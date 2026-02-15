وزير الصحة للشيوخ: توزيع أجهزة علاج الأورام وفق خريطة صحية دقيقة

أكد الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم، أن وجود أجهزة علاج إشعاعي أو أجهزة معينة في كل مستشفى ليس ضرورياً، مشدداً على أن توزيع الأجهزة يتم وفق خريطة صحية دقيقة تراعي الاحتياجات السكانية والمراكز والمحافظات.

وقال عبد الغفار إن لكل نائب الحق في المطالبة بأجهزة في دائرته، لكن الوزارة تعتمد على خريطة صحية تمثل معياراً علمياً لتوزيع المعدات بما يحقق الكفاءة ويضمن استدامة الخدمة، لافتاً إلى أن جميع الدول المتقدمة تعتمد نظاماً مماثلاً حتى في ظل عدم وجود مشكلات مادية.

علاج الأورام لضمان توزيع مراكز ومستشفيات الأورام

وأضاف الوزير أن التنسيق قائم مع الجامعات والمتخصصين في علاج الأورام لضمان توزيع مراكز ومستشفيات الأورام بشكل يغطي كل أنحاء مصر، مؤكداً أن الوزارة لا تنتظر ظهور المرض بل تعمل من خلال مبادرات رئاسية للصحة العامة تشمل الوقاية والكشف المبكر عن الأمراض، ضمن 15 مبادرة تبدأ من الولادة وحتى التقدم في العمر.

وأشار عبد الغفار إلى أن تحديد أولويات مكافحة الأورام يتم وفق الخصائص الصحية لكل دولة، موضحاً أن بعض أنواع السرطان مثل سرطان عنق الرحم قد لا تكون من الأولويات في مصر لكنها تمثل أولوية في دول أخرى، مؤكداً أن الخطة مبنية على بيانات دقيقة وحسابات منهجية لتوزيع الأجهزة والخدمات.