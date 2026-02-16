قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
شروط وإجراءات منح إعانة الفقد لمستحقي المعاش
قوات دولية في غزة.. 4 دول تعلن استعدادها للانتشار لحفظ السلام بالقطاع
محافظ الجيزة: سنتابع المشروعات القومية ونعمل على توفير كل الاحتياجات للمواطن
إلهام شاهين تطالب مجلس النواب بالموافقة على قانون التبرع بالأعضاء
خريج 2001 وتولي قيادة 3 محافظات.. من هو الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الجيزة الجديد؟
حبس وغرامة.. تيك توكر تواجهة عقوبات رادعة بسبب خدش الحياء
كل ماتريد معرفته عن عقوبات التخلف عن التجنيد بعد موافقة البرلمان على تعديلات قانون الخدمة العسكرية
نزل 400 جنيه.. أسعار الذهب اليوم تواصل الهبوط وهذا سعر عيار 21
جهودكم مخلصة في خدمة الوطن.. شيخ الأزهر يبعث برقية تهنئة للرئيس السيسي بقرب حلول شهر رمضان
العلوم الصحية تدين طعـ.ن مواطن لفنيي أشعة بمستشفى ديروط بأسيوط
قفز موانع ومداهمات أمنية.. كيف قضى طلبة الجامعات أسبوع تعايش بأكاديمية الشرطة| صور
مش بـ توقُُّّع ولا بـ منشور.. الإفتاء: إعلان رؤية هلال رمضان يأتي بعد شهادة معتبرة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

75 نسخة فقط.. بورشه 911 كاريرا كابريوليه في إصدار محدود

بورشه911  كاريرا كابريوليه
بورشه911  كاريرا كابريوليه
صبري طلبه

كشفت Singer Vehicle Design العالمية، عن أحدث مشاريعها التي تعتمد على أيقونة Porsche 911 كاريرا كابريوليه، وسيُنتج الإصدار الجديد بواقع 75 سيارة فقط على مستوى العالم، ما يجعله من أكثر المشاريع حصرية ضمن مسيرة الشركة الأمريكية المعروفة بإعادة بناء الطرازات الكلاسيكية وفق معايير هندسية حديثة.

ولا يقتصر المشروع على إعادة ترميم نموذج قديم؛ بل يتضمن إعادة هندسة شاملة تستند إلى الجيل 964 من 911، مع الحفاظ على الروح الأصلية وإدماج حلول تقنية معاصرة، خاصة في ما يتعلق بالهيكل ومنظومة التعليق وأنظمة القيادة.

بورشه 911  كاريرا كابريوليه

بورشه 911  كاريرا كابريوليه وترقيات Singer

طرحت سنجر هذا الإصدار بخيارين من التصاميم، النسخة الأولى تحمل طابعاً رياضياً واضحاً، مع جناح خلفي ثابت وتصميم أكثر حدة للمصدات يعزز الحضور الديناميكي، أما النسخة الثانية فتتبنى فلسفة أكثر هدوءاً، حيث تعتمد على عجلات قياس 18 بوصة تمنح السيارة مظهراً كلاسيكياً متوازناً، وجناحاً خلفياً نشطاً ينسجم مع الخطوط الانسيابية.

وتعتمد السيارة على هيكل مصنوع من ألياف الكربون، مع رفارف عريضة تعزز الثبات وتمنحها حضوراً قوياً على الطريق.

واستلهمت سنجر العديد من التفاصيل من طرازات الثمانينيات، سواء في الخطوط العامة أو في بعض العناصر الدقيقة، مثل المصابيح الإضافية المدمجة في غطاء المحرك.

بورشه 911  كاريرا كابريوليه

مقصورة يدوية التفاصيل بلمسات معاصرة

حرصت سنجر على تقديم بيئة تجمع بين الطابع الكلاسيكي والحرفية العالية، حيث ظهرت المقصورة بكسوة من الجلد الفاخر باللون البني، مع خياطة يدوية، إلى جانب مقاعد رياضية، وأعيد تصميم العدادات خصيصاً لهذا المشروع، مع مقود ثلاثي الأذرع يعكس روح 911 التقليدية، ورغم الطابع الكلاسيكي، لم تغفل الشركة عن توفير تجهيزات حديثة تشمل نظام ترفيه وملاحة متطور، إضافة إلى نظام تكييف محدث.

