة الوطنية لا تتأخر عن مساندة المواطن في أي موقف.

من جانبه، وجه الكاتب الصحفي محمود بسيوني، رئيس تحرير جريدة أخبار اليوم، التحية للحزب على المبادرة، معتبرًا أنها نموذج لدور مجتمعي حقيقي ينبغي أن تحذو حذوه مختلف القوى السياسية. 

وأكد أن انتشار المبادرة في جميع المحافظات يعكس رسالة واضحة بأن الحزب يقف بجانب المواطنين ويشاركهم أجواء شهر رمضان.

بدوره، أكد الكاتب الصحفي أحمد إمبابي، رئيس تحرير جريدة روزاليوسف، أن الحزب منذ يومه الأول يتبنى ممارسة سياسية بمفهوم جديد، تقوم على القرب من المواطنين من خلال الدور المجتمعي، خاصة مع دخول شهر رمضان. 

وأشار إلى أن هذه المبادرات تمثل دعمًا لمسار الدولة المصرية في التنمية، وتعكس تكاملًا بين الأدوار الحكومية والحزبية والأهلية، بما يعزز جهود خدمة المواطنين على أرض الواقع.

الجبهة الوطنية حزب الجبهة الوطنية رمضان هدية رمضان شهر رمضان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

احتفالية إعلان رؤية هلال شهر رمضان

بث مباشر.. دار الإفتاء تعلن أول أيام شهر رمضان المبارك

استطلاع هلال شهر رمضان بث مباشر

شاهد.. رؤية هلال رمضان بث مباشر الآن

وزير التموين

معاشات ومرتبات وعلاج .. إعلان مهم من التموين عن خطة دعم جديدة

رؤية هلال شهر رمضان

رغم ولادة هلال رمضان في السماء.. أستاذ فلك يؤكد استحالة رصده

حالة الطقس

تحذير من رياح مثيرة للأتربة تضرب القاهرة و6 مناطق أخرى.. والأرصاد تُحدد الموعد

دار الإفتاء

لو مسافر السعودية تفطر ولا تصوم غدا؟.. دار الإفتاء تحسم الجدل

أسعار الذهب اليوم في مصر

انخفاض عيار 21 .. أسعار الذهب اليوم في مصر

مجلس الوزراء

الحكومة توافق على 9 قرارات جديدة اليوم.. إليك التفاصيل

ترشيحاتنا

رئيس جامعة بني سويف

بتكلفة 5.5 مليون جنيه .. افتتاح عيادتين جديدتين بطب أسنان بني سويف لخدمة المواطنين

فصل الكهرباء

غداً.. فصل الكهرباء عن عدة مناطق بمدينة بيلا في كفر الشيخ

استعدادًا لاستقبال شهر رمضان المبارك…محافظ بورسعيد يلتقي رؤساء الأحياء ورئيس مدينة بورفؤاد

استعدادا لاستقبال شهر رمضان المبارك.. محافظ بورسعيد يلتقي رؤساء الأحياء ورئيس مدينة بورفؤاد

بالصور

قبل 20 عامًا من ظهور الأعراض .. اختبار دم يكشف عن مرض الزهايمر

يجري حاليًا اختبار مجموعة جديدة من تحاليل الدم للكشف المبكر عن مرض ألزهايمر قبل ظهور الأعراض بسنوات طويلة
يجري حاليًا اختبار مجموعة جديدة من تحاليل الدم للكشف المبكر عن مرض ألزهايمر قبل ظهور الأعراض بسنوات طويلة
يجري حاليًا اختبار مجموعة جديدة من تحاليل الدم للكشف المبكر عن مرض ألزهايمر قبل ظهور الأعراض بسنوات طويلة

مسلسل سوا سوا الحلقة 1.. إلغاء عقد قران هدى المفتي وأحمد مالك ومحاولة قتل حسني شتا

احمد مالك وهدي المفتي
احمد مالك وهدي المفتي
احمد مالك وهدي المفتي

الممنوعون من التمر فى رمضان .. 7 أشخاص يتعرضون لمضاعفات خطيرة

التمر فى رمضان
التمر فى رمضان
التمر فى رمضان

طريقة عمل الكنافة بالقشطة الكدابة.. مقرمشة وكريمي

طريقة عمل الكنافة بالقشطة الكدابة
طريقة عمل الكنافة بالقشطة الكدابة
طريقة عمل الكنافة بالقشطة الكدابة

فيديو

عطرك قد يهدد خطوبتك

عطور شهيرة تحتوي على مواد كيميائية قد تسبّب تساقط الشعر وزيادة الوزن | فيديوجراف

أوباما و الكائنات الفضائية

سر يكشفه باراك أوباما عن الكائنات الفضائية

النائب محمد أبو العينين رئيس اتحاد برلمانات دول المتوسط

«أبو العينين» مشيدًا بمبادرة الرئيس السيسي لتدريب 30 ألف شاب في الذكاء الاصطناعي: «التعليم بوابة أفريقيا لصناعة المستقبل»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: رمضان.. روح اليقين والصبر

التليفزيون المصري يبث 8 مسلسلات جديدة في رمضان

لأول مرة منذ 15 عاماً.. التليفزيون المصري يبث 8 مسلسلات جديدة في رمضان

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: أن تكون بلا دين !!

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: صمتٌ لا يحتمل التأجيل

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: ميزان القوى بين ترميم السيادة وتهاوي القيم

المزيد