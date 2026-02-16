القبض على شخصين تعديا على أخر بأسلحة بيضاء بالدقهلية

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعى تضمن قيام شخصين يستقلان دراجة نارية بالتعدى على آخر بأسلحة بيضاء بالدقهلية.

وبالفحص تبين أنه بتاريخ 12 فبراير الجاري تبلغ لمركز شرطة شربين من سائق – مقيم بدائرة المركز بتضرره من عاملين يستقلان دراجة نارية – مقيمان بدائرة المركز، لقيامهما بالتعدى عليه بـ 2 سلاح أبيض وإحداث إصابته لخلافات حول أولوية المرور حال قيادته دراجته النارية .



وتم ضبط المشكو فى حقهما، وبحوزتهما الدراجة النارية و2 سلاح أبيض “المستخدمين فى التعدى”، وبمواجهتهما اعترفا بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه .

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.