أرخص 5 سيارات اعتمادية في مصر.. بالأسعار

يحتوي سوق السيارات في مصر على مجموعة كبيرة من السيارات المتنوعة، سواء من ناحية التجهيزات الفنية أو التقنية، أو التنوع من ناحية الانتشار، وعامل السعر.

وفي سياق هذا الموضوع يقدم موقع "صدى البلد" أرخص 5 سيارات إعتمادية في مصر

هيونداي أكسنت RB

زودت السيارة هيونداي أكسنت RB بناقل سرعات أوتوماتيك 4 غيار، متصل بمحرك رباعي الاسطوانات 4 سلندر، سعة 1600 سي سي، قادر على انتاج قوة إجمالية بلغت 125 حصانا و156 نيوتن متر من العزم الاقصى للدوران، وتبدأ أسعار السيارة من 729,900 جنيه، وصولاً إلى 895,000 جنيه.

شيفروليه أوبترا

تأتي السيارة شيفروليه أوبترا على محرك رباعي الأسطوانات سعة 1500 سي سي، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 98 حصانًا، و140 نيوتن متر من العزم الأقصى للدوران، ومقترن بناقل سرعات اوتوماتيكي الاداء CVT، وبسعر يبدأ من 699,900 إلى 724,900 جنيه.

إم جي ZS

تقدم السيارة إم جي ZS بمحرك رباعي الاسطوانات 1500 سي سي، يستطيع ضخ قوة قدرها 119 حصانًا، و150 نيوتن متر من عزم الدوران، مع تقنيات الجر الأمامي للعجلات، مع ناقل سرعات أوتوماتيكي الأداء وبسعر يتراوح بين 929,990 و 1,040,000 جنيه.

نيسان صني

تعتمد السيارة نيسان صني على محرك رباعي الأسطوانات، 4 سلندر، سعة 1500 سي سي، يستطيع أن ينتج قوة إجمالية قدرها 108 حصانًا، و134 نيوتن متر من العزم الأقصى للدوران، مقترن بناقل سرعات 5 غيار مانيوال للفئة الأولى، وآخر أوتوماتيك 4 غيار، مع تقنيات الدفع الأمامي، وبسعر يبدأ من 645,000 جنيه وصولًا إلى 795,000 جنيه.

رينو تاليانت

تأتي السيارة رينو تاليانت على محرك ثلاثي الأسطوانات 3 سلندر، سعة 1000 سي سي "تيربو"، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 100 حصانا، و140 نيوتن متر من العزم الأقصى للدوران، وناقل سرعات أوتوماتيكي الأداء CVT، ويتراوح سعر السيارة بين 674,900 و 724,900 جنيه.