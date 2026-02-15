قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مدبولي: توجيه من الرئيس السيسي بزيادة مرتقبة وغير عادية للمرتبات والأجور
توزيع بطاريات دواجن ومشروعات تربية النعام لدعم الأمن الغذائي بالفرافرة
اغتيال “أبو إبراهيم” القيادي بـ سرايا القدس في غارة إسرائيلية جنوبي غزة
الثلاثاء.. مصر تستضيف مراسم قرعة دوري أبطال أفريقيا والكونفيدرالية
القبض على تاجري مخدرات بمدينة بدر
مدبولي يزف بشرى سارة: تعهدنا بعدم وجود زيادة في الأسعار خلال هذا العام
محافظ الجيزة يعتمد المخططات التفصيلية لحي الهرم ومنشأة القناطر ويُحدّث مخطط كفر الجبل
اخماد حريق بمخزن سلع ومفروشات بشارع بصل في المحلة بالغربية .. صور
مدبولي يقطع الطريق على "المستغلين": لا زيادة في الأسعار هذا العام.. ورقابة صارمة على الأسواق
بعد أكثر من 20 عاما.. بورسعيد تستعيد جمال شاطئها في أضخم مشروع تطوير للواجهة البحرية
الخارجية الروسية: موسكو منفتحة على مناقشة فكرة إدارة خارجية مؤقتة لأوكرانيا
وزير الخارجية: مصر حريصة على تعزير العلاقات مع أفريقيا الوسطى والكاميرون
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

وزير الصحة للشيوخ: توزيع أجهزة علاج الأورام وفق خريطة صحية دقيقة

الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان
الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان
فريدة محمد - ماجدة بدوى

أكد الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم، أن وجود أجهزة علاج إشعاعي أو أجهزة معينة في كل مستشفى ليس ضرورياً، مشدداً على أن توزيع الأجهزة يتم وفق خريطة صحية دقيقة تراعي الاحتياجات السكانية والمراكز والمحافظات.

وقال عبد الغفار إن لكل نائب الحق في المطالبة بأجهزة في دائرته، لكن الوزارة تعتمد على خريطة صحية تمثل معياراً علمياً لتوزيع المعدات بما يحقق الكفاءة ويضمن استدامة الخدمة، لافتاً إلى أن جميع الدول المتقدمة تعتمد نظاماً مماثلاً حتى في ظل عدم وجود مشكلات مادية.

 علاج الأورام لضمان توزيع مراكز ومستشفيات الأورام

وأضاف الوزير أن التنسيق قائم مع الجامعات والمتخصصين في علاج الأورام لضمان توزيع مراكز ومستشفيات الأورام بشكل يغطي كل أنحاء مصر، مؤكداً أن الوزارة لا تنتظر ظهور المرض بل تعمل من خلال مبادرات رئاسية للصحة العامة تشمل الوقاية والكشف المبكر عن الأمراض، ضمن 15 مبادرة تبدأ من الولادة وحتى التقدم في العمر.

وأشار عبد الغفار إلى أن تحديد أولويات مكافحة الأورام يتم وفق الخصائص الصحية لكل دولة، موضحاً أن بعض أنواع السرطان مثل سرطان عنق الرحم قد لا تكون من الأولويات في مصر لكنها تمثل أولوية في دول أخرى، مؤكداً أن الخطة مبنية على بيانات دقيقة وحسابات منهجية لتوزيع الأجهزة والخدمات.

الصحة والسكان علاج الأورام وزير الصحة للشيوخ خريطة صحية دقيقة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أجنة المنيا

أجنّة داخل جوال في المنيا تُثير الجدل .. شهود يكشفون: السر في طبيب نساء متوفي | القصة الكاملة

الدكتور مصطفي مدبولي

تفاصيل حزمة الحماية الاجتماعية الجديدة.. رئيس الوزراء يعلنها بعد قليل

أول أيام رمضان

الأربعاء أول أيام شهر رمضان من الناحية الفلكية

المرشد والرئيس ورئيس البرلمان في إيران

ترامب يحسم الجدل حول ضرب إيران ولقاء المرشد .. ماذا يحدث؟

دواجن وبيض

صعود جديد.. أسعار الدواجن اليوم الأحد في الأسواق

الاهلي

الأهلي هياخد الدوري وهو نايم في البيت .. اعرف السبب

الاهلي

ناقد رياضي يُثير الجدل: من مصلحة الأهلي إنه يخسر بُكره من الجيش الملكي لهذا السبب

الأهلي

قناة مجانية وحيدة تنقل مباراة الأهلي ضد الجيش الملكي في دوري أبطال أفريقيا

ترشيحاتنا

باقة سيارات مستعملة في مصر

باقة سيارات مستعملة بـ 300 ألف جنيه

الإصدار التجريبي الأول

بترقيات وتحديثات غير مسبوقة .. أندرويد 17 يصل إلى تلك الأجهزة

باوربنك نويز Qi2 ماج سيف

بسرعة شحن طلقة.. إليك أفضل باور بنك في الأسواق في 2026

بالصور

يحافظ على انتظام الإخراج.. ماذا يفعل كوب من عصير القراصيا؟

ماذا يفعل كوب من عصير القراصيا ؟
ماذا يفعل كوب من عصير القراصيا ؟
ماذا يفعل كوب من عصير القراصيا ؟

عبير صبرى تثير الجدل بإطلالة ملفتة

عبير صبرى تثير الجدل بـ شراب شيفون شفاف
عبير صبرى تثير الجدل بـ شراب شيفون شفاف
عبير صبرى تثير الجدل بـ شراب شيفون شفاف

تذليل العقبات.. رئيس جامعة كفر الشيخ يترأس اجتماع مجلس شئون التعليم والطلاب

رئيس جامعة كفر الشيخ
رئيس جامعة كفر الشيخ
رئيس جامعة كفر الشيخ

إزالة 117 حالة تعد بالبناء المخالف على الأراضي الزراعية بالشرقية

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

فيديو

الخلود بالذكاء الاصطناعي

الخلود بالذكاء الاصطناعي.. «ميتا» لنسخ رقمية تحاكي المستخدمين بعد وفاتهم

منير مكرم

“عايز أأكل عيالي”.. منير مكرم يرد على منتقدي إعلان «اديني مدفن»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أميرة خلف، الكاتبة الصحفية بموقع صدى البلد

أميرة خلف تكتب: رمضان.. بين سكينة الماضي وصخب الحاضر

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: شهيدة الحب

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: تداعيات ضرب إيران على الشرق الأوسط

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: الشيخ بن بيه وسؤال السِّلم

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: المهدي المنتظر بين الحقيقة والخيال

المزيد