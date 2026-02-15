يضم سوق السيارات المصري العديد من طرازات السيارات الجديدة موديل 2026، من أجل تلبية رغبة المواطنين في الحصول على سيارات مزودة بتكنولوجيا حديثة، تتماشى مع مستقبل صناعة السيارات.

وتوافره هذه الإصدارات بعد تراجع الأسعار واستقرار سوق السيارات المصرية، ومن بينها: دونج فنج إيباي 007 موديل 2026، وتنتمي فنج إيباي 007 لفئة السيارات السيدان الكهربائية.

وسائل الأمان بـ دونج فنج إيباي 007 موديل 2026

زودت سيارة دونج فنج إيباي 007 موديل 2026 بالعديد من وسائل الأمان والسلامة من ضمنها، نظام الفرامل المانع للانغلاق-ABS، ووسائد هوائية للسائق، ووسادة هوائية للركاب، ووسادة هوائية جانبية، وبها نظام توزيع قوة الفرامل EBD، وبها حساسات، وبها ESP، وبها حساسات اماميه، وبها حساسات خلفيه، وبها نظام إيموبليزر ضد السرقة، وبها نظام الثبات الإلكتروني .

محرك دونج فنج إيباي 007 موديل 2026

تحصل سيارة دونج فنج إيباي 007 موديل 2026 علي قوتها من بطارية كهربائية، وبها قوة 268 حصان، وعزم دوران 320 نيوتن/متر، ويمكنها قطع مسافة 620 كم/ساعة بالشحنة الواحدة قبل الحاجة لإعادة شحنها من جديد، وتتسارع من وضع السكون وصولا إلي 100 كم/ساعة في مدة 5.8 ثانية، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك .

مواصفات دونج فنج إيباي 007 موديل 2026

تحتوي سيارة دونج فنج إيباي 007 موديل 2026 علي الكثير من المميزات من ضمنها، مدخل AUX، ومدخل USB، وبها بلوتوث، وبها عجلة قيادة متعددة الاستخدامات، وبها AM/FM Radio، وبها Front Speakers، وبها Rear speakers، وبها نوافذ كهربائية امامية، ونوافذ كهربائية خلفية، وبها زجاج فاميه، وبها Power Windows، وبها تكييف، وبها ريموت كنترول، وبها مرايات كهربائية، وبها فرش مقاعد من الجلد، وبها باور ستيرنج، وبها نظام ذكى لركن السيارة، وبها كراسي كهربائية، وبها فتحة سقف بانوراما، وشاشة متعددة الوسائط تعمل باللمس .

بالاضافة إلي ان سيارة دونج فنج إيباي 007 موديل 2026 بها، نظام اقفال أبواب يعمل باللمس، وبها Heated seats، وبها Rear Seat Entertainment، وبها Start/Stop system، وبها Isofix، وبها Touch Screen، وبها جنوط رياضية، وبها مقاعد كهربائية، وبها إنذار ضد السرقة، وبها مصابيح ضباب، وبها كاميرا خلفية، وبها GPS، وبها مثبت سرعة، وبها قفل مركزي للأبواب، وبها زر لـ تشغيل و إيقاف المحرك بدون مفتاح .

سعر دونج فنج إيباي 007 موديل 2026

الفئة الأولي من سيارة دونج فنج إيباي 007 موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر مليون و 350 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة دونج فنج إيباي 007 موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر مليون و 450 ألف جنيه .