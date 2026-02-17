نقابة محامين جنوب الدقهلية تصدر بيانا تدين فيه واقعه إنهاء حياة محامية وإصابة زوجها

أصدرت نقابة محامين جنوب الدقهلية، بيانًا بشأن واقعة مصرع المحامية رشا فرحات، وإصابة زوجها على يد أبناء عم الزوج، بقرية كفر الأبحر مركز نبروه نتيجة تنفيذ قرار تمكين للمنزل الخاص بهما بعد خلافات على الميراث وقيام المتهمين بالقاء المجني عليهما "الزوج والزوجة" من شرفة المنزل بعد تكبيلهم انتقاما منهم.

وقال البيان الصادر:" أنه عقب زيارة زوج الزميلة المحامية التي توفيت، نتيجة تعدى أولاد العمومة له عليه وعلى زوجته بعد استلامهم منزل خاص بزوجها يوم الخميس الماضي بعد عمل دراسة أمنيه وتسليمه لزوجها، وتنفيذ الحكم الصادر لصالح زوجها، تسلل أولاد عم زوجها "المتهمين" عبر الشرفات مستخدمين سلالم للوصول للبلكونات .

واضاف البيان أن المتوفية استيقظت وأيقظت زوجها وحاولت الاستغاثة عن طريق التليفون بعمدة القرية، وتم التعدي على زوجها والتعدي على الزميلة وتقييدها وتم إلقائها من الدور الثالث وتوفيت على إثرها نتيجة النزيف الداخلي وكسر الجمجمة.

وأوضح البيان أن النقابة الفرعية تقريبًا وأعضاء متابعين التحقيقات، تنق ثقة تامة في إدارة البحث الجنائي والمباحث، للقبض على الجناة.

ولفت البيان بأنه سيتم تشييع جثمان الراحلة بعد إنتهاء التشريح واستخراج تصريح الدفن، وتسليم الجثمان لذويها لوجود شبهة جنائية.