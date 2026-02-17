محافظ الدقهلية يتفقد سوق الحمام بشارع بورسعيد ويكلف بنقله إلى مكان آخر

تفقد اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، شوارع وميادين حي غرب المنصورة، وذلك في إطار المتابعة المستمرة لمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، بحضور محمد أمين، وليد حلمي مدير إدارة النظافة بالحي.

وكلف محافظ الدقهلية ، رئيس حي غرب المنصورة ببحث نقل سوق الحمام بمنطقة الشيخ حسانين بعيدا عن الميدان، بهدف تنظيم الحركة داخل المنطقة، والتيسير على المواطنين والبائعين، ومنع

التكدس ومظاهر العشوائية، وتحسين الحركة المرورية، وكلف بسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لنقله بعيدا عن الميدان.

وخلال الجولة، تفقد المحافظ حالة النظافة العامة والانضباط المروري، موجهاً باستمرار تكثيف أعمال رفع الإشغالات وتحسين مستوى الخدمات في عدد من المناطق الحيوية، لضمان سيولة الحركة وتحقيق الانضباط في الشوارع الرئيسية والفرعية.