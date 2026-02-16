75 نسخة فقط.. بورشه 911 كاريرا كابريوليه في إصدار محدود

كشفت Singer Vehicle Design العالمية، عن أحدث مشاريعها التي تعتمد على أيقونة Porsche 911 كاريرا كابريوليه، وسيُنتج الإصدار الجديد بواقع 75 سيارة فقط على مستوى العالم، ما يجعله من أكثر المشاريع حصرية ضمن مسيرة الشركة الأمريكية المعروفة بإعادة بناء الطرازات الكلاسيكية وفق معايير هندسية حديثة.

ولا يقتصر المشروع على إعادة ترميم نموذج قديم؛ بل يتضمن إعادة هندسة شاملة تستند إلى الجيل 964 من 911، مع الحفاظ على الروح الأصلية وإدماج حلول تقنية معاصرة، خاصة في ما يتعلق بالهيكل ومنظومة التعليق وأنظمة القيادة.

بورشه 911 كاريرا كابريوليه

بورشه 911 كاريرا كابريوليه وترقيات Singer

طرحت سنجر هذا الإصدار بخيارين من التصاميم، النسخة الأولى تحمل طابعاً رياضياً واضحاً، مع جناح خلفي ثابت وتصميم أكثر حدة للمصدات يعزز الحضور الديناميكي، أما النسخة الثانية فتتبنى فلسفة أكثر هدوءاً، حيث تعتمد على عجلات قياس 18 بوصة تمنح السيارة مظهراً كلاسيكياً متوازناً، وجناحاً خلفياً نشطاً ينسجم مع الخطوط الانسيابية.

وتعتمد السيارة على هيكل مصنوع من ألياف الكربون، مع رفارف عريضة تعزز الثبات وتمنحها حضوراً قوياً على الطريق.

واستلهمت سنجر العديد من التفاصيل من طرازات الثمانينيات، سواء في الخطوط العامة أو في بعض العناصر الدقيقة، مثل المصابيح الإضافية المدمجة في غطاء المحرك.

مقصورة يدوية التفاصيل بلمسات معاصرة

حرصت سنجر على تقديم بيئة تجمع بين الطابع الكلاسيكي والحرفية العالية، حيث ظهرت المقصورة بكسوة من الجلد الفاخر باللون البني، مع خياطة يدوية، إلى جانب مقاعد رياضية، وأعيد تصميم العدادات خصيصاً لهذا المشروع، مع مقود ثلاثي الأذرع يعكس روح 911 التقليدية، ورغم الطابع الكلاسيكي، لم تغفل الشركة عن توفير تجهيزات حديثة تشمل نظام ترفيه وملاحة متطور، إضافة إلى نظام تكييف محدث.

محرك وأداء بورشه 911 كاريرا

تستمد السيارة قوتها من محرك بوكسر مطور بالتعاون مع كوزوورث، سداسي الأسطوانات سعة 4000 سي سي، ويولد قوة تبلغ 420 حصاناً، ويتصل المحرك بناقل حركة يدوي من 6 سرعات، في توجه يحافظ على الطابع التقليدي للقيادة.

وجرى تزويد السيارة بنظام تعليق متكيف يوفر 4 وضعيات قيادة، إلى جانب نظام رفع للمحور الأمامي لتسهيل التعامل مع المطبات، وبهذا الإصدار المحدود، تقدم سنجر رؤية متجددة لسيارة 911 المكشوفة، تجمع بين إرث التصميم الكلاسيكي والتقنيات الهندسية الحديثة، ضمن إنتاج حصري لا يتجاوز 75 نسخة حول العالم.