مدبولي يزف بشرى سارة: تعهدنا بعدم وجود زيادة في الأسعار خلال هذا العام
محافظ الجيزة يعتمد المخططات التفصيلية لحي الهرم ومنشأة القناطر ويُحدّث مخطط كفر الجبل
اخماد حريق بمخزن سلع ومفروشات بشارع بصل في المحلة بالغربية .. صور
مدبولي يقطع الطريق على "المستغلين": لا زيادة في الأسعار هذا العام.. ورقابة صارمة على الأسواق
بعد أكثر من 20 عاما.. بورسعيد تستعيد جمال شاطئها في أضخم مشروع تطوير للواجهة البحرية
الخارجية الروسية: موسكو منفتحة على مناقشة فكرة إدارة خارجية مؤقتة لأوكرانيا
وزير الخارجية: مصر حريصة على تعزير العلاقات مع أفريقيا الوسطى والكاميرون
بالأرقام والإنفوجراف.. تفاصيل الحزمة الاجتماعية الجديدة بقيمة 40.3 مليار جنيه في رمضان
طهران: مسألة «تصفير» تخصيب اليورانيوم لم تعد مطروحة على طاولة التفاوض
بنك مصر يخفض الفائدة على شهادات الادخار
حزمة اجتماعية جديدة.. مساندة نقدية إضافية بـ 400 جنيه لـ 10 ملايين مواطن.. و300 للمستفيدين بمعاش الطفل والرائدات الريفيات
وزير المالية: زيادة سعر توريد أردب القمح المحلي من 2200 إلى 2350 جنيها
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
رياضة

مورينيو يدخل المستشفى قبل مواجهة ريال مدريد

مورينيو
مورينيو
إسراء أشرف

توجه المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو صباح أمس، الجمعة، إلى مستشفى الروح القدس في جزيرة بونتا ديلجادا بجزر الأزور، قبل ساعات قليلة من فوز فريقه بنفيكا على سانتا كلارا بنتيجة 2-1 في الدوري البرتغالي.

وذكرت مصادر صحفية أن مورينيو عانى من التهاب في الأذن استيقظ على أثره صباح الجمعة، ما تسبب له بإحساس بعدم الراحة، الأمر الذي دفعه لطلب الرعاية الطبية فورًا.

وخضع مورينيو للفحص والعلاج داخل المستشفى، حيث تلقى الأدوية اللازمة، وعاد بعد أقل من ساعة إلى الفندق الذي يقيم فيه الفريق، استعدادًا لمباراة فريقه.

يأتي ذلك في وقت يترقب فيه جمهور كرة القدم مواجهة بنفيكا المرتقبة ضد ريال مدريد، المقرر إقامتها مساء الثلاثاء المقبل في ذهاب الملحق المؤهل لدور الـ16 من دوري أبطال أوروبا.

ويأمل مورينيو وفريقه في استغلال هذه المباراة، خاصة بعد فشل ريال مدريد في التأهل المباشر لدور الـ16 بعد احتلاله المركز التاسع في مرحلة مجموعات البطولة.

جوزيه مورينيو مورينيو بنفيكا الدوري البرتغالي

أجنة المنيا

أجنّة داخل جوال في المنيا تُثير الجدل .. شهود يكشفون: السر في طبيب نساء متوفي | القصة الكاملة

الدكتور مصطفي مدبولي

تفاصيل حزمة الحماية الاجتماعية الجديدة.. رئيس الوزراء يعلنها بعد قليل

أول أيام رمضان

الأربعاء أول أيام شهر رمضان من الناحية الفلكية

المرشد والرئيس ورئيس البرلمان في إيران

ترامب يحسم الجدل حول ضرب إيران ولقاء المرشد .. ماذا يحدث؟

دواجن وبيض

صعود جديد.. أسعار الدواجن اليوم الأحد في الأسواق

الاهلي

الأهلي هياخد الدوري وهو نايم في البيت .. اعرف السبب

الاهلي

ناقد رياضي يُثير الجدل: من مصلحة الأهلي إنه يخسر بُكره من الجيش الملكي لهذا السبب

الأهلي

قناة مجانية وحيدة تنقل مباراة الأهلي ضد الجيش الملكي في دوري أبطال أفريقيا

ياميش رمضان

مقابل نقاط الخبز.. حقيقة صرف ياميش رمضان مجانا على بطاقة التموين

«العمل» تعلن عن 210 وظيفة

بمرتبات مجزية وتأمينات.. «العمل» تعلن عن 210 وظيفة بإحدى المستشفيات التخصصية

موعد أول أيام شهر رمضان المعظم

الأربعاء أم الخميس.. 4 دول تعلن موعد أول أيام شهر رمضان المعظم 2026

بالصور

يحافظ على انتظام الإخراج.. ماذا يفعل كوب من عصير القراصيا؟

ماذا يفعل كوب من عصير القراصيا ؟
ماذا يفعل كوب من عصير القراصيا ؟
ماذا يفعل كوب من عصير القراصيا ؟

عبير صبرى تثير الجدل بإطلالة ملفتة

عبير صبرى تثير الجدل بـ شراب شيفون شفاف
عبير صبرى تثير الجدل بـ شراب شيفون شفاف
عبير صبرى تثير الجدل بـ شراب شيفون شفاف

تذليل العقبات.. رئيس جامعة كفر الشيخ يترأس اجتماع مجلس شئون التعليم والطلاب

رئيس جامعة كفر الشيخ
رئيس جامعة كفر الشيخ
رئيس جامعة كفر الشيخ

إزالة 117 حالة تعد بالبناء المخالف على الأراضي الزراعية بالشرقية

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

الخلود بالذكاء الاصطناعي

الخلود بالذكاء الاصطناعي.. «ميتا» لنسخ رقمية تحاكي المستخدمين بعد وفاتهم

منير مكرم

"عايز أأكل عيالي".. منير مكرم يرد على منتقدي إعلان «اديني مدفن»

أميرة خلف، الكاتبة الصحفية بموقع صدى البلد

أميرة خلف تكتب: رمضان.. بين سكينة الماضي وصخب الحاضر

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: شهيدة الحب

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: تداعيات ضرب إيران على الشرق الأوسط

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: الشيخ بن بيه وسؤال السِّلم

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: المهدي المنتظر بين الحقيقة والخيال