بورشه 911  كاريرا كابريوليه

محرك وأداء بورشه 911 كاريرا 

تستمد السيارة قوتها من محرك بوكسر مطور بالتعاون مع كوزوورث، سداسي الأسطوانات سعة 4000 سي سي، ويولد قوة تبلغ 420 حصاناً، ويتصل المحرك بناقل حركة يدوي من 6 سرعات، في توجه يحافظ على الطابع التقليدي للقيادة. 

بورشه 911  كاريرا كابريوليه

وجرى تزويد السيارة بنظام تعليق متكيف يوفر 4 وضعيات قيادة، إلى جانب نظام رفع للمحور الأمامي لتسهيل التعامل مع المطبات، وبهذا الإصدار المحدود، تقدم سنجر رؤية متجددة لسيارة 911 المكشوفة، تجمع بين إرث التصميم الكلاسيكي والتقنيات الهندسية الحديثة، ضمن إنتاج حصري لا يتجاوز 75 نسخة حول العالم.

Singer Porsche Porsche 911 بورشه بورشه كاريرا كابريوليه سيارة بورشه كاريرا كابريوليه بورشه كاريرا كابريوليه المعدلة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

التموين

دعم إضافي 4 كيلو سكر 3 أرز 3 زيت 6 مكرونة على بطاقات التموين للأسر المستحقة

موعد شهر رمضان

البحوث الفلكية تحسم الجدل.. ما موعد أول أيام شهر رمضان في مصر؟

منحة رمضان

بدء صرف منحة رمضان على بطاقات التموين غدًا الثلاثاء

هبوط حاد وخسارة 1360 جنيهًا| تراجع سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 الآن مفاجأة

هبوط حاد وخسارة 1360 جنيهًا| تراجع سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 الآن مفاجأة

بطاقة التموين

بإجمالي 800 جنيه.. بدء صرف منحة التموين غدًا الثلاثاء للأسر المستحقة

رمضان الأربع ولا الخميس؟.. دار الإفتاء تحسم الجدل في هذا الموعد

رمضان الأربع ولا الخميس؟.. دار الإفتاء تعلن الموعد النهائي

منحة رمضان على التموين

400 جنيه زيادة على البطاقة.. آلية صرف منحة رمضان على التموين والسلع المتاحة

موعد اول يوم رمضان 2026

رمضان الأربعاء أم الخميس؟ .. موعد إعلان أول أيام الصيام

ترشيحاتنا

البنك الأهلي

الدوري المصري.. البنك الأهلي يسقط في فخ التعادل أمام إنبي

مودرن سبورت

تستوجب وقفة حاسمة.. مودرن سبورت لصدى البلد: الأخطاء التحكيمية ظلمتنا ونريد حلولًا واضحة

مانشستر سيتي

الكشف عن قرعة دور الـ 16 بكأس الاتحاد الإنجليزي

بالصور

طريقة عمل سمان بالفريك زي المطاعم.. وصفة فخمة بطعم لا يُقاوم في البيت

طريقة عمل سمان بالفريك زي المطاعم.. وصفة فخمة بطعم لا يُقاوم في البيت
طريقة عمل سمان بالفريك زي المطاعم.. وصفة فخمة بطعم لا يُقاوم في البيت
طريقة عمل سمان بالفريك زي المطاعم.. وصفة فخمة بطعم لا يُقاوم في البيت

وفاة الفنان الأمريكي روبرت دوفال

روبرت دوفال
روبرت دوفال
روبرت دوفال

يحمي من سرطان المعدة.. نوع خضار يمنع أمراضا خطيرة إذا تناولته يوميا

البصل
البصل
البصل

العودة الكبرى| تعرف على التفاصيل الكاملة لمسلسل "الكينج" في رمضان 2026

مسلسل الكينج
مسلسل الكينج
مسلسل الكينج

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: أن تكون بلا دين !!

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: صمتٌ لا يحتمل التأجيل

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: ميزان القوى بين ترميم السيادة وتهاوي القيم

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: نسمات الخير

د. عادل القليعي - أستاذ الفلسفة الإسلامية بآداب حلوان

د. عادل القليعي يكتب: إن الله لا يصلح عمل المفسدين

المزيد