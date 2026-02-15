مورينيو يدخل المستشفى قبل مواجهة ريال مدريد

توجه المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو صباح أمس، الجمعة، إلى مستشفى الروح القدس في جزيرة بونتا ديلجادا بجزر الأزور، قبل ساعات قليلة من فوز فريقه بنفيكا على سانتا كلارا بنتيجة 2-1 في الدوري البرتغالي.

وذكرت مصادر صحفية أن مورينيو عانى من التهاب في الأذن استيقظ على أثره صباح الجمعة، ما تسبب له بإحساس بعدم الراحة، الأمر الذي دفعه لطلب الرعاية الطبية فورًا.

وخضع مورينيو للفحص والعلاج داخل المستشفى، حيث تلقى الأدوية اللازمة، وعاد بعد أقل من ساعة إلى الفندق الذي يقيم فيه الفريق، استعدادًا لمباراة فريقه.

يأتي ذلك في وقت يترقب فيه جمهور كرة القدم مواجهة بنفيكا المرتقبة ضد ريال مدريد، المقرر إقامتها مساء الثلاثاء المقبل في ذهاب الملحق المؤهل لدور الـ16 من دوري أبطال أوروبا.

ويأمل مورينيو وفريقه في استغلال هذه المباراة، خاصة بعد فشل ريال مدريد في التأهل المباشر لدور الـ16 بعد احتلاله المركز التاسع في مرحلة مجموعات البطولة.